Nam A Bank lần thứ 6 liên tiếp nhận giải ''Nơi làm việc tốt nhất Châu Á''

Ngày 9/7 tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026 với cú đúp giải thưởng: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (Best Companies to Work for in Asia 2026) và "Môi trường làm việc bền vững" (Sustainable Workplace Awards 2026).

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Nam A Bank duy trì vững chắc danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", đồng thời là lần đầu tiên ngân hàng được ghi nhận ở hạng mục phát triển bền vững. Kết quả này khẳng định chiến lược quản trị nguồn nhân lực lấy con người làm trung tâm và định hướng phát triển bền vững của nhà băng trong những năm qua.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Nam A Bank duy trì vững chắc danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Điểm số vượt trội so với mặt bằng thị trường

Điểm đặc biệt của giải thưởng HR Asia Awards là kết quả được đánh giá dựa trên mô hình khảo sát độc lập, bảo mật và minh bạch đối với chính người lao động. Do đó, việc duy trì danh hiệu suốt 6 năm liền không chỉ phản ánh chất lượng môi trường làm việc mà còn là sự ghi nhận khách quan từ chính đội ngũ của Ngân hàng – những người trực tiếp xây dựng nên văn hóa doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát năm 2026, Nam A Bank ghi nhận mức điểm vượt trội so với trung bình ngành ở tất cả các nhóm tiêu chí cốt lõi. Trong đó, hạng mục Môi trường bền vững đạt 4,76 điểm, cao hơn 0,72 điểm; Trao quyền công nghệ đạt 4,67 điểm, cao hơn 0,66 điểm và Tinh thần đội nhóm đạt 4,72 điểm, vượt 0,65 điểm so với mức trung bình của thị trường.

Các chỉ số trên cho thấy sự gắn kết chặt chẽ của đội ngũ nhân sự cũng như tính hiệu quả thực tế từ chiến lược phát triển con người mà Nam A Bank kiên trì theo đuổi.

Nam A Bank lần đầu tiên được vinh danh tại hạng mục Sustainable Workplace Awards.

Bản sắc "Văn hóa Trà" và chính sách phúc lợi toàn diện

Để duy trì vị thế điểm đến nghề nghiệp lý tưởng, Nam A Bank đã định hình văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng "Văn hóa Trà" với Tam phẩm: Tiên phong – Chính trực – Lịch thiệp và Ngũ ứng: Cung – Khoan – Tín – Mẫn – Huệ. Triết lý này được cụ thể hóa bằng hành động trong cách ứng xử giữa cán bộ nhân viên với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp, tạo nên một môi trường làm việc nhân văn và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Song song với nền tảng văn hóa, ngân hàng không ngừng chuẩn hóa hệ thống chính sách nhân sự toàn diện. Chăm sóc toàn diện (Well-being): Triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần chuyên sâu cho người lao động. Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Xây dựng hệ thống đào tạo, phát triển năng lực và lộ trình nghề nghiệp minh bạch cho từng cấp bậc. Số hóa quản trị: Ứng dụng công nghệ tối đa trong công tác nhân sự nhằm tối ưu hóa trải nghiệm làm việc của nhân viên. Gắn kết lợi ích dài lâu: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), giúp đội ngũ nhân sự cùng chia sẻ thành quả tăng trưởng kinh tế của ngân hàng.

Việc lần đầu tiên chiến thắng tại hạng mục Sustainable Workplace Awards là minh chứng cho thấy Nam A Bank đã tích hợp thành công các yếu tố ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào chính sách nhân sự. Ngân hàng đang tập trung xây dựng một môi trường làm việc đa dạng, công bằng, hòa nhập, đồng thời thúc đẩy đổi mới và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao để thích ứng với kỷ nguyên số.

Cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2026 không dừng lại ở một danh hiệu, mà tiếp tục khẳng định niềm tin, sự đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên trên hành trình kiến tạo một tổ chức tài chính vững mạnh và bền vững.