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Sun Group ra mắt Sun Signature: Kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền chưa từng có trên một nền tảng ưu việt

Yến Linh
Yến Linh

Tối 14/7, tại Ballroom Ascott Tây Hồ Hà Nội, Sun Group chính thức ra mắt Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết kết nối toàn bộ hệ sinh thái của Tập đoàn trên một nền tảng duy nhất.

Được phát triển cùng Amadeus, Visa và Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Sun Signature mở ra một mô hình khách hàng thân thiết chất lượng, đẳng cấp và khác biệt.

Kết nối trải nghiệm liền mạch, định vị một phong cách sống

Điểm khác biệt cốt lõi của Sun Signature nằm ở khả năng kết nối nhiều trải nghiệm vào một hệ sinh thái thống nhất. Chỉ với một tài khoản, khách hàng được ghi nhận và gia tăng quyền lợi xuyên suốt hành trình qua những chuyến bay cùng Sun PhuQuoc Airways, kỳ nghỉ tại hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group, vui chơi giải trí tại Sun World, dịch vụ golf tại các sân golf đẳng cấp, chăm sóc sức khỏe tại SunGroup Healthcare và bất động sản Sun Property.

Chương trình còn đặc biệt được liên kết với NCB và Visa, để mang đến các giải pháp tài chính vượt trội, khi khách hàng được sở hữu những đặc quyền, tích và tiêu tại hơn 1.600 điểm trên cả nước. Việc thanh toán bằng điểm thưởng cũng tiện lợi như sử dụng QR code.

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Lễ ra mắt chương trình Sun Signature

Tại sự kiện, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh đây là một chương trình thể hiện được tinh thần mới, đó là tinh thần kết nối dữ liệu, công nghệ định danh khách hàng và tài chính để nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Theo Thứ trưởng, điều đáng ghi nhận ở Sun Signature không nằm ở việc tích hợp nhiều dịch vụ vào chung một chương trình hội viên, mà ở cách chương trình được thiết kế để kết nối hệ sinh thái của Sun Group với các nền tảng công nghệ, dữ liệu du lịch, ngân hàng và tổ chức tài chính.

Sun Signature gồm 5 hạng hội viên: Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity. Khách hàng có thể đăng ký trở thành hội viên Sun Signature trên website chính thức, ứng dụng Sun PhuQuoc Airways hoặc NCB, bắt đầu tích luỹ điểm thưởng (Sun Point) để đổi lấy các phần thưởng, dịch vụ hoặc ưu đãi và điểm xét hạng để nâng cấp hội viên.

Vượt lên giá trị của một chương trình khách hàng thân thiết thông thường, Sun Signature hướng tới định hình một phong cách sống tinh tế, giàu cảm xúc và trải nghiệm.

Đặc quyền không ngừng mở rộng toàn cầu

Sự ưu việt của Sun Signature đến từ năng lực đồng kiến tạo của các đối tác hàng đầu mà Sun Group đã lựa chọn.

Với việc làm chủ công nghệ và dữ liệu, Sun Group chọn Amadeus là đối tác uy tín để cùng kiến tạo nền tảng Loyalty - giúp kết nối dữ liệu, nhận diện hành trình và từng bước cá nhân hóa quyền lợi cho hội viên.

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Ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đó, Visa - đối tác thanh toán có độ phủ lớn nhất toàn cầu và NCB đồng hành cùng Sun Group phát triển các giải pháp tài chính dành riêng cho hội viên Sun Signature.

Trung tâm của chương trình là dòng thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, sẽ có 04 phiên bản (Silver, Gold, Platinum, Infinite). Đây là thẻ ngân hàng tích hợp các đặc quyền dành cho hội viên Sun Signature.

Với năng lực kết nối toàn cầu của Visa, chiếc thẻ đồng thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu” thanh toán tại hơn 175 triệu điểm chấp nhận trên toàn thế giới, giúp khách hàng mang theo đặc quyền của Sun Signature trong mọi hành trình.

NCB Visa Sun Signature còn được bổ sung thêm quyền lợi tài chính hấp dẫn là NCB Signature Savings, sản phẩm tiền gửi độc đáo không chỉ tạo ra cho khách hàng giá trị sinh lời cạnh tranh, hấp dẫn so với thị trường, mà còn được kết nối để chuyển thành điểm thưởng Sun Signature.

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Đối tác Visa mang đến năng lực kết nối toàn cầu.

