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Hơn 350.000 lượt trúng thưởng và những khoảnh khắc may mắn giữa đời thường

Yến Linh
Yến Linh

Một cuộc gọi về quê, một khoản chi nhỏ được san sẻ hay vài phút trò chuyện thêm với con... Đằng sau hơn 350.000 lượt trúng thưởng từ chương trình “Xé ngay trúng liền” là những câu chuyện cho thấy giá trị của phần quà không chỉ nằm ở số tiền.

Với nhiều người, một thẻ nạp điện thoại trị giá 10 ngàn đồng, 20 ngàn đồng hay 50 ngàn đồng có thể chỉ là một phần quà nhỏ. Nhưng nếu xuất hiện đúng lúc, nó lại đủ để mang đến một niềm vui, một sự sẻ chia hay đơn giản là cảm giác may mắn giữa những bộn bề thường nhật.

Một cuộc gọi về quê dài hơn

Với anh Đinh Trường An (32 tuổi), công nhân xây dựng tại một công trình ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), tin nhắn báo trúng thẻ nạp 20 ngàn đồng đến vào đúng giờ nghỉ trưa, khi anh vừa ngồi xuống dưới bóng mát sau gần nửa ngày làm việc ngoài nắng.

Hơn mười năm bám công trường, anh An đã quen với những ngày bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi trời đã nhá nhem. "Nghề này cực nhất là nắng. Có hôm đứng trên giàn giáo từ sáng tới chiều, người nóng ran, mồ hôi chảy liên tục."

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Niềm vui của chị Lê Thị Ngọc Trang khi nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng nhờ uống Number 1 để tiếp thêm năng lượng khi bán hàng mỗi ngày trong hè 2025.

Giữa những giờ nghỉ ngắn, một chai Number 1 là thức uống anh thường chọn để tiếp năng lượng trước khi quay lại công việc. Hôm đó, sau khi uống xong và xé nhãn như mọi lần, điện thoại báo trúng thẻ nạp 20 ngàn đồng.

Ngay trước khi nhận được tin nhắn trúng thưởng, anh vừa định nhắn cho vợ báo sẽ gọi về muộn vì tăng ca thì phát hiện tài khoản điện thoại chỉ còn chưa tới 2 ngàn đồng.

"Không nhiều, nhưng đúng lúc thật. Tối đó gọi video về cho hai đứa nhỏ, tụi nó cứ khoe điểm kiểm tra suốt”. Giải thẻ cào 20 ngàn đồng từ Number 1 dù không lớn nhưng giúp anh thêm kết nối, tiếp thêm năng lượng từ gia đình để nỗ lực hơn trong cuộc sống.

“Có những ngày làm việc mệt đến mức chỉ cần nghe giọng con vài phút cũng đủ thấy mọi nhọc nhằn như dịu lại”, anh An tâm sự.

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Tới thời điểm hiện tại, hơn 350.000 niềm vui đã được trao. Đằng sau mỗi mã trúng thưởng là một câu chuyện rất thật, một khoảnh khắc may mắn đến đúng lúc giữa cuộc sống thường ngày.

Niềm vui nhỏ cuối tháng

Ở một khu trọ công nhân tại Dĩ An (Bình Dương cũ), chị Phạm Thanh Huyền (29 tuổi) vẫn nhớ lần nhận được tin nhắn báo trúng thẻ nạp 50 ngàn đồng vào một buổi tối cuối tháng.

Hôm ấy, sau gần 10 tiếng đứng chuyền may, chị ghé tiệm tạp hóa quen trước khu trọ mua một chai Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng mệt mỏi như cách tự thưởng cho mình sau một ngày dài.

"Trời nóng, người mệt mỏi, uống chai Trà xanh này vô thấy sảng khoái, tinh thần thư giãn hơn”, chị nói.

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Với nhiều người, sau những giờ học tập, làm việc vất vả, được giải nhiệt, giảm căng thẳng mệt mỏi với Trà Xanh Không Độ và bất ngờ trúng thẻ nạp điện thoại 50 ngàn đồng là niềm vui nhỏ nhưng đến thật đúng lúc.

Đúng lúc đó, con gái ở quê gọi lên, rụt rè hỏi mẹ có thể cho đăng ký lớp học thêm tiếng Anh trước năm học mới được không vì vẫn còn thiếu tiền.

