Hơn 5,4 triệu lượt tham gia "Xé ngay trúng liền": Xu hướng người tiêu dùng tìm kiếm giá trị cộng thêm

Không chỉ lựa chọn sản phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày, nhiều người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những giá trị gia tăng đi kèm. Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 5,4 triệu lượt tham gia trên toàn quốc.

Có thêm một cơ hội để hành trình mưu sinh nhẹ nhàng hơn

Với anh Hoàng Định (31 tuổi), chiếc wave cũ không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là “cần câu cơm” gắn bó với công việc shipper suốt hơn sáu năm qua.

Mỗi ngày, anh di chuyển khoảng 110-130 km trên nhiều cung đường tại TP.HCM. Chiếc xe đã cùng anh đi qua những ngày nắng gắt, những cơn mưa bất chợt và cả những lần dừng giữa đường vì hỏng hóc.

“Có hôm đang giao hàng thì xe chết máy. Có lần khách cần gấp, tôi phải dắt xe gần cả cây số mới tìm được tiệm sửa. Đơn hàng bị hủy, còn mình mất luôn buổi chạy hôm đó”, anh kể.

Trong giỏ giao hàng lúc nào cũng có vài món đồ nghề sửa xe cơ bản để chủ động xử lý những sự cố bất ngờ. Việc đổi một chiếc xe mới vẫn là điều anh phải cân nhắc khi thu nhập của hai vợ chồng còn phải lo cuộc sống tại TP.HCM và chăm sóc các con ở Đồng Tháp.

﻿Number 1 là người bạn đồng hành của nhiều người trên những hành trình mưu sinh mỗi ngày, tiếp thêm năng lượng và mang đến cơ hội nhận những giải thưởng giá trị trong hè năm nay.

Những ngày phải chạy liên tục dưới trời nắng, anh thường ghé mua một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng trước khi tiếp tục công việc. Từ thói quen ấy, anh biết đến chương trình“Xé ngay trúng liền” và gần như lần nào mua sản phẩm cũng dành vài phút nhập mã thử vận may.

“Nếu may mắn nhận được giải thưởng lớn, tôi mong có thể đổi chiếc xe mới để chạy ổn định hơn, nhận thêm nhiều đơn hàng và không còn lo những lần xe hỏng giữa đường”, anh chia sẻ.

Một lời hứa nhỏ vẫn luôn được giữ trong lòng

Với chị Minh Thư (phường Dĩ An, TP.HCM), điều khiến chị mong chờ không phải là một món đồ mới, mà là cơ hội thực hiện lời hứa đã dành cho con trai từ nhiều năm trước.

Trong căn phòng trọ nhỏ, chị vẫn giữ bức ảnh gia đình chụp trong chuyến đi biển Ninh Thuận cách đây ba năm. Mỗi lần dọn phòng, cậu con trai lại lấy tấm ảnh ra ngắm rồi hỏi:

“Mẹ ơi, hè này mình đi biển nữa không?”. Chị chỉ mỉm cười: “Để mẹ cố.”

Sau hơn mười năm làm công nhân may, những khoản chi cho cuộc sống và việc học của con khiến chuyến đi ấy nhiều lần phải gác lại.

Không chỉ giúp giải nhiệt, giảm căng thẳng, Trà Xanh Không Độ còn đang trao hàng ngàn giải thưởng giá trị và đem đến cơ hội trúng thưởng hàng trăm triệu đồng ngay trong hè này.

Sau mỗi ca làm kéo dài gần mười tiếng, chị thường mua một chai Trà Xanh Không Độ để giải khát, xua tan căng thẳng mệt mỏi trước khi trở về phòng trọ. Mỗi lần xé nhãn tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền”, chị đều nghĩ biết đâu lần này mình sẽ có thêm một khoản tiền để thực hiện lời hứa với con.

“Tôi từng nhận được vài lần thẻ nạp điện thoại. Giá trị không lớn nhưng vui lắm, giống như một món quà nhỏ dành cho mình”, chị chia sẻ.

Với chị, điều đáng mong chờ nhất không chỉ là một giải thưởng 10 triệu hay 100 triệu đồng, mà là ngày có thể đưa con trai trở lại biển như lời hứa đã giữ trong lòng suốt nhiều năm.

