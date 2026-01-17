Việt Nam bứt phá, dẫn sóng thương mại Đông Á - Thái Bình Dương

Các báo cáo mới nhất của World Bank cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi lớn từ dịch chuyển chuỗi cung ứng, với xuất khẩu công nghệ và thương mại phục hồi nhanh hơn nhiều nước ASEAN.

Trong báo cáo Global Economic Prospects mới nhất, World Bank nhận định khu vực Đông Á – Thái Bình Dương sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm của thương mại toàn cầu năm 2026, bất chấp đà tăng trưởng chậm lại tại Mỹ, EU và Trung Quốc.

Theo World Bank, khu vực vẫn duy trì được sức bật nhờ mở rộng sản xuất – xuất khẩu điện tử, dòng vốn FDI dịch chuyển khỏi Trung Quốc và thương mại nội khối ASEAN tăng mạnh.

Việt Nam hưởng lợi lớn nhờ dịch chuyển chuỗi cung ứng và FDI ổn định

World Bank đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi rõ rệt nhất từ xu hướng dịch chuyển sản xuất theo chiến lược “China+1”. Dòng FDI duy trì ổn định trong nhiều năm, cùng môi trường kinh tế – chính trị vững và chi phí lao động cạnh tranh, giúp Việt Nam trở thành điểm đến ưu tiên của các tập đoàn công nghệ đang tìm kiếm không gian sản xuất mới tại châu Á.

Theo đánh giá trong East Asia and Pacific Economic Update, Việt Nam là “một trong những trung tâm sản xuất điện tử tăng trưởng nhanh nhất thế giới”. Xuất khẩu công nghệ cao liên tục tăng ở mức hai chữ số và đang tiến gần tới ngưỡng vượt Thái Lan về giá trị điện tử. Trong khi Malaysia, Indonesia và Thái Lan tăng trưởng chậm lại hoặc đi ngang, Việt Nam tiếp tục mở rộng công suất trong chip, AI, linh kiện và thiết bị điện tử, củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng công nghệ.

Thương mại phục hồi nhanh

Thương mại Việt Nam phục hồi nhanh hơn đa số nền kinh tế ASEAN nhờ cơ cấu xuất khẩu đa dạng và thặng dư bền vững. Dân số trẻ, chi phí lao động thấp và mạng lưới 15 FTA giúp Việt Nam nằm trong nhóm “Top 3 điểm đến chuỗi cung ứng 2026–2030”.

World Bank dự báo năm 2026, kinh tế toàn cầu đối mặt giai đoạn tăng trưởng chậm do lãi suất cao và bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, Đông Á – Thái Bình Dương vẫn được xem là điểm sáng nhờ sản xuất – xuất khẩu công nghệ, và Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế hưởng lợi rõ nhất từ xu hướng này.

Vì sao Việt Nam có lợi thế?

Theo Global Economic Prospects – January 2026, tăng trưởng của Đông Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn 2026–2027 sẽ cao hơn nhiều khu vực khác, nhờ vai trò trung tâm của chuỗi cung ứng châu Á. World Bank cho rằng những nền kinh tế có xuất khẩu công nghệ cao và thu hút FDI ổn định sẽ tiếp tục dẫn dắt khu vực.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam được đánh giá có khả năng duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ sự mở rộng của ngành điện tử, dòng vốn FDI công nghệ và mạng lưới FTA rộng nhất khu vực. Triển vọng 2026–2027 của Việt Nam phụ thuộc vào tốc độ phục hồi nhu cầu toàn cầu, sự ổn định của thị trường tài chính quốc tế và khả năng duy trì chính sách hỗ trợ đầu tư.

Tuy nhiên, World Bank cảnh báo Việt Nam vẫn đối diện rủi ro từ biến động địa chính trị, gián đoạn thương mại và xu hướng lãi suất toàn cầu duy trì cao hơn dự kiến. Theo Ngân hàng Thế giới, việc đẩy mạnh năng suất và nâng cấp năng lực sản xuất, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao, sẽ là yếu tố then chốt giúp Việt Nam củng cố vị thế trong chuỗi giá trị khu vực trong hai năm tới.