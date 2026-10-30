Chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất lãi gấp 10 lần cùng kỳ, nắm trong tay hơn 2,2 tỷ USD tiền mặt

Giá dầu thô biến động đột biến giúp cho BSR - đơn vị sản xuất xăng E10 lãi đậm quý III/2026 với gần 9.000 tỷ đồng, gấp gần 9,9 lần cùng kỳ năm 2025.

BSR lãi gấp 10 lần cùng kỳ nhờ hưởng chênh lệch giá dầu thô

Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (Mã: BSR) - chủ nhà máy lọc dầu Dung Quất vừa công bố doanh thu thuần quý III/2026 đạt 59.581 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 47%, tăng ít hơn mức tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp của BSR đạt hơn 9.600 tỷ đồng, gấp tới 9,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp qua đó cải thiện từ 2,8% lên 16,1%.

Bên cạnh đó, BSR còn ghi nhận thêm hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp đôi cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động tăng không đáng kể.

Kết quả BSR lãi gần 9.000 tỷ đồng, gấp gần 9,9 lần cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình, giá dầu thô tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ vào giá dầu Brent bình quân quý III năm nay đạt 97 USD/bbl, cao hơn gần 28 USD so với cùng kỳ. Khoảng cách giữa sản phẩm và giá dầu thô quý tăng mạnh so với quý III/2025.

Giá dầu thô biến động đột biến giúp cho BSR lãi đậm quý III/2026. Ảnh: TradingView.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BSR đạt 164.217 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 58% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 24.902 tỷ đồng, gấp gần 11,6 lần 9 tháng 2025. Lợi nhuận ròng 24.899 tỷ đồng.

Tại cuối kỳ, tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đã đạt 27.822 tỷ đồng.

Gần nửa tài sản của BSR là tiền, tiền gửi

Không những thế, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BSR đạt 14.483 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, so với mức 266 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền này vọt tăng mạnh nhờ vào các khoản phải thu giảm mạnh – có thể được hiểu là do đã thu được tiền từ khách hàng.

Dù vậy, tại cuối tháng 9/2026, các khoản phải thu khách hàng của BSR vẫn tăng mạnh lên mốc hơn 22.800 tỷ đồng, tăng thêm 10.000 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong đó, riêng khoản phải thu từ hai “đại gia” bán lẻ xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn, với 8.500 tỷ từ Petrolimex và gần 5.000 tỷ từ PV OIL.

Cuối kỳ, lượng tiền mặt, tiền gửi của BSR đạt tới 58.500 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 1/2 tổng tài sản. Số tiền này cũng giúp BSR nằm trong nhóm doanh nghiệp phi tài chính nhiều tiền nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Với lượng tiền dồi dào, BSR đã nhận về tới hơn 2.100 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá, qua đó đóng góp vào kết quả lợi nhuận 9 tháng.

Dù vậy, BSR vẫn phát sinh đi vay mới thêm 3.000 tỷ đồng, qua đó đưa dư nợ tài chính tại cuối kỳ lên 13.525 tỷ đồng. Tổng dư nợ tài chính chiếm 11% tổng nguồn vốn.