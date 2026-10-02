Xử lý thế nào vụ xô xát tại quán ăn ở Ninh Bình?

Từ vụ xô xát tại một quán ăn ở Ninh Bình, luật sư Lê Hồng Hiển cho rằng cần xem xét toàn bộ diễn biến để làm rõ dấu hiệu pháp lý của cả hai bên.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền các đoạn video ghi lại vụ xô xát giữa một nam thanh niên và một nhân viên bảo vệ lớn tuổi tại một nhà hàng kinh doanh ăn uống ở Ninh Bình, thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều.

Theo nội dung các video được chia sẻ, nam thanh niên được cho là đến trước khu vực nhà hàng C.D, (ở Ninh Bình) dùng điện thoại livestream trên Facebook và có những lời lẽ xúc phạm, đe dọa nhân viên bảo vệ. Hai bên sau đó tiếp tục lời qua tiếng lại.

Đỉnh điểm, nhân viên bảo vệ lấy một ống nứa (giống điếu cày) để đuổi đánh nam thanh niên. Người này vừa bỏ chạy vừa kêu la, trong khi hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại.

Trao đổi với báo chí, Công an phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang xác minh, điều tra vụ va chạm sau khi các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội. Nhân viên bảo vệ nhà hàng cũng được mời lên làm việc.

Dưới góc độ pháp lý, chia sẻ với VietTimes, luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự cho rằng cần xem xét toàn bộ diễn biến trước, trong và sau vụ xô xát thay vì chỉ tập trung vào thời điểm người bảo vệ cầm "điếu cày" đuổi đánh nam thanh niên.

Theo luật sư Hiển, nếu những thông tin, hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội được cơ quan chức năng xác minh là đúng, cần làm rõ liệu trước khi xảy ra xô xát, nam thanh niên có nhiều lần đến khu vực nhà hàng để livestream, chửi bới, thách thức và xúc phạm người bảo vệ hay không.

"Nếu chỉ nhìn vào vài giây nhân viên bảo vệ cầm điếu cày đánh người thì chưa đủ để đánh giá đúng bản chất pháp lý của vụ việc", luật sư nhấn mạnh.

Nhân viên bảo vệ đuổi đánh người lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Theo luật sư Hiển, từ các clip và thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội, trong nhiều ngày trước khi xảy ra xô xát, nam thanh niên được cho là đã nhiều lần tìm đến khu vực quán nơi nhân viên bảo vệ làm việc để livestream, chửi bới, thách thức và xúc phạm người này.

Ngay trước thời điểm xảy ra việc đánh nhau cũng xuất hiện những lời nói, hành vi mang tính khiêu khích mạnh. Nếu những tình tiết này được cơ quan điều tra xác minh là đúng, hành động của nhân viên bảo vệ có thể được xem xét dưới dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo luật sư, Điều 135 Bộ luật Hình sự quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tuy nhiên, để xác định một người có thuộc trường hợp này hay không không chỉ căn cứ vào lời khai của các bên mà phải đánh giá toàn bộ diễn biến, nguyên nhân, mức độ tác động về tinh thần cũng như hậu quả thương tích phải từ 31% trở lên mới cấu thành tội.

Luật sư Hiển cho rằng trạng thái tinh thần bị kích động mạnh không nhất thiết chỉ phát sinh từ một hành vi xảy ra tức thời. Trạng thái này có thể hình thành từ một quá trình hành vi trái pháp luật lặp đi lặp lại, dồn nén, tích tụ, đến một thời điểm khiến người bị tác động không còn khả năng tự kiềm chế.

Do đó, theo luật sư Hiển, cần chờ kết quả xác minh của cơ quan công an về toàn bộ quá trình dẫn đến vụ xô xát, thay vì chỉ căn cứ vào hình ảnh người đàn ông cầm “điếu cày” đuổi đánh nam thanh niên.

Nếu cơ quan điều tra xác định nam thanh niên có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, liên tục xúc phạm, khiêu khích nhân viên bảo vệ khiến tinh thần người này bị kích động mạnh và kết quả giám định thương tích của nam thanh niên dưới 31% thì hành vi của nhân viên bảo vệ không đủ yếu tố cấu thành Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Ở chiều ngược lại, luật sư Hiển cho rằng hành vi của nam thanh niên trước thời điểm xảy ra xô xát cũng cần được xem xét độc lập.

Nếu cơ quan chức năng xác định người này có hành vi dùng lời nói, hình ảnh hoặc các hình thức khác để xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, hành vi đó có thể được xem xét dưới góc độ tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, việc nam thanh niên nhiều lần tìm đến địa điểm kinh doanh, livestream, chửi bới, gây mất trật tự cũng cần được cơ quan điều tra xem xét dấu hiệu Tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Hiển, việc xác định có dấu hiệu của các tội danh này hay không phải căn cứ vào nội dung cụ thể của hành vi, mức độ xúc phạm, tính chất và mức độ gây mất trật tự cùng các chứng cứ được cơ quan chức năng thu thập, xác minh.