Cơ cấu lại vốn nhà nước tại BIDV, Vietcombank, VietinBank

BIDV, Vietcombank, VietinBank cùng Vietnam Airlines, VIMC và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thuộc danh sách cơ cấu lại vốn nhà nước, với thời hạn hoàn thành vào năm 2030.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2054 phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Theo quyết định, các doanh nghiệp thuộc diện này được chia thành hai nhóm: tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước hiện có và thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại vốn theo quy định.

Ở nhóm tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước, danh sách gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), cùng các đơn vị khác thuộc danh mục.

Trong nhóm doanh nghiệp thuộc diện cơ cấu lại vốn, Bộ Tài chính quản lý 3 đơn vị gồm Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Theo kế hoạch, tỷ lệ vốn nhà nước tại Vietnam Airlines dự kiến tăng từ 39,29% lên 86,42% vào năm 2030. Ngược lại, tỷ lệ sở hữu tại VIMC dự kiến giảm từ 99,469% xuống 65%, còn tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giảm từ 96,77% xuống 75%.

Đối với nhóm ngân hàng, kế hoạch đề cập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Tỷ lệ vốn nhà nước tại BIDV và Vietcombank lần lượt ở mức 76,73% và 74,8%. Theo định hướng đến năm 2030, tỷ lệ sở hữu nhà nước tại hai ngân hàng này được duy trì từ 65% trở lên. Trong khi đó, tỷ lệ vốn Nhà nước tại VietinBank dự kiến tăng từ 64,46% lên 65%.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước chủ động lựa chọn thời điểm, hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc danh mục, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và hoàn thành kế hoạch trong giai đoạn 2026-2030.

Trường hợp không đáp ứng tỷ lệ theo khung quy định hoặc không thể triển khai trong thời gian nêu trên, các cơ quan liên quan phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Hằng năm, trước ngày 31/1, các đơn vị phải báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch đã được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp, doanh nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, các bộ, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước giai đoạn 2026–2030, hoàn thành trong năm 2026.