Con trai cả của bà Lê Hoàng Diệp Thảo gia nhập ban lãnh đạo TNI Group

Ông Trung Nguyên - con trai cả của hai doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc TNI Group.

Ngày 21/10, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, người sáng lập thương hiệu cà phê King Coffee, thông báo trên trang Facebook cá nhân về việc con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Theo chia sẻ của bà Thảo, vị trí mới là một cột mốc trong quá trình trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và từng bước kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình.

Ảnh chụp màn hình thông báo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Trước đó, theo thông tin được một số cơ quan báo chí đăng tải, ông Trung Nguyên từng có thời gian du học ở nước ngoài. Năm 2020, bà Thảo cũng từng chia sẻ câu chuyện con trai sử dụng 4.000 USD tiền tiết kiệm cá nhân để mua cà phê và khẩu trang gửi tặng đội ngũ nhân viên y tế trong giai đoạn dịch COVID-19.

Hiện TNI Group chưa công bố cụ thể những lĩnh vực ông Trung Nguyên sẽ trực tiếp quản lý, cũng như thời điểm chính thức bắt đầu công việc trên cương vị mới.

Ông Trung Nguyên sinh năm 1998, là người con đầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo với “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ.

Tên của ông Trung Nguyên gắn liền với giai đoạn hai vợ chồng doanh nhân này thành lập nên thương hiệu cà phê đình đám Trung Nguyên. Ngoài Trung Nguyên, họ còn ba đứa con khác là Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên.

Ông Trung Nguyên là người con trưởng của hai doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo và Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Lê Nguyễn Diệp Thảo

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với ông Vũ, bà Thảo tiếp tục theo đuổi lĩnh vực cà phê và xây dựng thương hiệu riêng: King Coffee.

King Coffee được bà Thảo đưa ra thị trường từ năm 2015. Theo thông tin doanh nghiệp công bố trong năm 2026, thương hiệu hiện đã hiện diện tại khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cách bà Thảo xây dựng King Coffee cũng rất khác - ít nhất là so với “đứa con chung” Trung Nguyên Legend.

Thay vì xây dựng thương hiệu tại thị trường trong nước rồi mới mở rộng ra nước ngoài, bà Thảo lựa chọn đưa King Coffee sang Mỹ trước, sau đó mới trở về Việt Nam vào tháng 8/2017.

Đây là một lựa chọn đặt thương hiệu mới vào thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm ngay từ giai đoạn đầu. Việc tiếp cận thị trường Mỹ cũng đồng nghĩa King Coffee phải cạnh tranh trong một môi trường có nhiều thương hiệu cà phê quốc tế.

Bà Thảo từng chia sẻ: “Xây dựng King Coffee, tôi bắt đầu với tâm thế của người khởi nghiệp nhưng mang theo hành trang là sự thấu hiểu sâu sắc từng nhịp thở của ngành cà phê”.

Từ đó, King Coffee mở rộng danh mục sản phẩm, gồm cà phê hạt nguyên chất, cà phê rang xay, viên nén và các bộ quà tặng cao cấp.

King Coffee là một trong những thương hiệu cà phê của hệ sinh thái TNI Group do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập. Theo giới thiệu, TNI từng được xếp hạng trong Top 100 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam giai đoạn 2020-2021. Hiện bà Lê Hoàng Diệp Thảo giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore.

Việc ông Trung Nguyên đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group đánh dấu sự tham gia của thế hệ thứ hai trong gia đình vào hoạt động điều hành doanh nghiệp.