Xổ số Long An tổ chức 5 chuyến đi nước ngoài học tập kinh nghiệm trong 1 năm

Theo kế hoạch, Xổ số Long An chi gần 11 tỷ đồng cho 5 gói thầu đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài chỉ trong vòng 12 tháng. Trong đó, có những lần số lượng người tham gia lớn hơn số lao động của doanh nghiệp.

Kiểm toán Nhà nước – Khu vực V vừa kiến nghị chấm dứt việc tổ chức các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Xổ số Cần Thơ và Xổ số Sóc Trăng.

Cụ thể, năm 2024, Xổ số Cần Thơ tổ chức đi Nhật Bản và Dubai với chi phí hơn 1,4 tỷ đồng. Quy mô đoàn của Xổ số Cần Thơ có 25 người, gồm 6 thành viên Hội đồng giám sát xổ số, 2 lãnh đạo công ty và 17 đại lý có thành tích tiêu thụ vé. Còn Xổ số Sóc Trăng tổ chức đi Châu Âu với chi phí 1,2 tỷ đồng, quy mô đoàn gồm 7 người.

Theo ghi nhận, ngoài 2 công ty xổ số trên, một số đơn vị xổ số khác ở miền Nam cũng tổ chức các gói thầu đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong cùng khoảng thời gian. Trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An (Xổ số Long An) là đơn vị tổ chức đi học tập nước ngoài có quy mô lớn nhất, cả về số lượng gói thầu, số tiền cũng như số lượng người tham gia.

Lịch trình dày đặc hoạt động du lịch, ăn uống, mua sắm

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 11/8/2023 đến 20/8/2024, chỉ trong vòng 1 năm, Xổ số Long An tổ chức 5 gói thầu đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài với tổng giá trị gần 11 tỷ đồng. Các Quyết định về kết quả lựa chọn nhà thầu đều do ông Nguyễn Văn Be, giám đốc công ty ký, phê duyệt.

Cụ thể, ngày 11/8/2023, Xổ số Long An phê duyệt cùng lúc 2 Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu với gói Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Âu (Pháp, Thụy Sĩ, Ý) trong 7 ngày 6 đêm và gói Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Á (Dubai) trong 5 ngày 3 đêm. Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hòa Bình trúng 2 gói thầu này với giá trị lần lượt là hơn 3,2 tỷ và hơn 2,6 tỷ đồng.

Mang tên là học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số nhưng hồ sơ 2 gói thầu không thể hiện phần nào liên quan đến nội dung này. Trong khi đó, toàn bộ thời gian và lịch trình được mô tả trong hồ sơ gói thầu dành cho các hoạt động du lịch, ăn uống, giải trí, mua sắm.

Gói thầu đi Dubai được Xổ số Long An Nguyễn Văn Be phê duyệt tháng 8/2023.

Đến ngày 23/1/2024, Xổ số Long An phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số ở Đài Loan trong 5 ngày 4 đêm, giá trúng thầu hơn 1 tỷ đồng.

6 tháng sau, ngày 29/7/2024, Xổ số Long An tiếp tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Mỹ (Hoa Kỳ) với giá hơn 2,2 tỷ đồng, thời gian 12 ngày 11 đêm.

Gói thầu thứ 5 trong năm 2024 là Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại châu Á (Singapore và Malaysia) trong 5 ngày 4 đêm, được phê duyệt vào ngày 20/8/2024, giá trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng.

Công ty TNHH Du lịch SACO trúng cả 3 gói thầu này. Các gói thầu cũng mô tả dày đặc hoạt động du lịch, ăn uống, mua sắm

Hai gói đi Đài Loan, Singapore và Malaysia, hồ sơ gói thầu có bao gồm 1 điểm tham quan, học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại mỗi nước nhưng không ghi rõ địa chỉ hoặc tên doanh nghiệp, đơn vị xổ số của nước bạn.

Với gói thầu đi Hoa Kỳ kéo dài 12 ngày 11 đêm, lịch trình có 3 ngày có hoạt động tham quan, học tập xổ số nhưng được sắp xếp ở cuối ngày sau khi đã tham quan những địa điểm khác. Hầu hết nội dung trong hồ sơ gói thầu vẫn là du lịch, ăn uống, mua sắm… Các hoạt đồng ngoài chuyên môn được mô tả chi tiết, trong khi hồ sơ không ghi rõ địa chỉ hay đơn vị sổ xố sẽ làm việc để học tập kinh nghiệm.

Hồ sơ mời thầu và yêu cầu kỹ thuật của 5 gói thầu gần như tương tự nhau khi có lịch trình và tiêu chuẩn xe, máy bay, khách sạn… được mô tả như một chuyến đi du lịch. Ngoài ra còn có các nội dung như Trưởng đoàn công ty du lịch, bảo hiểm du lịch, hướng dẫn viên…

Nội dung trong Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu đi Dubai.

