800 cánh chim miền Nam sẽ tung bay trên bầu trời Ba Đình ngày Quốc khánh thế nào?

Trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sẽ có một tiết mục đặc sắc, 800 chú bồ câu đua tung cánh trên quảng trường Ba Đình, do một người con phương Nam tự nguyện mang ra Hà Nội, góp phần vào "ngày hội non sông".

Màn biểu diễn độc đáo sẽ khép lại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - với 800 chú bồ câu bay vòng tròn trên cao, trước khi đồng loạt hướng về phương Nam. Ở chân mỗi chú chim đều đeo chiếc vòng in hình lá cờ Tổ quốc và dòng số “2/9/2025”.

Đàn bồ câu “phiên bản A80” này là món quà đặc biệt của anh Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch CLB bồ câu đua TP.HCM, với mong muốn những cánh chim ở đất phương Nam tung cánh trên bầu trời Hà Nội trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Đại diện Bộ VHTTDL sơ duyệt màn thả chim bồ câu ở quảng trường Ba Đình

Rất khó khăn, vất vả mới đưa được những chú bồ câu từ Long An ra để góp phần vào A80, khi đến Hà Nội, Thuận được chủ vườn đào ở Nhật Tân - một Tiktoker nổi tiếng đón, cho mượn chỗ để đàn chim trú ngụ.

Sáng 27/8, trong cơn mưa cuối bão, Thuận tất bật chuyển đàn bồ câu đến một nhà kho cao ráo, kín gió, nơi một gia đình khác cho mượn để bảo vệ đàn chim.

“Người Hà Nội thương lắm, thấy đàn chim “phiên bản A80" là giúp ngay. Nhờ vậy em mới trụ được tới giờ”- Thuận xúc động.

“Trái tim phương Nam luôn hướng về phương Bắc”

Anh Nguyễn Văn Thuận, tức “Thuận bồ câu” là thợ sửa xe ở Long An, mê nuôi chim bồ câu đua. Đàn chim của anh từng giành hàng loạt giải khi bay từ Tuy Hoà về TP.HCM, rồi ở Nha Trang, Đèo Cả, Quảng Ngãi....

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước, đàn bồ câu của Thuận đã tung cánh giữa rừng cờ hoa đại lễ.

“Tôi từng được tham gia sự kiện A50 và cảm nhận được không khí trọng đại vô cùng tự hào ấy. Từ lúc đó, tôi khao khát được mang những cánh chim phương Nam ra tung bay trên bầu trời Hà Nội trong dịp Quốc khánh, sẽ là niềm hạnh phúc vô cùng”, anh Thuận chia sẻ.

Anh Thuận đang chăm đàn chim "phiên bản A80" ở Nhật Tân, Hà Nội.

Để biến ước mơ thành hiện thực, từ tháng 5/2025, anh Thuận đã ra Hà Nội làm việc với các đơn vị tổ chức. Nhưng mãi đến cuối tháng 7/2025, khi thủ tục được chính thức phê duyệt, anh mới thực sự bắt tay vào công việc.

“Lúc đó thì không kịp chuẩn bị chim non nữa, đành dùng chim trưởng thành. Chăm sóc và huấn luyện vất vả gấp bội phần”, anh nhớ lại.

Đầu tháng 8, anh bắt đầu đưa một số chú bồ câu ra Hà Nội để “tiền trạm”, tìm hiểu và làm quen với môi trường. Nhưng thời tiết miền Bắc mưa nắng thất thường, khiến việc chăm sóc, dinh dưỡng cho chim phải kỹ càng hơn, mà nhiều con vẫn không thích nghi nổi, nên đàn chim hao hụt nhiều. Thuận phải liên tục đưa bồ câu từ miền Nam ra để bù vào.

Chi phí cho hành trình này lên tới hơn 500 triệu đồng do anh tự lo, cùng sự đóng góp của bạn bè và những nhà hảo tâm. “Điều đó khiến tôi thấy mình không đơn độc, càng quyết tâm hơn”, anh nói.

Những "chiến binh" bồ câu phiên bản A80

Chim bồ câu đua của anh Thuận không phải chim bồ câu thông thường. Đó là những “chiến binh” được huấn luyện để bay hàng trăm cây số, mang trong mình bản năng định vị bẩm sinh kỳ diệu. Anh từng thả chúng từ Huế về Sài Gòn. Chúng nhớ đường, nhớ phương hướng lạ kỳ lắm.

Ngoài huấn luyện, Thuận còn kỳ công làm những chiếc vòng định danh nhỏ xinh in cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Kỷ niệm 2/9” để đeo ở chân chim. Khi đàn chim bay lên, vòng chân mang ánh vàng, đỏ sẽ rực trong nắng, tạo nên vẻ đẹp rạng ngời.

Anh Thuận bật mí thêm về màn thả chim: Bồ câu đua có tính bầy đàn rất cao, nên khi thả, chúng sẽ uốn lượn thành vòng tròn, như một dải lụa giữa trời – hình ảnh hòa bình, non sông liền một dải, rồi cùng bay về hướng Nam.

Những chiếc vòng mang hình lá cờ và con số "2/9/2025" gắn ở chân đàn chim "phiên bản A80"

Tuy nhiên, vì là chim đã trưởng thành nên nguy cơ thất lạc là rất lớn, do nhiều con đã quen định vị ở TP.HCM, nên khi thả dễ bay ngược về phương Nam. Trên hành trình vài nghìn km ấy, chúng có thể gặp mưa bão hoặc bị săn bắn.

“Tỷ lệ chim quay về chỉ khoảng 5%. Nhưng có những con khi không tìm được đường về, sẽ trở lại nơi xuất phát là quảng trường Ba Đình. Do đó, có thể chúng sẽ ở lại, sinh sôi ngay trên đất Thủ đô, như tình cảm phương Nam gửi gắm cho miền Bắc”, anh nói.

Niềm tin vào ngày hội lớn

Để lo cho đàn chim, anh Thuận phải tạm gác lại gara sửa xe – nguồn thu nhập chính của gia đình và xa đứa con trai nhỏ mới hơn một tuổi, mọi việc nhờ vợ ở nhà gánh vác hết. “Tôi chỉ biết tự nhủ, mình đang làm điều có ý nghĩa cho con, cho Tổ quốc, thì nỗi nhớ cũng thành động lực”, Thuận bày tỏ.

Lúc này, điều anh Thuận mong mỏi nhất là thời tiết thuận hòa. “Vì nếu mưa to, chim không thể bay. Chỉ mong ông trời thương, để ngày Quốc khánh thật trọn vẹn”, anh chia sẻ.

Anh chỉ mong sau sự kiện, sẽ được thuê 1 khu đất nhỏ ở Long An, xa dân cư, để tiếp tục gây dựng đàn chim đua, chuẩn bị cho những sự kiện lớn khác của đất nước, cho anh được cống hiến nhiều hơn..

Câu chuyện của anh Thuận “bồ câu” không chỉ là chuyện về đam mê chim đua, mà còn là câu chuyện về tình yêu đất nước của một người dân bình dị sẵn sàng gác lại mọi việc, chỉ để những cánh chim phương Nam được tung bay trên bầu trời Thủ đô trong ngày đại lễ của dân tộc với thông điệp: Tình nghĩa Bắc – Nam bền chặt, non sông gấm vóc liền một dải.