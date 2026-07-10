close Đăng nhập

HDBank là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh

Yến Linh
Yến Linh

HDBank vừa nhận vinh danh “Top Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh”, ghi nhận những kết quả của HDBank trong triển khai chiến lược phát triển bền vững, tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động quản trị, kinh doanh, quản lý rủi ro và vận hành.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Việt Nam 2026 – Net Zero” tại Hà Nội, ngày 08/07/2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Cùng nhận giải với HDBank lần này có Techcombank, MBBank,.. cùng các doanh nghiệp khác như: PetroVietnam, Heineken, PepsiCo...

HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong xây dựng hệ thống quản trị ESG đồng bộ, áp dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) theo chuẩn quốc tế của IFC và ADB cho 100% khoản vay khách hàng doanh nghiệp.

hdbgiaiesg-599.jpg

Giai đoạn 2026–2030, ngân hàng đặt mục tiêu giảm 20% lượng phát thải khí nhà kính phạm vi 1 và 2, giảm 5% mức tiêu thụ năng lượng tại mỗi chi nhánh và thực hiện đánh giá ESG đối với 100% nhà cung cấp trong quy trình sàng lọc hằng năm.

Trong hoạt động nội bộ, HDBank thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế GHG Protocol từ năm 2023; lắp đặt điện mặt trời tại 22 chi nhánh; sử dụng điện mặt trời và điện gió tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Galaxy Innovation Hub; đồng thời đẩy mạnh giảm nhựa, phân loại chất thải, số hóa quy trình và vận hành không giấy. Năm 2025, hệ thống iPaper giúp tiết kiệm 3,16 tấn giấy in. Tỷ lệ giao dịch qua kênh số đạt 94%, với 5,4 triệu người dùng.

Trong lĩnh vực tài chính xanh, tổng doanh số giải ngân xanh của HDBank giai đoạn 2019–2025 đạt 42.000 tỷ đồng; riêng năm 2025 đạt 10.835 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

pia08061.jpg

Ngân hàng cũng huy động thành công 650 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB và các đối tác khác; phát hành 100 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế và 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong nước, bổ sung nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững.

Phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là một trụ cột trong chiến lược ESG của HDBank. Năm 2025, ngân hàng triển khai 1.003 chương trình đào tạo với hơn 803.000 giờ học, bình quân 77,1 giờ mỗi cán bộ nhân viên, bao gồm các nội dung về tài chính bền vững, quản trị ESG và phát triển xanh.

Thời gian tới, HDBank tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển bền vững, mở rộng tài chính xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và môi trường.

Từ khóa:

#Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh #HDBank

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

FLC Highland Signature Sa Pa: Mảnh ghép mới của bất động sản nghỉ dưỡng vùng cao

FLC Highland Signature Sa Pa: Mảnh ghép mới của bất động sản nghỉ dưỡng vùng cao

Hạ tầng liên tục được đầu tư, lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh cùng xu hướng sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng vùng núi đang tạo thêm động lực cho thị trường Sa Pa. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, các dự án được quy hoạch bài bản, có pháp lý rõ ràng và hệ sinh thái đồng bộ được đánh giá sẽ có nhiều lợi thế trong chu kỳ phát triển mới.

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Nếu trước đây, để chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài thường đồng nghĩa với nỗi lo số lượng ngoại tệ cần quy đổi, mang theo nhiều loại thẻ hay tìm hiểu về phương thức thanh toán ở xứ người, thì ngày nay một chiếc điện thoại cùng app tài khoản đang dùng của ngân hàng đang dần thay thế chiếc ví truyền thống trong nhiều chuyến đi quốc tế. Từ đặt vé, đặt phòng đến thanh toán hàng hoá dịch vụ tại các quốc gia, mọi trải nghiệm đều trở nên thuận tiện hơn trên cùng một ứng dụng.

Văn Mai Hương, Dương Edward, DJ Trang Moon sẵn sàng khuấy động Eo Gió đêm 11/7

Văn Mai Hương, Dương Edward, DJ Trang Moon sẵn sàng khuấy động Eo Gió đêm 11/7

Hè 2026 này, nếu chưa lựa chọn được điểm dừng chân cho chuyến vi vu của mình, thì Quy Nhơn chính là tọa độ bạn không thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên, Eo Gió - điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam - sẽ trở thành điểm hẹn của âm nhạc, ánh sáng và màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao mãn nhãn vào tối 11/7 tới đây.

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Đô thị đồng bộ chính là “hạ tầng mềm” của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới

Trước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?

VietinBank khẳng định vị thế vượt trội khi 3 năm liên tiếp góp mặt trong Top đầu doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo Tạp chí Fortune (Mỹ)

VietinBank thăng hạng 7 bậc trong Fortune Southeast Asia 500

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh ở vị trí thứ 48 trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500) năm 2026, tăng mạnh 7 bậc so với năm 2025.

Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam Phú Quốc được ví như “tọa độ vàng” du lịch. Ảnh: Ánh Dương.

Khả năng “in tiền” của căn hộ Sun Group thời hạn 70 năm ở Phú Quốc

Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn. Theo giới đầu tư, điều quan trọng không nằm ở việc tài sản tồn tại bao lâu, mà là trong thời gian sở hữu, tài sản đó tạo ra giá trị như thế nào?

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Giảm phát thải: Không chỉ là yêu cầu với doanh nghiệp

Các quy định về giảm phát thải khí nhà kính, yêu cầu minh bạch dữ liệu ESG từ thị trường quốc tế cùng xu hướng phát triển tài chính xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu nhưng cũng mở ra những cơ hội mới đối với doanh nghiệp. Đây là những nội dung được các chuyên gia trao đổi tại Workshop “Giảm phát thải: Cơ hội và Thách thức đối với doanh nghiệp” do VietinBank phối hợp với các đối tác tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Mỏ Bạch Hổ: 40 năm từ dòng dầu đầu tiên

Ngày 26/6/1986, dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ được khai thác, mở ra một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam. Bốn thập niên sau, Bạch Hổ không chỉ được biết đến là mỏ dầu lớn nhất cả nước, mà còn trở thành biểu tượng của tầm nhìn chiến lược, năng lực khoa học - công nghệ và khát vọng làm chủ biển của người Việt Nam.

Từ trái qua: Ông Ronnie L.Aperocho, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Vận hành (COO) của Meralco, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo và ông Emmanuel V. Rubio, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành MGEN tại lễ ký kết.

Vinenergo hợp tác với Meralco và MGen, nghiên cứu phát triển 5 GW điện nền với giá mục tiêu 17 Cent/Kwh cho Philippines

Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup vừa công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Manila Electric Company (Meralco), nhà phân phối điện lớn nhất Philippines, và Meralco PowerGen Corporation (MGEN), đơn vị phát triển nguồn điện thuộc Meralco. 