Đặc biệt, Sun Group cùng NCB và Visa sẽ bổ sung hạng thẻ Sun Signature Infinity Private. Đây là hạng hội viên cao cấp nhất trong bộ sản phẩm Sun Signature sẽ được ra mắt, dựa trên nền tảng dòng sản phẩm Visa Infinite Private siêu cao cấp hoàn toàn mới của Visa dành cho nhóm khách hàng tinh hoa, sở hữu hệ thống đặc quyền và trải nghiệm được cá nhân hóa theo những tiêu chuẩn cao nhất. Tất cả hướng tới mục tiêu mang đến những trải nghiệm tinh tuyển, xứng tầm khách hàng thành đạt hiện đại.

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Đăng ký, tích luỹ điểm hội viên Sun Signature trên ứng dụng Sun PhuQuoc Airways.

Danh mục quyền lợi của Sun Signature sẽ tiếp tục gia tăng, khi Sun Group mở rộng hợp tác phát triển mạng lưới đặc quyền đa ngành, cho phép khách hàng tích lũy và sử dụng điểm thưởng (earn & burn), được công nhận hạng thành viên (cross-recognition) và hưởng các ưu đãi chéo trong nhiều lĩnh vực.

Khả năng liên tục bồi đắp đặc quyền tạo nên tính ưu việt khó sao chép, định vị Sun Signature như một chương trình khách hàng thân thiết tiên phong tại Việt Nam.

Tầm nhìn kiến tạo chuẩn mực dịch vụ mới

Sun Signature được hình thành từ một tầm nhìn lớn hơn về trải nghiệm khách hàng. Trong gần hai thập kỷ “làm đẹp những vùng đất”, Sun Group đã phát triển những công trình, điểm đến và dịch vụ mang dấu ấn chất lượng- đẳng cấp- khác biệt tại nhiều vùng miền. Với Sun Signature, những giá trị ấy lần đầu được kết nối thành một hành trình thống nhất.

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Sun Signature là cầu nối giá trị cho những hành trình bay của Sun PhuQuoc Airways

Chương trình cũng đồng hành với chiến lược mở rộng kết nối của Sun Group trong lĩnh vực hàng không. Tại sự kiện, Sun PhuQuoc Airways công bố kế hoạch khai thác các đường bay quốc tế trực tiếp đến Phú Quốc từ Thành Đô, Singapore và Bangkok, đồng thời nghiên cứu mở rộng tới nhiều thị trường khác.

Khi mạng bay quốc tế của Sun PhuQuoc Airways mở rộng, mỗi chuyến bay sẽ giúp gia tăng giá trị tích luỹ để khách hàng nâng hạng, “mở khoá” đặc quyền trải rộng trên toàn hệ sinh thái Sun Group. Sun Signature nhờ đó trở thành cầu nối giá trị cho những hành trình bay trọn vẹn.

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Sun Signature “mở khoá” đặc quyền trải rộng trên toàn hệ sinh thái Sun Group

Chỉ sau một tháng mở đăng ký, Sun Signature đã chào đón 53.600 hội viên đầu tiên. Con số đánh dấu một sự khởi đầu rực rỡ cho hành trình nâng cao chuẩn mực dịch vụ khách hàng thân thiết tại Việt Nam, với tiêu chí lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, công nghệ làm nền tảng, hệ sinh thái làm lợi thế và sự đồng hành của các đối tác làm động lực, để “vạn đặc quyền” tiếp tục được mở rộng theo thời gian.

CÁCH THAM GIA, TÍCH LUỸ ĐIỂM & NÂNG HẠNG SUN SIGNATURE

Đăng ký dễ dàng

- Truy cập website sunsignature.vn hoặc đăng nhập ứng dụng Sun PhuQuoc Airways hoặc NCB để tạo tài khoản hội viên miễn phí.

- Khách hàng trở thành Member và có thể bắt đầu tích luỹ Sun Point và điểm xét hạng từ các giao dịch trong hệ sinh thái Sun Group

Tích điểm - Nâng hạng

Mỗi giao dịch trong hệ sinh thái Sun Group sẽ đồng thời tạo ra hai điểm tích luỹ:

- Điểm Sun Point: dùng để quy đổi ưu đãi, dịch vụ và đặc quyền.

- Điểm xét hạng: dùng để nâng hạng hội viên và mở khóa thêm quyền lợi.

(*) Cơ chế tích điểm được áp dụng đối với các chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways và khách hàng Sun Property. Các danh mục khác sẽ được mở khoá trong thời gian tới.

Các hạng hội viên

- Member: Đăng ký tài khoản

- Silver: Có ít nhất 1 giao dịch

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