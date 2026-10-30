Vingroup báo lãi 43.700 tỷ đồng sau 9 tháng, gấp gần 6 lần cùng kỳ

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đạt 372.500 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.700 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ và hoàn thành 125% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106.800 tỷ đồng, trong khi nợ vay ở mức gần 390.000 tỷ đồng.

Trong 12 tháng gần nhất, tập đoàn huy động hơn 2,3 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, cổ phiếu ưu đãi và vay hợp vốn từ các nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinFast bàn giao 211.242 ô tô điện trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm, tăng 91% so với cùng kỳ. Riêng tại Việt Nam, doanh số đạt 177.697 xe, tăng 71%. Bốn mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong nước gồm VF 3, Limo Green, VF 5 và VF 6 đều thuộc VinFast.

Ở mảng xe máy điện, doanh nghiệp bàn giao hơn 710.000 xe trong 9 tháng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Tại thị trường quốc tế, VinFast đã phát triển hệ thống hơn 60 đại lý xe máy điện ở Indonesia và Philippines, đồng thời bắt đầu ghi nhận doanh số tại hai thị trường này.

Trong lĩnh vực bất động sản, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng gần 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh các dự án nhà ở thương mại, doanh nghiệp triển khai một số dự án nhà ở xã hội và tái định cư. Đáng chú ý, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh – Tam Hưng (Hà Nội), quy mô khoảng 600ha, được khởi công trong tháng 8/2026. Dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 105.000 người. Trong khi đó, Khu nhà ở xã hội Bà Điểm tại TP.HCM đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ở lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl đạt doanh thu 10.700 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu mảng khách sạn tăng 32%, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt 64%, tăng 9 điểm phần trăm; giá phòng bình quân đạt 2,95 triệu đồng/đêm, tăng 12%. Doanh thu mảng vui chơi giải trí tăng 28%.

Trong lĩnh vực hạ tầng, VinSpeed ký hợp đồng với Siemens Mobility cung cấp 10 đoàn tàu Velaro Novo cho hai tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ, cùng các hệ thống thông tin, tín hiệu và tự động hóa. Ngoài ra, liên danh Vinhomes – SGC đặt mua 200 đoàn tàu từ Alstom, cùng 100 dây chuyền máy đào hầm TBM và hơn 50 dây chuyền thiết bị đào tường vây phục vụ triển khai 5 tuyến metro tại Hà Nội.

Ở lĩnh vực giáo dục, Vin Nexus Center đã khai giảng năm học đầu tiên; thương hiệu giáo dục VERTA dự kiến khai giảng vào năm 2027. Trong lĩnh vực y tế, Vinmec đưa vào hoạt động bệnh viện thứ 11 là Vinmec Riverside, với công suất dự kiến khoảng 150.000 lượt khám mỗi năm.