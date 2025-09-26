Việt Nam đang sở hữu một “thế hệ vàng” sáng tạo

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhấn mạnh Việt Nam đang sở hữu một “thế hệ vàng”, với lớp trẻ giàu khát vọng, dám nghĩ, dám làm, và hoàn toàn có thể bứt phá nếu được trao cơ hội.

Chiều 26/9, tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Liên minh Hợp tác Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo chính thức được thành lập, quy tụ sự tham gia của nhiều trường đại học lớn trong cả nước, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần tạo nền móng cho một hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, nơi thế hệ trẻ Việt Nam có thể phát huy trí tuệ, khát vọng và năng lực hội nhập toàn cầu.

Liên kết để tạo động lực phát triển

Liên minh được hình thành nhằm kết nối các trường đại học trong đào tạo, nghiên cứu, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Qua đó, sinh viên và giảng viên không chỉ dừng lại ở tri thức lý thuyết, mà còn có cơ hội biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm mang lại giá trị kinh tế – xã hội.

PGS, TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện PTIT, khẳng định: “Liên minh sẽ là hạt nhân kết nối để thúc đẩy sáng kiến hợp tác mới, giúp các cơ sở đào tạo chia sẻ nguồn lực, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và cùng xây dựng cộng đồng nhân lực trí tuệ trẻ của Việt Nam”.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, sự ra đời của Liên minh Hợp tác Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo phù hợp với chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao dựa trên tri thức và công nghệ, sự ra đời của Liên minh chính là một bước đi chiến lược. Không chỉ góp phần ươm mầm và bảo vệ sáng tạo của giới trẻ, Liên minh còn mở ra cơ hội để trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế, mang dấu ấn đổi mới sáng tạo Việt Nam lan tỏa trên bản đồ toàn cầu.

Việt Nam đang sở hữu một “thế hệ vàng” sáng tạo

Sự kiện ra mắt Liên minh diễn ra đồng thời với buổi tọa đàm của ông Daren Tang, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên PTIT. Ông Tang nhấn mạnh Việt Nam đang sở hữu một “thế hệ vàng”, với lớp trẻ giàu khát vọng, dám nghĩ, dám làm, và hoàn toàn có thể bứt phá nếu được trao cơ hội.

Ông Daren Tang tham quan các mô hình công nghệ của sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông.

Theo ông Tang, tài sản trí tuệ không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là “cầu nối” để biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn. WIPO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức và năng lực quản trị sở hữu trí tuệ, đồng thời hỗ trợ thế hệ trẻ trong các hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tổng Giám đốc WIPO bày tỏ phấn khởi khi có rất nhiều bạn sinh viên đến tham dự tọa đàm và quan tâm đến đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng khi những học sinh được khuyến khích áp dụng kiến thức của mình để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đó chính là lúc nền tảng cho những đổi mới công nghệ vĩ đại thực sự được hình thành.

Ông Daren Tang cũng cam kết WIPO sẽ đồng hành với Việt Nam trong việc hỗ trợ sáng tạo và khởi nghiệp ngay từ cấp cơ sở. “Trao cơ hội và hỗ trợ cho những người sáng tạo, khởi nghiệp ngay từ những bước đi đầu tiên. Khi họ thành công, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp cho bản thân, mà còn tạo việc làm và mang lại giá trị cho cộng đồng”, ông Daren Tang nhấn mạnh.