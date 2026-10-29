Doanh nghiệp “họ Vin” ghi nhận khoản lãi nghìn tỷ nhờ đón 700.000 lượt khách mỗi ngày

Vincom Retail đón hơn 191 triệu lượt khách đến với các trung tâm thương mại, khu phố thương mại trong 9 tháng đầu năm nay.

CTCP Vincom Retail (Mã: VRE) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 đạt hơn 2.373 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng 10% lên 1.522 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan mang về 2.284 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chỉ đạt hơn 10 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ khác là gần 79 tỷ đồng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, doanh thu Vincom Retail cán mốc 7.041 tỷ đồng tăng 8%, lãi sau thuế hơn 4.736 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 10.132 tỷ đồng, lãi sau thuế 5.375 tỷ đồng. Như vậy, công ty thực hiện 88% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau ba quý.

Về hoạt động kinh doanh, Vincom Retail cho biết tỷ lệ lấp đầy toàn hệ thống tại ngày 30/9 đạt hơn 88%. Tổng lượng khách đến các trung tâm thương mại (TTTM) trong 9 tháng đầu năm đạt 171 triệu lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Các khu phố thương mại đón 20,4 triệu lượt khách, tăng 14%.

Tổng lượng khách đến Vincom Retail trong 9 tháng đầu năm nay. Nguồn: VRE.

Như vậy, tổng lượng khách đến Vincom Retail đạt 191 triệu lượt sau 3 quý, tính bình quân mỗi ngày là đón hơn 700.000 lượt khách.

Vincom Retail đã đưa Vincom Plaza Đan Phượng (Hà Nội) vào hoạt động. Theo công bố của doanh nghiệp, TTTM đạt tỷ lệ lấp đầy 100% tại thời điểm khai trương và đón bình quân khoảng 25.000 lượt khách mỗi ngày trong ba ngày đầu.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào hồi tháng 4, lãnh đạo Vincom Retail cho biết trong năm 2027, dự kiến mở thêm 1 - 2 TTTM.

Chủ tịch HĐQT Trần Mai Hoa cho biết trong giai đoạn 2026 - 2027, để giữ đà tăng trưởng, doanh nghiệp sẽ tập trung vào tối ưu hóa các TTTM. Theo bà Hoa, cơ hội tăng trưởng doanh thu vẫn còn khi tăng tỷ lệ lấp đầy (hiện là 88%).

Thứ hai là tiềm năng về doanh số bán lẻ khi thị trường Việt Nam có nhiều tín hiệu tốt.

Bên cạnh đó, Vincom Retail có thêm trụ cột kinh doanh là Vincom Collection. "Chúng tôi sẽ chuyên nghiệp hóa việc quản lý bất động sản thương mại cho các nhà đầu tư. Chúng tôi đánh giá cực kỳ tiềm năng, giống như các khu phố sầm uất tại Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp".

Thứ tư, doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa việc cho thuê quảng cáo, khai thác mặt tiền, diện tích hầm, thậm chí cả khu vực nhà vệ sinh của TTTM để giữ tốc độ tăng trưởng.

thương mại cho các nhà đầu tư. Chúng tôi đánh giá cực kỳ tiềm năng, giống như các khu phố sầm uất tại Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp".

Thứ tư, doanh nghiệp sẽ tối ưu hóa việc cho thuê quảng cáo, khai thác mặt tiền, diện tích hầm, thậm chí cả khu vực nhà vệ sinh của TTTM để giữ tốc độ tăng trưởng.