Vinhomes Hải Vân Bay “chơi lớn” ưu đãi 10% cho các cư dân về ở sớm tại Đảo Ngọc

Chỉ cần cam kết hoàn thiện để ở hoặc đưa vào kinh doanh trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận bàn giao thô, chủ sở hữu tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) sẽ được ưu đãi tới 10% giá trị sản phẩm. Chính sách “Về ở sớm” vừa mang lại lợi ích tài chính tức thì, vừa giúp khách mua ở và nhà đầu tư giành lợi thế người tiên phong khi một đô thị vịnh biển quy mô lớn bước vào giai đoạn vận hành.

Người ở hưởng trọn chất sống, nhà đầu tư đi trước chiếm lĩnh thị trường

Từ ngày 18/7, Vinhomes Hải Vân Bay triển khai chương trình “Về ở sớm” dành cho quỹ 223 căn bàn giao thô tại khu Đảo Ngọc. Theo đó, khách hàng cam kết hoàn thiện để ở hoặc kinh doanh trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 10% giá gốc sản phẩm (chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Đây được xem là một trong những chính sách ưu đãi có giá trị lớn nhất từng xuất hiện trên thị trường bất động sản Đà Nẵng, có thể quy đổi trực tiếp thành lợi ích tài chính.

“Với căn nhà trị giá khoảng 10 tỷ đồng, ưu đãi 10% tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Giá trị bất động sản càng lớn thì khoản lợi càng đáng kể”, anh Vũ Đức Thiện (Đà Nẵng) tính toán.

Điểm đáng chú ý là chương trình “Về ở sớm” xuất hiện đúng thời điểm chính sách hỗ trợ tài chính “vô tiền khoáng hậu” của Vinhomes - khóa trần lãi suất tối đa 6%/năm trong 60 tháng - chuẩn bị kết thúc vào ngày 20/7. Việc kết hợp hai ưu đãi lớn giúp người mua vừa giảm đáng kể chi phí sở hữu, vừa chủ động kế hoạch tài chính dài hạn.

Ưu đãi chồng ưu đãi gia tăng sức hút cho Đảo Ngọc.

Theo giới chuyên môn, đây là giai đoạn hiếm có khi khách hàng đồng thời được hưởng lợi từ cả chính sách bán hàng và chính sách vận hành. Thay vì chỉ nhận nhà sau khi hoàn tất giao dịch, chủ sở hữu còn được khuyến khích nhanh chóng đưa tài sản vào sử dụng để tiếp tục nhận thêm ưu đãi và gia tăng giá trị.

Với khách hàng mua để ở, ưu đãi “Về ở sớm” mở ra cơ hội trở thành những cư dân tiên phong của một đại đô thị biển quy mô quốc tế. Ngay từ những ngày đầu đô thị vận hành, cư dân đã được tận hưởng không gian sống bên vịnh biển di sản cùng hệ sinh thái all-in-one đồng bộ, nơi mọi nhu cầu về mua sắm, ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khỏe hay vận động đều hiện diện ngay trước ngưỡng cửa.

“Được trở thành một trong những cư dân đầu tiên của một khu đô thị biển đẳng cấp là điều rất đáng tự hào. Mỗi sáng thức dậy trước vịnh biển, bước xuống nhà là có đầy đủ tiện ích chuẩn quốc tế - đó chính là chất lượng sống gia đình tôi mong muốn”, anh Thiện chia sẻ sau khi quyết định không thể bỏ lỡ ưu đãi kép mà Vinhomes đang triển khai.

Ở góc độ đầu tư, giá trị của chương trình “Về ở sớm” còn rõ nét hơn, bởi tài sản được đưa vào khai thác sớm đồng nghĩa với việc chủ sở hữu có thể đi trước thị trường trong cuộc đua giành khách hàng.

“Hoàn thiện để kinh doanh sớm giúp tôi vừa nhận ưu đãi 10%, vừa đón đầu dòng khách cao cấp ngay khi dự án vận hành. Đi trước một bước cũng đồng nghĩa chiếm lĩnh thị phần cho thuê trước khi nguồn cung tăng lên”, chị Lê Thị Vinh, nhà đầu tư đến từ Gia Lai, cho biết.

Chị Lê Thị Vinh đánh giá cao hệ tiện ích đồng bộ tại Đảo Ngọc và cân nhắc sử dụng ưu đãi đặc biệt từ chương trình “Về ở sớm”.

Theo nhiều chuyên gia, một đại đô thị chỉ thực sự gia tăng giá trị khi hình thành cộng đồng cư dân và hoạt động thương mại sôi động. Chính sách khuyến khích cư dân về ở sớm vì thế không chỉ mang lại lợi ích cho từng chủ sở hữu mà còn góp phần rút ngắn thời gian hình thành một đô thị có sức sống thực, từ đó tạo hiệu ứng cộng hưởng cho toàn bộ giá trị bất động sản.

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Đà Nẵng

Lợi thế của những nhà đầu tư vận hành sớm càng được củng cố trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Nửa đầu năm 2026, thành phố đón gần 9,8 triệu lượt khách với doanh thu hơn 34.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách vẫn còn nhiều dư địa cải thiện khi thị trường đang thiếu những điểm đến tích hợp có khả năng giữ chân khách dài ngày.

Theo ông Hồ Thanh Tú, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng, hệ sinh thái trải nghiệm all-in-one kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và giải trí của Vinhomes Hải Vân Bay chính là yếu tố quyết định để kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng mức chi tiêu của nhóm khách có khả năng thanh toán cao.

Ông Hồ Thanh Tú đánh giá, hệ sinh thái trải nghiệm all-in-one sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho du lịch thành phố.

Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay được phát triển theo đúng mô hình này. Ban ngày, VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay 225 ha mang đến cho du khách chuỗi trải nghiệm vui chơi, giải trí, vận động, khám phá liên hoàn hiếm có.

Khi đêm xuống, phố đi bộ Emerald Boulevard và khu nghỉ dưỡng 6 sao Vinpearl LegendLux tiếp tục duy trì nhịp sống sôi động, mở ra nguồn doanh thu ổn định từ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Mô hình vận hành liên tục 24/7, 365 ngày/năm giúp tài sản không chỉ gia tăng giá trị theo thời gian mà còn có khả năng tạo dòng tiền ngay khi đưa vào khai thác.

Tuyến cáp treo Chairlift độc đáo mở ra hành trình trải nghiệm liền mạch từ đỉnh núi xuống vịnh biển.

Khi siêu chính sách khóa trần lãi suất đang “đếm ngược” đến ngày kết thúc vào 20/7, ưu đãi “Về ở sớm” trở thành cú hích, vừa giúp khách hàng hành động quyết đoán hơn, vừa thúc đẩy hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái kinh doanh ngay từ giai đoạn đầu.

Với người mua để ở, đó là cơ hội sớm tận hưởng chuẩn sống nghỉ dưỡng bên vịnh biển di sản. Với nhà đầu tư, đây là thời điểm vàng để mở rộng danh mục, đi trước đón đầu dòng khách và tối ưu hiệu quả khai thác trong chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch Đà Nẵng.

Ảnh: Vinhomes