FLC “thắp sáng” Eo Gió, hàng nghìn khán giả hòa mình vào đại nhạc hội bên biển

Tối 11/7, Khu du lịch sinh thái Eo Gió trở thành tâm điểm của mùa du lịch hè khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham dự chương trình nghệ thuật “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh”. Trong không gian biển đêm khoáng đạt, âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa nghệ thuật, một đêm hội tràn đầy cảm xúc đã trở thành dấu ấn đáng nhớ do du lịch Quy Nhơn hè 2026.

Ngay từ chiều, dòng người đã đổ về Eo Gió để hòa mình vào không khí lễ hội. Khu vực sân khấu ngoài trời nhanh chóng kín chỗ. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách quốc tế có mặt từ sớm để lựa chọn vị trí đẹp, lưu lại những khoảnh khắc hoàng hôn trước khi đêm nhạc chính thức bắt đầu.

Sân khấu của sự kiện “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” được đơn vị tổ chức là Tập đoàn FLC dàn dựng hoành tráng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng phông nền thiên nhiên hùng vĩ của Eo Gió, tạo nên một không gian trình diễn giàu cảm xúc. Những hiệu ứng thị giác liên tục thay đổi theo từng tiết mục khiến cả khu vực như được khoác lên diện mạo hoàn toàn mới, khác hẳn vẻ yên bình vốn có của thắng cảnh nổi tiếng này.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch tỉnh UBND Gia Lai cùng các lãnh đạo tỉnh tham dự sự kiện

Đúng 8h tối, sự kiện chính thức bắt đầu và được truyền hình trực tiếp trên VTV8 cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai. Tham dự tại sự kiện có ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch tỉnh UBND Gia Lai, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng ban lãnh đạo Tập đoàn FLC - đơn vị tổ chức sự kiện.

Mở màn chương trình là tiết mục ca múa “Việt Nam tinh hoa” do 3 ca sĩ Dương Edward, Dương Thuận và Hoàng Ngân cùng vũ đoàn Nhật Bình thể hiện. Giai điệu hào hùng kết hợp phần dàn dựng công phu đã nhanh chóng khuấy động không gian sân khấu giữa biển trời Eo Gió, mở ra hành trình âm nhạc mang đậm tinh thần tôn vinh vẻ đẹp đất nước, con người và thiên nhiên Việt Nam.

Sân khấu đêm nhạc hội – pháo hoa tầm cao đầu tiên của Eo Gió

Sau tiết mục mở màn, đại diện Tập đoàn FLC có phát biểu chia sẻ về ý nghĩa của chương trình. Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC cho biết đêm nghệ thuật, pháo hoa “Eo Gió – Vũ điệu biển xanh” không chỉ là một dấu ấn của Năm Du lịch Quốc gia 2026, mà còn là lời mời gọi du khách đến với vùng đất nơi biển cả hòa quyện cùng đại ngàn và những giá trị văn hóa đặc sắc. Bà bày tỏ tin tưởng rằng những giá trị được khơi nguồn từ sự kiện này sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần viết tiếp câu chuyện của một Gia Lai ngày càng phát triển và vươn xa.

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC phát biểu tại sự kiện

Bước vào chương I chương trình với chủ đề “Lời tự tình của sóng”, các ca sĩ trẻ Dương Thuận và Hoàng Ngân lần lượt mang đến những giai điệu tươi mới, giàu năng lượng, tạo cầu nối cảm xúc cho khán giả. Ngay sau đó là sự xuất hiện của nam ca sĩ Dương Edward. Chàng “Kỳ lân lãng tử” khuấy động không khí bằng loạt ca khúc quen thuộc như “Bảo bối”, “Dáng em”, “Rung động”. Giọng hát giàu nội lực cùng phong cách trình diễn sôi động của nam ca sĩ thu hút hàng nghìn khán giả tại sự kiện hứng khởi theo dõi và cổ vũ.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương II của chương trình với chủ đề “Lời hứa của biển gửi đại ngàn” đưa khán giả đến những cung bậc lãng mạn hơn cùng sự xuất hiện của ca sĩ Văn Mai Hương. Nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất giọng đầy cảm xúc qua các ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như “Vườn Địa Đàng”, “Cầu vồng lấp lánh” và “Hương”.

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương cùng các ca sĩ mang đến sự kiện những màn trình diễn đầy cảm xúc

Ngay sau phần biểu diễn của Văn Mai Hương, cả quảng trường như vỡ òa khi MC cùng hàng nghìn khán giả đồng loạt đếm ngược, mở màn cho màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút. Những chùm pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp liên tiếp thắp sáng bầu trời Eo Gió, phản chiếu xuống mặt biển tạo nên khung cảnh rực rỡ.

“Đẹp ngoài mong đợi”, “Đáng để đến Quy Nhơn dịp hè này”, “Lần đầu tiên chứng kiến Eo Gió rực rỡ đến vậy, thật là một kỉ niệm tuyệt vời”...là những chia sẻ được nhiều khán giả bày tỏ ngay tại sự kiện.

Màn trình diễn pháo hoa tầm cao lần đầu xuất hiện tại Eo Gió

Khép lại chương trình, DJ Trang Moon cùng MC Hype Lil' Bee tiếp tục giữ nhiệt cho không gian lễ hội bằng chuỗi bản phối EDM sôi động. Hàng nghìn khán giả cùng hòa mình vào âm nhạc, biến khu vực sân khấu thành một đại tiệc ngoài trời kéo dài đến cuối chương trình, khép lại một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc bên bờ biển Eo Gió.

Không chỉ mang đến một chương trình giải trí quy mô, “Eo Gió - Vũ điệu biển xanh” còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch về đêm tại Quy Nhơn. Việc kết hợp cảnh quan thiên nhiên đặc sắc với âm nhạc, nghệ thuật và pháo hoa đã góp phần tạo thêm sức hút cho Eo Gió, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm của du khách trong mùa cao điểm hè. Chương trình cũng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, hướng đến quảng bá hình ảnh biển Quy Nhơn năng động, trẻ trung và giàu bản sắc.

Thông qua sự kiện, tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định định hướng phát triển du lịch theo hướng gắn kết văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm. Đồng thời, chương trình ghi dấu sự đồng hành của Tập đoàn FLC và Bamboo Airways trong hành trình quảng bá điểm đến, xây dựng thêm những sản phẩm du lịch mới và góp phần gia tăng sức hút của Quy Nhơn nói riêng và Gia Lai nói chung trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Một số hình ảnh đáng chú ý khác tại sự kiện: