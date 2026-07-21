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EVF ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng gần 16,9%

Yến Linh
Yến Linh

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Mã CK: EVF, HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính tự lập quý II/2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

EVF đang thực hiện kế hoạch kinh doanh theo đúng lộ trình đề ra.
EVF đang thực hiện kế hoạch kinh doanh theo đúng lộ trình đề ra.

Tiến độ kinh doanh bám sát kế hoạch

Sau 6 tháng đầu năm, EVF đã hoàn thành hơn một nửa mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 (kế hoạch là 1.325 tỷ đồng). Kết quả này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng ổn định của hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng như việc duy trì hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Thu nhập lãi thuần đạt 1.103 tỷ đồng, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục là nguồn đóng góp chủ yếu vào kết quả kinh doanh của EVF. Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh vốn và đầu tư đóng góp tích cực, giúp cơ cấu doanh thu trở nên cân bằng hơn và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn vốn.

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EVF đã thực hiện 52,8% kế hoạch năm 2026.

Hiệu quả vận hành được củng cố

Cùng với tăng trưởng về quy mô, EVF đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc tối ưu chi phí, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và tăng cường quản trị.

Hiệu quả vận hành là điểm sáng của EVF. Chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm chỉ chiếm khoảng 12,23% tổng thu nhập hoạt động (CIR), tiếp tục duy trì ở mức thấp so với mặt bằng chung ngành tài chính. Điều này cho thấy chiến lược chuyển đổi số, tối ưu quy trình và quản trị chi phí đang phát huy hiệu quả rõ nét phản ánh hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu vận hành của EVF.

Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức dưới 1%, cho thấy chất lượng tài sản ổn định và công tác quản trị rủi ro được duy trì nhất quán.

Cũng theo số liệu kết quả 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số Lãi thu nhập trên một cổ phiếu EPS đạt 717 đồng/cổ phiếu, tăng so với mức 622 đồng cùng kỳ năm trước.

Những chỉ số này không chỉ góp phần củng cố nền tảng tài chính của EVF, mà còn tạo điều kiện để EVF mở rộng hoạt động theo hướng an toàn, nâng cao khả năng cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Chuẩn bị động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, EVF đang từng bước khai thác thêm các nguồn lực mới thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái khách hàng và phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Trong đó, các lĩnh vực gắn với xu hướng phát triển bền vững như tài chính xanh và các giải pháp tài chính hướng tới hiệu quả dài hạn được xem là những hướng đi tiềm năng, góp phần tạo thêm dư địa tăng trưởng cho EVF.

Với những kết quả đã đạt được cùng các định hướng chiến lược đang được triển khai, EVF được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới. Những bước tiến về hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và mở rộng các động lực kinh doanh mới đang tạo nền tảng để EVF tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và các bên liên quan.

Từ khóa:

#EVF #Tập đoàn Điện lực Việt Nam #Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực

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