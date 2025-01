1.000 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng dịp Tết

“Tháng yêu thương” do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức là dịp để các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ để có điều kiện tiếp tục điều trị.

Tặng quà cho bệnh nhi nhân "Tháng yêu thương"

1.000 người bệnh được hỗ trợ

Cháu N.H.T.T (13 tuổi, ở Bình Thuận) bị giãn cơ tim từ nhỏ, phải trải qua hai lần phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới thoát cơn nguy kịch. Sau khoản vay hơn 300 triệu đồng để chữa trị cho cậu bé, gia đình đã kiệt quệ. Vì thế, gia đình không còn kinh tế để cháu được ghép tim, kéo dài sự sống.

Với sự lên tiếng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 210 triệu đồng, giúp cháu được ghép tim. Những ngày Tết Nguyên đán, có nhà hảo tâm tại Hà Nội còn đón cháu về ở, để ra Tết cậu bé tiếp tục hành trình điều trị.

Trong số những bệnh nhân được hỗ trợ trong “Tháng yêu thương” do Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức ngay trước Tết Nguyên đán còn có anh K.V.T (34 tuổi, Nghệ An) bị suy tim, phải ghép tim. Do gia cảnh khó khăn nên khả năng được ghép tim của anh gần như không xảy ra. Nhưng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 743 triệu đồng, để anh có cơ hội được chữa trị.

Một bệnh nhân khác là cháu bé người Mông G.T.S (5 tuổi, ở Hà Giang) bị ngã trong lúc bế em, nên trật khớp háng nặng. Gia đình bé gồm 11 người rất nghèo, ăn còn chưa đủ nên không có tiền chữa trị. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kêu gọi hỗ trợ cho cháu gần 200 triệu đồng, để cháu được điều trị kịp thời.

Còn N.T.A (17 tuổi, ở Vĩnh Phúc) và anh trai cùng bị tai nạn giao thông khiến em phải điều trị hồi sức kéo dài với chi phí rất lớn. Cũng nhờ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kêu gọi hỗ trợ số tiền hơn 260 triệu đồng nên em đã được tiếp tục điều trị, giúp gia đình vơi bớt phần nào gánh nặng chồng chất.

Đó chỉ là một số bệnh nhân tiêu biểu đã được hỗ trợ để có điều kiện tiếp tục điều trị, thậm chí “tái sinh” cuộc đời, trong thời gian Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức “Tháng yêu thương” với sự tham gia của hơn 90 nhà hảo tâm.

Hỗ trợ bệnh nhi để cháu được tiếp tục điều trị

Ông Dương Đức Hùng – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – cho biết “Tháng Yêu Thương” 2025 đã trao tận tay những người bệnh khó khăn hơn 3,5 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật có giá trị. Nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm, 1.000 người bệnh đã vượt qua những ngày tháng khó khăn, tiếp tục được điều trị.

Những chuyến xe yêu thương

Cùng với việc hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được điều trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn tổ chức chương trình “Những chuyến xe yêu thương”, đưa những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được ra viện, về quê ăn Tết.

Ông Dương Đức Hùng cho biết từ ngày 1/1 đến 25/1, 24 chuyến xe đã vượt hơn 4.000 km, đưa hàng trăm người bệnh về các bản làng vùng cao, vùng xa đón Tết.

Tính đến nay, chương trình “Những chuyến xe yêu thương” của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có một hành trình thiện nguyện kéo dài trên các cung đường với gần 60.000 km, hỗ trợ miễn phí đưa những người bệnh về tận nhà.

Bệnh nhân ra viện được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức đưa về quê ăn Tết bằng những chuyến xe 0 đồng

Từng chuyến xe, từng khoản tiền hay món quà hỗ trợ đều chan chứa tình yêu thương của cộng đồng với sự nhân văn, chia sẻ sâu sắc, là minh chứng cho quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chống chọi với bệnh tật” của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.