"Tôi nghe mà thương lắm, chỉ biết nói để mẹ xoay." Kết thúc cuộc gọi, chị mở điện thoại và bất ngờ thấy tin nhắn báo trúng thưởng hiện lên.

Số tiền trúng thưởng không thể trang trải khoản học thêm của con. Nhưng thẻ nạp ấy đủ để chị gọi lại ngay trong tối hôm đó, nói chuyện với con lâu hơn thường lệ.

"Có khi chỉ thêm vài phút thôi, mà lòng mình nhẹ đi nhiều", chị Huyền tâm sự.

Khoản thưởng đến đúng lúc

Tiếng báo tin nhắn vang lên đúng lúc chị Đặng Thanh Hà (32 tuổi), tiểu thương bán trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức, vừa xác nhận xong một đơn hàng online của khách.

Chị mở điện thoại và mỉm cười khi biết mình vừa trúng thẻ nạp điện thoại trị giá 50 ngàn đồng từ chương trình.

Công việc của chị bắt đầu từ 2 giờ sáng. Mỗi ngày, chị phải lấy hàng, phân loại rồi giao cho các mối quen trước khi trời sáng. Đảo lộn giờ giấc và ăn uống thất thường đã trở thành chuyện quen thuộc.

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Giá trị của phần thưởng không chỉ nằm ở các thẻ nạp điện thoại được trao khi uống Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hay Number 1, mà còn ở việc nó xuất hiện đúng vào thời điểm cần nhất.

Ngày nào cũng vậy, sau khi dọn hàng xong vào gần trưa, chị thường mua chai Trà Dr Thanh để giải khát, thanh nhiệt cơ thể khỏi nóng trong người do thức đêm thiếu ngủ. Khoảng 2 tháng nay chị còn tham gia chương trình"Xé ngay trúng liền" do nhãn hàng này tổ chức.

"Hôm đó đang tính đóng tiền mạng để giữ liên lạc với khách thì trúng đúng lúc nên thấy vui lắm”, chị Hà tươi cười kể.

Theo chị, buôn bán lời lỗ từng ngày nên đôi khi một khoản nhỏ đến đúng lúc lại đáng quý hơn giá trị của chính nó.

Ba câu chuyện. Ba hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: niềm vui đôi khi không nằm ở giá trị của phần thưởng, mà ở việc nó xuất hiện đúng vào thời điểm cần nhất.

Đến nay, chương trình "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 350.000 lượt trúng các giải thẻ nạp điện thoại trị giá từ 10 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã xác định được 10 khách hàng trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và chị Trần Thị Mỹ Lệ (quê Lâm Đồng) là khách hàng đầu tiên trúng giải Đặc biệt 100 triệu đồng tiền mặt trong hè năm nay.

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Chị Trần Thị Mỹ Lệ, một công nhân làm gỗ tại Đồng Nai trở thành khách hàng đầu tiên trong hè năm nay may mắn trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng tiền mặt nhờ tiếp năng lượng mỗi ngày với Number 1.

Các buổi livestream quay số để tìm chủ nhân của 2 giải Đặc biệt và 20 giải Nhất còn lại sẽ diễn ra vào ngày 20/7 và 4/9 trên Fanpage chính thức của Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Hơn 350.000 niềm vui đã được trao. Nhưng điều đọng lại không chỉ là những thẻ nạp điện thoại, mà còn là những cuộc gọi về quê dài hơn, những khoản chi nhỏ được san sẻ và những khoảnh khắc may mắn ghé đến đúng lúc giữa những bộn bề thường nhật.

Có thể, cuộc gọi thông báo trúng thưởng tiếp theo sẽ đến với một người đang tất bật giữa công trường, một người mẹ vừa tan ca chiều hay một tiểu thương vẫn miệt mài từ khi trời còn chưa sáng.

Bởi đôi khi, điều bắt đầu từ một nhãn chai rất nhỏ lại có thể mở ra một câu chuyện đáng nhớ trong cuộc sống của ai đó.

Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy giải khát mỗi ngày với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1, xé nhãn lấy mã và tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền". Cách tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nhập mã trên www.xengaytrunglien.com hoặc nhắn tin đến tổng đài 6020 để biết kết quả gần như ngay lập tức, đồng thời tiếp tục có cơ hội trúng 20 giải Nhất và 02 giải Đặc biệt còn lại trong hè năm nay.

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