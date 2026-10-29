Doanh nghiệp từng thuộc Vinaconex lãi quý III gấp 33 lần, nhờ đâu?

BGI Group báo lãi sau thuế gấp 33 lần cùng kỳ nhờ công ty con Bất động sản Việt Yên - chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động kinh doanh hiệu quả.

CTCP Tập đoàn BGI (BGI Group - Mã: VC7) vừa công bố BCTC quý III/2026 với hơn 607 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 268 tỷ đồng, gấp 21 lần so với quý III năm ngoái (12,4 tỷ đồng).

Sau khi trừ hết chi phí, BGI Group báo lãi sau thuế hơn 137,7 tỷ đồng, vượt xa so với mức lãi 4,1 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng gấp 33 lần.

BGI Group cho biết kết quả kinh doanh vượt trội trong quý III đến từ doanh thu và lợi nhuận phát sinh từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty TNHH Bất động sản Việt Yên. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cho biết phạm vi hợp nhất báo cáo tài chính đã thay đổi do CTCP Xây dựng BGI không còn là công ty con.

Trong quý III, Bất động sản Việt Yên ghi nhận hơn 457 tỷ đồng doanh thu và gần 155 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Khoản doanh thu trên bằng 75% doanh thu hợp nhất quý III của BGI Group.

Tính đến cuối tháng 9/2026, BGI Group nắm 61% vốn tại Công ty TNHH Bất động sản Việt Yên. Theo thuyết minh BCTC, doanh nghiệp này có trụ sở chính phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh (trước là tỉnh Bắc Giang), hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Bất động sản Việt Yên được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Bích Động tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh (trước đây thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Dự án có quy mô hơn 30ha, cung cấp ra thị trường 560 sản phẩm, bao gồm 39 căn shophouse, 472 căn nhà liền kề và 49 biệt thự.

Lễ khởi công dự án Khu đô thị mới Thị trấn Bích Động. Ảnh: CTR.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo BGI Group cho biết giá bán bình quân dự án Việt Yên là 47,5 triệu đồng/m² (đây là giá đất bình quân, chưa bao gồm tiền xây dựng). Giá vốn dao động trong khoảng từ 21 đến 22 triệu đồng/m².

Công ty dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của khoảng 400 - 560 căn trong năm nay.

Về mặt nguyên tắc, công ty sẽ nỗ lực để hạch toán đủ số căn đã bán và bàn giao cho khách hàng. Việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án này phụ thuộc vào tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng (điều kiện để được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận).

BGI Group tiền thân là doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng công ty Vinaconex, được thành lập năm 1988. Năm 2002, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, mang tên CTCP Xây dựng số 7 (Vinaconex 7). Cuối năm 2007, cổ phiếu VC7 chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội.

Năm 2017, sau khi Nhà nước thoái vốn khỏi Vinaconex, Vinaconex cũng thoái toàn bộ vốn tại VC7. Đến năm 2020, doanh nghiệp đổi tên thành BGI Group, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông BGI Group nêu đề xuất về việc đổi mã chứng khoán từ VC7 sang BGI. Song, phía doanh nghiệp cho rằng vẫn muốn giữ mã chứng khoán VC7 vì nó là xuất thân của Vinaconex, một thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.