Sắp công bố 23 Bản đồ Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025

Theo VINASA, sẽ có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ. Tất cả 23 Bản đồ sẽ được công bố và cung cấp miễn phí cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, sử dụng.

Lần đầu công bố Top doanh nghiệp công nghệ gắn với bản đồ số

Ngày 6/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết Lễ vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Xuất sắc Việt Nam 2025 và Công bố Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025 trong 23 lĩnh vực sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại Hà Nội.



Chương trình Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam là chương trình thường niên bình chọn và công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực hàng đầu của Việt Nam do VINASA khởi xướng và tổ chức từ năm 2014.

Năm nay, đánh dấu bước đổi mới toàn diện của chương trình. Theo đó, lần đầu tiên, việc chọn và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc được gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá và xây dựng Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Phương pháp đánh giá VINASA Tech Map được áp dụng để xây dựng bản đồ được dựa theo phương pháp luận Magic Quadrant của Gartner, các câu hỏi được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Việt Nam.

Những đổi mới này sẽ cung cấp một bức tranh mở, chính xác hơn giúp các doanh nghiệp định vị mình đang ở đâu trong lĩnh vực hoạt động, so sánh tương quan với các doanh nghiệp khác. Đối với các đơn vị ứng dụng, xem bản đồ cũng có thể đánh giá và lựa chọn đơn vị cung cấp công nghệ một cách chính xác hơn.

Các cơ quan quản lý cũng có thể căn cứ bản đồ để có thông tin và hoạch định chính sách, chiến lược cho phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của ngành và doanh nghiệp.

Chương trình sẽ tập trung vào hai nội dung chính. Thứ nhất là lễ công bố 23 Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025. Bản đồ bao quát 23 lĩnh vực được chia làm 5 nhóm: Nhóm 1: Doanh nghiệp phát triển công nghệ và cung cấp nền tảng; Nhóm 2: Doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị; Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyên ngành; Nhóm 4: Doanh nghiệp Dịch vụ số; và Nhóm 5: Doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số. Các lĩnh vực lựa chọn xây dựng đầy đủ từ hạ tầng số, các công nghệ mới AI, blockchain đến các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số cho các ngành kinh tế như thương mại điện tử, logistics, y tế và nông nghiệp.

Trong đợt này, có 257 doanh nghiệp được sắp xếp vào 389 vị trí trong 23 bản đồ. Trong đó, 81 doanh nghiệp được xác thực với các dữ liệu đầy đủ, sắp xếp vào 171 vị trí trên bản đồ của 23 lĩnh vực. Tất cả 23 Bản đồ sẽ được công bố và cung cấp miễn phí cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, sử dụng.

Hệ thống đánh giá gồm 10 nhóm tiêu chí

Ông Lâm Quang Nam - Phó Chủ tịch VINASA, Trưởng nhóm chuyên gia đánh giá xác thực cho biết, đợt đánh giá lần này sử dụng phương pháp đánh giá độc lập, đảm bảo khách quan, chính xác.

Vị trí của các doanh nghiệp trên bản đồ thể hiện chính xác tầm nhìn và năng lực với các dữ kiện cập nhật nhất được mà VINASA nhận được. "Chúng tôi sẽ mở rộng việc thu thập đăng ký, xác thực và sắp xếp bản đồ một các thường xuyên và liên tục, chứ không chỉ là theo chiến dịch", lãnh đạo VINASA nói.

Nội dung thứ hai là vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số 2025. Để tìm ra top 10, hệ thống đánh giá VINASA Tech Map bao gồm 10 nhóm tiêu chí và được phân loại thành 4 nhóm: Dẫn đầu - thực lực - khai phá - lợi thế chuyên ngành, phản ánh rõ vị thế, năng lực và định hướng phát triển.

Đây chính là cơ sở để hội đồng chuyên gia, hội đồng giám khảo đánh giá và vinh danh Top 10 các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực.

Theo đại diện VINASA, chỉ 81 doanh nghiệp đã được đánh giá và xác thực từ hội đồng chuyên gia mới được vinh danh. Hơn nữa, Top 10 doanh nghiệp công nghệ số sẽ không chỉ vinh danh những doanh nghiệp Top đầu tàu, mà sẽ có Top những doanh nghiệp ở nhóm có thực lực, năng lực thực thi tốt, Top những doanh nghiệp thuộc nhóm khai phá có tầm nhìn tốt, có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong tương lai gần cũng sẽ được vinh danh. Sẽ có 171 lượt doanh nghiệp sẽ được vinh danh trong năm 2025 này.

Ngoài ra, đại diện VINASA cho biết Diễn đàn Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2025 (AI360) cũng sẽ được diễn ra vào ngày 9/10 tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ với chủ đề "Xây dựng Doanh nghiệp và Xã hội thông minh cùng AI".

AI360 sẽ tập trung vào việc bàn thảo chuyển hóa chiến lược AI thành hành động thực tiễn, thông qua 3 nội dung trọng tâm như: AI trong Chính quyền và Tổ chức: Nâng cao hiệu quả mô hình Chính quyền 2 cấp; Hệ sinh thái Giải pháp Việt Nam: Sẵn sàng cho mọi Bài toán Doanh nghiệp; Xây dựng và Năng lực Phát triển Sản phẩm AI cho các doanh nghiệp công nghệ Việt.