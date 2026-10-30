Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "bơm" thêm 11.000 tỷ đồng vào VinFast Việt Nam

Theo công bố của VinFast Auto lên SEC, khoản góp vốn của tỷ phú được thực hiện thông qua việc VinFast Việt Nam phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức cho ông Phạm Nhật Vượng.

Ngày 29/10, VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS) đã gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) thông tin ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập VinFast, đã hoàn tất khoản góp vốn bổ sung trị giá 11.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 436,4 triệu USD) vào CTCP VinFast Việt Nam (VFVN), một công ty con của VinFast Auto Ltd.

Đây là đợt bổ sung vốn mới nhằm tiếp tục củng cố năng lực tài chính cho pháp nhân này, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ các kế hoạch tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo công bố của VinFast Auto, khoản góp vốn được thực hiện thông qua việc VFVN phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức cho ông Phạm Nhật Vượng.

Đáng chú ý, số cổ phần này không đi kèm quyền chuyển đổi, quyền trao đổi hoặc các quyền tương tự.

Các điều khoản của đợt phát hành được thiết kế tương tự loại cổ phần ưu đãi cổ tức mà VFVN đã phát hành cho ông Vượng trong quý III/2026.

Báo cáo của VinFast gửi lên SEC. Nguồn: SEC.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Phạm Nhật Vượng - nhà sáng lập hãng xe đã có nhiều hình thức hỗ trợ tài chính cho VinFast trước đó.

Từ tháng 11/2024 đến 31/5/2026, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho VinFast tổng cộng 20.500 tỷ đồng. Số tiền này là một phần trong khoản cam kết hỗ trợ tài chính trị giá 50.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được công bố năm ngoái.

Việc tiếp tục bổ sung 11.000 tỷ đồng vào cuối tháng 10/2026 cho thấy nguồn lực tài chính từ nhà sáng lập vẫn là một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với hoạt động của VinFast tại Việt Nam.

Theo cập nhật mới nhất trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại ngày 29/9, vốn điều lệ của VinFast Việt Nam tăng từ hơn 10.183 tỷ đồng lên hơn 35.183 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 25.000 tỷ đồng.

Phần vốn tăng thêm đến từ việc phát hành 2,5 tỷ cổ phần ưu đãi cổ tức. Sau thay đổi, cổ phần ưu đãi cổ tức chiếm khoảng 98,47% vốn điều lệ, trong khi cổ phần phổ thông chiếm khoảng 1,53%.

Cơ cấu vốn của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi. Vốn tư nhân trong nước hiện chiếm khoảng 98,47%, còn vốn nước ngoài chiếm 1,53%.

VinFast Auto Ltd. - pháp nhân có trụ sở tại Singapore - là cổ đông nước ngoài duy nhất được ghi nhận, sở hữu hơn 53,75 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị vốn góp hơn 537,5 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của pháp nhân này giảm từ khoảng 5,28% trước đợt tăng vốn xuống còn 1,53%.

Cùng với việc tăng vốn, VinFast Việt Nam bổ sung 2 ngành nghề liên quan đến bất động sản, gồm dịch vụ môi giới bất động sản và hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, trong đó có tư vấn, quản lý bất động sản.

Trong báo cáo gửi lên SEC, VinFast Auto cũng thông tin trong quý III/2026, công ty đã bàn giao 82.580 xe điện (EV) trên toàn cầu, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III năm 2026, dòng VF 3 và Limo Green là những mẫu xe bán chạy nhất, với số lượng bàn giao lần lượt là 21.744 và 19.100 xe.

Trong giai đoạn này, công ty cũng đã bàn giao 10.329 xe VF 5, 7.519 xe VF 6, 5.097 xe Herio Green, 3.893 xe VF 7 và 3.411 xe VF 8.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 211.242 xe điện cho khách hàng trên toàn cầu, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.