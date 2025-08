5 dấu ấn chiến lược bảo đảm an ninh mạng

Bộ Công an lần đầu tiên tổ chức Ngày An ninh mạng Việt Nam và các sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất, với chủ đề: “Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ngày 6/8/2025 đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và bảo vệ an ninh mạng của Việt Nam, khi lần đầu tiên Ngày An ninh mạng Việt Nam được tổ chức trang trọng với nhiều sự kiện đa dạng và ý nghĩa.

Sự kiện này được triển khai theo Quyết định số 1013/QĐ-TTg, ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của an ninh mạng trong kỷ nguyên kỹ thuật số, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Tấn công mạng ngày càng phức tạp

Chiều 5/8, Bộ Công an tổ chức kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất. Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết hoạt động tấn công mạng ngày càng phức tạp, với hơn 42.000 cảnh báo và 420.000 cảnh báo về mã độc nhằm vào các hệ thống thông tin trọng yếu.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao như lừa đảo, đánh bạc, mua bán vũ khí, chất cấm, gây thiệt hại khoảng 1.660 tỷ đồng. Trong khi đó, nhận thức và kiến thức về an ninh mạng của một số cán bộ, người dân còn hạn chế.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 phát biểu về thực tiễn an ninh mạng của Việt Nam thời gian qua.

Vì thế, theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh rất cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng; Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, phòng, chống tấn công mạng của cơ quan, doanh nghiệp; Đẩy mạnh đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức xã hội về an ninh mạng; Xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng vững mạnh, khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhà trường. Ngoài ra, cần chủ động hội nhập sâu, dẫn dắt khu vực trong xây dựng phương thức hợp tác an ninh mạng.

5 dấu ấn chiến lược trong bảo đảm an ninh mạng

Với chủ đề “Dấu ấn an ninh mạng và định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất không chỉ là cột mốc kỷ niệm mà còn là dịp để cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người dân nhìn lại 5 dấu ấn chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh mạng trong thời gian qua.

Đầu tiên là việc thống nhất quản lý nhà nước về an ninh mạng trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng và bảo đảm an ninh mạng. Thiết lập cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương tới địa phương.

Thứ hai, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Dữ liệu, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa Luật An ninh mạng sửa đổi, bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025.

Thứ ba, khẳng định dấu ấn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và uy tín, vai trò của Việt Nam trong kết nối giải quyết các thách thức an ninh mạng với Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025.

Các đại biểu tham dự Ngày An ninh mạng Việt Nam do Bộ Công an tổ chức.

Thứ tư, từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác công tư thông qua hoạt động của các Hiệp hội, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia bảo vệ an ninh mạng; thành lập Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia; quy tụ những KOL uy tín, có ảnh hưởng xã hội tích cực để thúc đẩy dư luận, đấu tranh chống thông tin sai lệch, lan truyền kỹ năng an toàn số và triển khai các dự án cộng đồng, tiến tới thành lập liên minh những người ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL, KOC).

Thứ năm, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng và kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng cùng hướng tới sứ mệnh bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và bảo đảm an ninh con người trong kỷ nguyên mới.

Chuỗi sự kiện đa dạng, thiết thực về an ninh mạng

Ngày An ninh mạng Việt Nam năm nay đồng thời là nền tảng để Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai một loạt các hoạt động, chương trình hưởng ứng với tính thực tiễn và ý nghĩa cao. Nổi bật trong số đó có Diễn tập an ninh mạng đối với Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, giúp nâng cao khả năng ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin trước các nguy cơ ngày càng phức tạp.

Cũng nhân sự kiện này, Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đã chính thức khai trương "Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia", được kỳ vọng là công cụ đắc lực hỗ trợ điều phối các hoạt động bảo vệ an ninh mạng trên cả nước một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước, Cục A05 bấm nút khai trương Hệ thống điều hành An ninh mạng quốc gia

Bên cạnh đó, từ tháng 8/2025, Bộ sẽ triển khai Chiến dịch bình dân học vụ số nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân – yếu tố thiết yếu trong kỷ nguyên số hiện đại.

Bên cạnh đó, loạt sự kiện chuyên đề cũng sẽ diễn ra khá phong phú, như chương trình “Bảo vệ dữ liệu cá nhân - An ninh con người trong kỷ nguyên số”, hội nghị “KOLs với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, hội thảo chuyên sâu “An ninh mạng và an toàn thông tin theo cấp độ cho hệ thống điều khiển trong nhà máy điện – từ quy định đến triển khai thực tiễn”. Những chương trình này không chỉ góp phần tăng cường kiến thức, kỹ năng mà còn thúc đẩy sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên liên quan trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số.

Một nội dung quan trọng khác được công bố bên lề sự kiện là thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam – NAPAS, về bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh hiệu quả chống tội phạm, bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo sự an toàn, bảo mật cho hệ thống thanh toán điện tử quốc gia.

Triển lãm công nghệ, giải pháp an ninh mạng hàng đầu

Không chỉ là lễ hội về nhận thức, chương trình Ngày An ninh mạng Việt Nam lần thứ nhất còn tổ chức triển lãm quy mô giới thiệu các sản phẩm công nghệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Triển lãm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ thông tin của Việt Nam như VNPT, FPT, Viettel, Mobifone, Gtel và NCS. Đây là dịp các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao thể hiện năng lực, trình diễn những giải pháp tiên tiến, đồng thời là nơi giao lưu, thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ an ninh mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nghe thuyết trình về thiết bị an ninh mạng của VNPT

Thông qua các hoạt động đa dạng và sâu sắc, Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong xây dựng hệ sinh thái bảo vệ môi trường mạng quốc gia mà còn mở ra hướng đi bền vững, kết hợp sức mạnh toàn dân và công nghệ để xây dựng đất nước số an toàn, hiện đại.