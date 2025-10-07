20 tỷ USD trong một tháng: Trung Quốc âm thầm xuất khẩu năng lượng xanh ra toàn cầu

Nhu cầu về công nghệ sạch đang “tăng chóng mặt”, đặc biệt là ở các nước thuộc Global South (Nam bán cầu toàn cầu), trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy sự ra đời của các giải pháp giá rẻ hơn, theo một báo cáo mới.

Công nghệ xanh của Trung Quốc đang “đặt nền móng cho hệ thống năng lượng toàn cầu mới”, khi giá trị xuất khẩu công nghệ sạch đạt kỷ lục 20 tỷ USD chỉ trong tháng 8, theo báo cáo của một viện nghiên cứu châu Âu. Nhờ liên tục hạ giá các sản phẩm như pin lưu trữ năng lượng và tấm pin mặt trời, Trung Quốc đang chứng kiến doanh số bứt phá mạnh mẽ tại Đông Nam Á, Mỹ Latinh và châu Phi, theo viện nghiên cứu Ember có trụ sở tại Anh.

“Nhu cầu đối với công nghệ sạch đang bùng nổ, khi ngày càng nhiều quốc gia nhận thấy lợi ích mà chúng mang lại – từ nguồn điện giá rẻ cho đến những chiếc xe tiết kiệm hơn”, ông Euan Graham, chuyên gia phân tích của Ember, nhận định.

Theo báo cáo, các quốc gia đang phát triển đang trở thành động lực chính của làn sóng tăng trưởng này, khi 51% mức tăng xuất khẩu xe điện của Trung Quốc trong năm nay đến từ những nước nằm ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Xuất khẩu sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng 75% trong 8 tháng đầu năm 2025, trong đó Indonesia ghi nhận mức tăng nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc lớn nhất thế giới trong năm nay, trở thành thị trường lớn thứ 9 của Trung Quốc, theo báo cáo.

“Công nghệ điện – năng lượng của Trung Quốc đang dần trở thành nền tảng cho hệ thống năng lượng mới, khi chi phí không ngừng giảm và tốc độ tăng trưởng vượt xa mọi giai đoạn trước”, theo báo cáo của Ember.

Xuất khẩu xe điện của Trung Quốc sang châu Phi đã tăng gần gấp 3 lần, trong đó Maroc và Nigeria dẫn đầu với doanh số tăng tới sáu lần. Xuất khẩu sang Trung Đông cũng tăng 72%, trong khi Mỹ Latinh và Caribe ghi nhận mức tăng 11%.

Các nhà phân tích của Ember nhận định: “Công nghệ điện – năng lượng của Trung Quốc đang trở thành trụ cột của hệ thống năng lượng toàn cầu mới, khi chi phí liên tục được cắt giảm, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết – đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi”.

Sự bứt phá về giá trị xuất khẩu này càng trở nên ấn tượng hơn trong bối cảnh giá công nghệ liên tục sụt giảm, cho thấy nhu cầu đối với công nghệ sạch vẫn không ngừng tăng, ngay cả khi giá ngày càng thấp, theo Ember.

Trong vòng 10 năm qua, giá tấm pin mặt trời đã giảm hơn 80%. Chỉ riêng trong tháng 8, Trung Quốc đã xuất khẩu 46 gigawatt thiết bị điện mặt trời – mức cao kỷ lục, đủ để sản xuất lượng điện vượt quá tổng công suất điện mặt trời của Úc, theo báo cáo.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu của các sản phẩm này đã giảm 47% tính theo USD kể từ đỉnh điểm vào tháng 3 năm 2023, khi Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành năng lượng mặt trời, dẫn đến cuộc chiến giá thành ngày càng gay gắt.

Theo Ember, giá pin lithium cũng giảm sâu trong thập kỷ qua, từ khoảng 500 USD mỗi kilowatt-giờ vào năm 2014 xuống dưới 100 USD mỗi kilowatt-giờ vào năm 2024. Khi giá tấm pin mặt trời duy trì ở mức thấp, xe điện và pin đã trở thành động lực tăng trưởng chính trong kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu xe điện và pin của nước này tăng lần lượt 26% và 23%, theo viện nghiên cứu.

