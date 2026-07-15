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Vietcombank chung tay dựng xây 6 mái ấm nghĩa tình cho các cựu chiến binh TP.HCM

Yến Linh
Yến Linh

Trước thềm kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 6 căn nhà tình nghĩa dành cho các cựu chiến binh tại 2 vùng đất giàu truyền thống cách mạng của TP.HCM đã được khánh thành và bàn giao sau hơn 4 tháng thi công từ nguồn kinh phí do Vietcombank tài trợ.

Mỗi mái ấm được dựng xây không chỉ giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Hành trình dựng xây những mái ấm tri ân

Ngày 14/7/2026, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 6 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình cựu chiến binh tại xã Đông Thạnh và xã Củ Chi, TP HCM. Buổi lễ được tổ chức tại gia đình ông Lê Thanh Bằng (đại diện 4 hộ tại xã Đông Thạnh) và ông Châu Văn Đực (đại diện 2 hộ tại xã Củ Chi), với sự tham dự của đại diện Báo Tiền Phong, lãnh đạo Vietcombank, lãnh đạo hai địa phương cùng đông đảo các cựu chiến binh và người dân.

Trước đó, đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ 2026 do Báo Tiền Phong khởi xướng hồi tháng 3/2026, Vietcombank tài trợ 600 triệu đồng để xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa cho các cựu chiến binh tại TP HCM.

Sau hơn bốn tháng triển khai, những mái ấm mới đã hoàn thành và được bàn giao đúng dịp cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Không chỉ mang đến nơi ở khang trang, an toàn, những căn nhà còn là món quà tri ân thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lan tỏa nghĩa tình từ những mái ấm mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank chia sẻ, điều ý nghĩa nhất đối với ngân hàng không phải là ngày trao kinh phí mà là ngày được chứng kiến những mái nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. “Mỗi chương trình an sinh chỉ thực sự trọn vẹn khi sự hỗ trợ được chuyển hóa thành những công trình thiết thực, mang lại niềm vui và sự bình yên cho người dân”, ông Đức nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo xã Đông Thạnh và xã Củ Chi đánh giá, việc những căn nhà được hoàn thành gần đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng.

Trong niềm vui đón ngôi nhà mới, đại diện các gia đình cựu chiến binh xúc động gửi lời cảm ơn Báo Tiền Phong, Vietcombank và chính quyền địa phương. Với các gia đình cựu chiến binh, món quà ý nghĩa này không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn là nguồn động viên lớn lao, thể hiện sự quan tâm và tri ân của cộng đồng đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Bền bỉ đồng hành vì cộng đồng

Hơn 63 năm hình thành và phát triển, Vietcombank luôn xác định tăng trưởng kinh doanh phải song hành với trách nhiệm xã hội. Giai đoạn 2020-2025, ngân hàng đã dành hơn 2.800 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh trên cả nước; riêng tại TP HCM, tổng kinh phí đạt khoảng 350 tỷ đồng.

Những mái nhà được bàn giao lần này tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia của Vietcombank tại thành phố mang tên Bác, cùng nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, người có công và các đối tượng yếu thế đã được ngân hàng bền bỉ triển khai trong nhiều năm qua.

Nhân văn - một trong năm giá trị cốt lõi của Vietcombank - không chỉ được định hình bằng những con số mà còn được hiện thực hóa qua từng công trình, chương trình hướng tới cộng đồng.

Sáu căn nhà hoàn thành hôm nay khép lại một hành trình hơn bốn tháng, nhưng cũng mở ra những khởi đầu mới cho sáu gia đình cựu chiến binh. Với Vietcombank, mỗi mái ấm được dựng xây là thêm một cam kết được thực hiện, thêm một nghĩa cử tri ân được lan tỏa và thêm một bước đồng hành cùng cộng đồng trên hành trình phát triển bền vững của đất nước.

Vietcombank chung tay dựng xây 6 mái ấm nghĩa tình cho các cựu chiến binh TP.HCM ảnh 1

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Đại diện Vietcombank, Báo Tiền Phong và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức gắn biển Nhà tình nghĩa tại gia đình cựu chiến binh ở xã Đông Thạnh và Củ Chi
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Đại diện Vietcombank, Báo Tiền Phong và chính quyền địa phương trao quà chúc mừng 04 gia đình cựu chiến binh tại xã Đông Thạnh nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa
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Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình cựu chiến binh
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Ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện Vietcombank trao những phần quà ý nghĩa, gửi lời tri ân tới gia đình cựu chiến binh nhân dịp khánh thành nhà tình nghĩa
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Đại diện Vietcombank, Báo Tiền Phong, chính quyền địa phương, các gia đình cựu chiến binh và người dân chụp ảnh lưu niệm trước ngôi nhà mới của cựu chiến binh Châu Văn Đực tại xã Củ Chi

Từ khóa:

#Vietcombank #Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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