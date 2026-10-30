Nợ vay Hoà Phát lập đỉnh, mỗi ngày phải trả 17 tỷ đồng tiền lãi

Nợ vay của Hòa Phát lần đầu vượt 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Với khoản nợ khổng lồ, mỗi ngày doanh nghiệp thép của ông Trần Đình Long phải trả gần 17 tỷ đồng tiền lãi vay.

Chi phí lãi vay gần 17 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG), quy mô tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đạt hơn 283.449 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm (257.899 tỷ đồng).

Trong đó, dư nợ vay của tập đoàn tại thời điểm 30/9 là hơn 105.736 tỷ đồng, chủ yếu là “vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn” với hơn 78.615 tỷ đồng. Theo Hoà Phát, công ty tăng chủ yếu nợ vay ngắn hạn để phục vụ nguồn vốn lưu động.

Dư nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tại thời điểm 30/9 là hơn 105.736 tỷ đồng. Ảnh: Tập đoàn Hoà Phát.

Nhìn chung, tổng nợ vay cuối quý III của Hoà Phát tăng cao so với mức 92.173 tỷ đồng hồi đầu năm, tăng thêm 7.207 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6 (98.529 tỷ đồng). Đây cũng là mức nợ vay kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi công bố báo cáo tài chính và cũng là lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Nhìn lại lịch sử vay nợ của Hoà Phát, khoản nợ bắt đầu phình to và tăng tốc kể từ năm 2024 khi vượt ngưỡng 82.000 tỷ đồng và cán mốc 92.000 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 60% - 70% tổng dư nợ. Thời điểm cuối năm 2023, 2024, nợ vay ngắn hạn chiếm hơn 80%.

Với dư nợ vay lớn, tính riêng quý III/2026, Hoà Phát phải trả 1.774 tỷ đồng lãi vay, gấp đôi so với cùng kỳ do mặt bằng lãi suất neo cao.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm nay, chi phí lãi vay của Hoà Phát lên tới 4.626 tỷ đồng, lớn hơn cả tổng chi phí lãi vay trong năm 2025, 2024. Tính trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp thép của ông Trần Đình Long phải trả khoảng 17 tỷ đồng tiền lãi vay.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Hoà Phát trả nợ gốc vay 98.325 tỷ, đồng thời vay thêm 12.481 tỷ đồng.

Mảng bất động sản mang về hơn 4.500 tỷ đồng lợi nhuận

Về tình hình kinh doanh quý III, doanh thu hợp nhất Hòa Phát đạt 62.214 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước và tăng 12% so với quý II. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất Hòa Phát đạt 170.273 tỷ đồng và lãi sau thuế 23.745 tỷ đồng, tăng lần lượt 54% và 104% so với cùng kỳ, tương ứng thực hiện được 82% và 108% kế hoạch cả năm.

Về cơ cấu các mảng kinh doanh, đối với mảng thép ghi nhận 165.784 tỷ đồng doanh thu và 18.396 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 60% và 90% so với cùng kỳ. Qua đó đóng góp tỷ trọng 96% và 77% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng giám đốc Hoà Phát đánh giá quy mô thị trường và nhu cầu về thép hiện nay vẫn rất tiềm năng. Mục tiêu của doanh nghiệp là phấn đấu đạt mức thị phần khoảng 35%.

“Tôi rất vui mừng thông báo rằng vào năm 2025, năng lực sản xuất của chúng ta có thể đưa Việt Nam lên vị trí thứ 11 thế giới về sản lượng thép. Dù thị trường có nhiều biến động và sự cạnh tranh từ Trung Quốc, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình”, ông Thắng nhấn mạnh.

Nhóm ngành nông nghiệp của Hòa Phát ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần đạt 5.064 tỷ đồng. Ảnh: Tập đoàn Hòa Phát.

Quay trở lại với cơ cấu các mảng kinh doanh, nhóm ngành nông nghiệp cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần đạt 5.064 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 948 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, đóng góp tỷ trọng 3% và 4% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn.

Trở lại với tình hình kinh doanh, trong ba quý đầu năm nay, nhóm ngành bất động sản chiếm tỷ trọng lần lượt 1% và 19% doanh thu và lợi nhuận sau thuế của tập đoàn. Như vậy, ước tính mảng bất động sản mang về cho Hoà Phát hơn 4.500 tỷ đồng lợi nhuận.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào hồi tháng 4, tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Hoà Phát nhấn mạnh việc doanh nghiệp có tham gia vào lĩnh vực bất động sản nhưng sẽ tập trung vào những vị trí đắc địa, giá cả hợp lý và quan trọng nhất là phải có nhu cầu thực chất.