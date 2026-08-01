ACV lãi hơn 3.300 tỷ, rót gần 40.000 tỷ vào sân bay Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 6.324 tỷ đồng và lãi kỷ lục hơn 3.300 tỷ.

Báo cáo kết quả kinh doanh của ACV trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 6.324 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II/2026, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được cải thiện từ 61,81% lên 64,23%, chủ yếu nhờ giá vốn giảm.

Chi phí tài chính từ 739 tỷ đồng cùng kỳ chuyển sang âm 42 tỷ đồng, chủ yếu do không còn phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá gần 708 tỷ đồng như năm trước và được hoàn nhập 60 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính. Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 20% xuống 86 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57% lên 318 tỷ đồng.

Nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện và không còn ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lớn như cùng kỳ, lợi nhuận ròng tăng mạnh 29% lên mức kỷ lục hơn 3.358 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.354 tỷ đồng, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Doanh thu thuần acv qua từng quý.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ACV đạt 13.164 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt 6.696 tỷ đồng, cùng tăng 17%.

Năm 2026, ACV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 7.011 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của ACV đạt 93.954 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý I nhưng tăng gần 24% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng đạt 10.792 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối quý trước và giảm 27% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 8.994 tỷ đồng, hàng tồn kho đạt 305 tỷ đồng, trong khi tài sản cố định ghi nhận 23.400 tỷ đồng.

Riêng khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tiếp tục tăng lên hơn 41.989 tỷ đồng, cao hơn 15% so với cuối quý I và tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm 39.470 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng ACV qua từng quý.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay của ACV tại thời điểm cuối quý Il là 9.206 tỷ đồng, giảm 3% so với cuối quý I và giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 398 tỷ đồng, còn dư nợ vay dài hạn là 8.808 tỷ đồng, toàn bộ dư nợ là các khoản vay ODA phục vụ đầu tư nhà ga với lãi suất thấp.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 74.177 tỷ đồng, bao gồm 35.828 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và 18.857 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/7, cổ phiếu ACV có giá đóng cửa là 39.200 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 141.502 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu ACV thời gian qua.

ACV vận hành thử nghiệm trong 3 tháng trước khi khai thác thương mại siêu dự án sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo tiến độ và công tác chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), các hạng mục thuộc Dự án thành phần 3 gồm: khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang được tập trung hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu khai thác từ ngày 1/12/2026.

Đáng chú ý, ACV dự kiến triển khai vận hành thử nghiệm sân bay từ tháng 9/11, trước khi chuyển sang khai thác thương mại.

Trong diễn biến gần đây, ACV cũng đã lên kế hoạch đầu tư mở rộng nhiều cảng hàng không hiện hữu, bao gồm sân bay Đà Nẵng và sân bay Cam Ranh. Theo đó ACV muốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng mở rộng Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng, đồng thời ACV cũng muốn đầu tư 12.000 tỷ đồng để mở rộng sân bay Cam Ranh.