Tháng 10/2024, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Long An (cũ) chỉ đạo Xổ số Long An tạm dừng 2 chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Mỹ và Singapore – Malaysia để rà soát lại các quy định liên quan.

Tuy nhiên, thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến nay chưa ghi nhận thông báo hủy thầu hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói này.

Số người tham gia nhiều hơn số lượng lao động của doanh nghiệp

Theo một số báo cáo của Xổ số Long An, năm 2023, doanh nghiệp có 67 người lao động thời điểm đầu năm và 75 người ở thời điểm cuối năm. Năm 2024 số lao động đầu năm là 75 người và cuối năm là 80 người.

Ngoài gói thầu đi Mỹ có lượng người tham gia không nhiều (15 người), 4 gói thầu còn lại có quy mô đoàn lớn, thậm chí một số đoàn học tập kinh nghiệm còn vượt số lao động của Xổ số Long An.

Năm 2023, Công ty có 75 lao động vào cuối năm, nhưng gói đi Dubai có tới 91 người, nhiều hơn 16 người.

Sang năm 2024, gói Singapore - Malaysia có 115 người, trong khi số lao động cuối năm là 80 người, nhiều hơn 35 người.

Gói thầu đi châu Âu có 35 người, tương đương 46,7% số lao động cuối năm 2023. Gói đi Đài Loan có 56 người, tương đương 70% số lao động cuối năm 2024.

Trong các gói thầu, Xổ số Long An chỉ nêu số lượng người, không mô tả rõ thành phần tham gia.

Điều đáng chú ý là trong hồ sơ mời thầu 5 gói thầu của Xổ số Long An có đề cập nội dung dành cho trẻ em như: Trẻ em tròn 12 tuổi trở lên: tính bằng giá tour người lớn; Trẻ em từ 2-12 tuổi: tính 80% giá tour người lớn, tiêu chuẩn ăn, tham quan theo người lớn nhưng bé ngủ chung giường với người lớn; Trẻ dưới 24 tháng tuổi: tính 25-30% giá tour người lớn,...

Không rõ trẻ em, đặc biệt dưới 24 tháng tuổi sẽ "học tập nghiệp vụ xổ số" thế nào khi Xổ số Long An đưa cả nhóm tuổi này vào yêu cầu của gói thầu?

Xổ số Long An hoạt động ra sao?

Cả 5 gói thầu đều có mục tiêu là học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại các quốc gia được nêu, sử dụng nguồn vốn từ chi phí hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy sau khi đi nước ngoài, Xổ số Long An đã học tập được gì và hoạt động kinh doanh ra sao?

Năm 2023, doanh thu của Xổ số Long An đạt 5.739 tỷ đồng (tăng 10,1% so với năm 2022), trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 697,4 tỷ đồng (tăng 16,7%). Sang năm 2024, đà tăng chậm lại khi doanh thu đạt 5.861 tỷ đồng (tăng 2,1%), còn lợi nhuận sau thuế giảm 1,1%, xuống 689,5 tỷ đồng.

Năm 2025, hoạt động kinh doanh tăng trưởng khá mạnh khi doanh thu đạt 6.488 tỷ đồng (tăng 10,7%); lợi nhuận sau thuế đạt 886,6 tỷ đồng (tăng 28,6%). Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2026 xuất hiện diễn biến đáng chú ý khi doanh thu đạt 3.616 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 462,3 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, doanh thu vẫn tăng nhưng lợi nhuận lại đi xuống, cho thấy hiệu quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2026 chịu áp lực rõ rệt.

Nhìn chung, giai đoạn 2022 – 2025, kết quả kinh doanh của Xổ số Long An đều có sự tăng trưởng hàng năm. Trong cùng thời kỳ, nhiều doanh nghiệp xổ số khác ở miền Nam cũng có xu hướng tăng trưởng mạnh như Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Cà Mau,…

Các báo cáo công khai của Xổ số Long An thể hiện doanh thu và kế hoạch phát hành từ năm 2022 đến nay của doanh nghiệp đều là vé số truyền thống, không ghi nhận doanh thu từ các loại hình vé số khác.

Hệ thống phân phối vẫn chủ yếu thông qua kênh truyền thống gồm hệ thống các công ty đại lý vé số cấp tỉnh và đại lý vé số truyền thống.

Điểm đổi mới theo công bố của doanh nghiệp chủ yếu nằm ở mẫu mã và bảo mật trên tờ vé, trong đó có việc đưa mã QR Code vào vé để chống làm giả và hạn chế gian lận khi lĩnh thưởng.