Khi một ý tưởng có thêm cơ hội đi xa hơn

Với Trà My (25 tuổi, quê An Giang), mỗi ngày cố gắng không chỉ để hoàn thành công việc hiện tại mà còn để theo đuổi mong muốn phát triển các sản phẩm đặc sản quê hương.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm, My vừa đi làm vừa bán các sản phẩm vùng Bảy Núi trên mạng xã hội. Có những tối gần nửa đêm, cô vẫn ngồi trả lời tin nhắn khách hàng, tự đóng từng đơn hàng để sáng hôm sau kịp gửi xe về các tỉnh.

Ý tưởng đã có, khách hàng cũng ngày một nhiều hơn, nhưng nguồn vốn vẫn là điều khiến cô phải tính toán trong từng bước phát triển.

“Mỗi khi có khách đặt số lượng lớn, em vừa vui vì sản phẩm được quan tâm, vừa tiếc vì chưa đủ vốn để nhập thêm hàng. Có những đơn hàng em đành từ chối vì không xoay kịp tiền nhập hàng”, My chia sẻ.

Vừa thanh nhiệt cơ thể để tươi tắn mỗi ngày với Trà Dr Thanh, vừa xé nhãn tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền” để có cơ hội trúng hàng trăm ngàn giải thưởng giá trị.

Trên bàn làm việc của My gần như lúc nào cũng có sẵn một chai Trà Dr Thanh. Những hôm phải xử lý nhiều đơn hàng hoặc làm việc liên tục, cô thường chọn thức uống này để thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người do áp lực, thiếu ngủ và tranh thủ nhập mã tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền”.

“Nếu may mắn nhận được giải thưởng lớn, em sẽ có thêm nguồn vốn để nhập hàng chủ động hơn, mở rộng sản phẩm và phát triển việc kinh doanh ổn định hơn”, cô nói.

Một chai nước nhỏ, một niềm hy vọng lớn

Ba con người. Ba hoàn cảnh. Ba điều mong chờ khác nhau. Với anh Định, đó là một chiếc xe tốt hơn để tiếp tục hành trình mưu sinh. Với chị Thư, đó là cơ hội thực hiện lời hứa với con trai đã nhiều lần phải gác lại. Còn với My, đó là thêm nguồn lực để đưa một dự định còn dang dở tiến xa hơn.

Họ không quen biết nhau. Cũng không có chung một công việc hay hoàn cảnh sống. Nhưng giữa hơn 5,4 triệu lượt tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền”, họ gặp nhau ở một điểm chung: trước khi nghĩ đến may mắn, họ đều đã nỗ lực mỗi ngày để theo đuổi điều mình mong mỏi.

Có lẽ vì vậy mà sau mỗi lần xé nhãn, điều người ta chờ đợi không chỉ là một phần thưởng, mà còn là hy vọng rằng một cơ hội sẽ đến đúng vào lúc mình đang cần nhất.

Cách tham gia rất đơn giản giúp mọi người dễ dàng thao tác, tham gia chương trình.

Đến nay, chương trình “Xé ngay trúng liền” đã ghi nhận hơn 380.000 lượt trúng thưởng với các giải thẻ nạp điện thoại trị giá từ 10 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng. Chương trình cũng đã xác định 10 khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và tìm được chủ nhân đầu tiên của giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng 20 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng vẫn đang chờ những chủ nhân tiếp theo trong hai buổi livestream quay số vào ngày 20/7 và 4/9 trên fanpage chính thức của Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Cách tham gia rất đơn giản, người tiêu dùng chỉ cần mua sản phẩm Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hoặc Nước tăng lực Number 1 có nhãn khuyến mãi, xé nhãn lấy mã dự thưởng rồi nhập mã trên website chương trình hoặc nhắn tin đến tổng đài 6020. Kết quả được thông báo gần như ngay lập tức và người tham gia vẫn tiếp tục có cơ hội góp mặt trong các đợt quay số để nhận những giải thưởng giá trị.

Bởi đôi khi, điều người ta mong nhận được không chỉ là một phần thưởng, mà còn là cơ hội để một dự định được bắt đầu sớm hơn