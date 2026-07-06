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Capri Villa bổ sung 82 biệt thự nghỉ dưỡng hoàn thiện nội thất tại FLC Quy Nhơn

Yến Linh
Yến Linh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những sản phẩm sở hữu giá trị khai thác thực, được phát triển trong các quần thể đã vận hành và có tiềm năng gia tăng giá trị cùng sự phát triển của điểm đến.

Đây cũng được xem là xu hướng nổi bật khi thị trường bước sang chu kỳ phát triển mới.

Đón đầu xu hướng này, Tập đoàn FLC giới thiệu quỹ hàng giới hạn 82 căn Capri Villa tại FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort. Dòng biệt thự được hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng, dự kiến sẵn sàng đưa vào khai thác sau khi bàn giao, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng golf đã vận hành nhiều năm tại quần thể.

Toàn cảnh quần thể FLC Quy Nhon Beach &amp; Golf Resort.
Toàn cảnh quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort.

Lợi thế hiếm có từ quần thể nghỉ dưỡng đã vận hành đồng bộ

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, những dự án được phát triển trong các quần thể nghỉ dưỡng đã vận hành thường có lợi thế về khả năng khai thác sau khi bàn giao nhờ hệ thống tiện ích, thương hiệu điểm đến và nguồn khách hiện hữu.

Dự án Capri Villa gồm 82 căn biệt thự giới hạn, xây dựng trên quỹ đất khoảng 2,5 ha, diện tích từ 250-430 m². Lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải, mỗi căn biệt thự được thiết kế theo không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, gió biển và tầm nhìn hướng sân golf hoặc cảnh quan xanh đặc trưng của Quy Nhơn. Mỗi sản phẩm đều được hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng và sở hữu bể bơi riêng, mang đến không gian lưu trú biệt lập, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp của gia đình hoặc nhóm khách. Đặc biệt, chủ sở hữu có thể tiếp nhận tài sản và đưa vào sử dụng hoặc khai thác ngay mà không phải đầu tư thêm chi phí hoàn thiện.

Biệt thự FLC Luxury Resort, sở hữu bể bơi riêng biệt lập tại quần thể FLC Quy Nhơn.
Biệt thự FLC Luxury Resort, sở hữu bể bơi riêng biệt lập tại quần thể FLC Quy Nhơn.

Được phát triển trong quần thể FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort, Capri Villa thừa hưởng lợi thế hệ sinh thái đã vận hành ổn định với với hệ thống khách sạn, sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế - nơi thường xuyên đăng cai các giải đấu golf lớn, cùng trung tâm hội nghị, bãi biển riêng, nhà hàng, spa, khu vui chơi và hệ thống tiện ích. Điều này giúp chủ sở hữu hưởng lợi từ nguồn khách lưu trú hiện hữu của hệ thống khách sạn, khách chơi golf, khách MICE và các đoàn khách doanh nghiệp thường xuyên đến FLC Quy Nhơn, đồng thời mở ra dư địa khai thác đối với phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng riêng tư - xu hướng ngày càng được nhiều du khách lựa chọn.

Theo FLC Hotels & Resorts, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống FLC Quy Nhơn đã đón hàng trăm nghìn lượt khách lưu trú, cho thấy sức hút ổn định của điểm đến cũng như nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Sân golf FLC Golf Links Quy Nhon 36 hố tiêu chuẩn quốc tế với tầm nhìn trực diện biển, nơi thường xuyên đăng cai các giải đấu golf lớn trong nước và quốc tế.
Sân golf FLC Golf Links Quy Nhon 36 hố tiêu chuẩn quốc tế với tầm nhìn trực diện biển, nơi thường xuyên đăng cai các giải đấu golf lớn trong nước và quốc tế.

Đón đà tăng trưởng của du lịch Quy Nhơn, gia tăng giá trị đầu tư dài hạn

Bên cạnh lợi thế nội tại, Capri Villa còn hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của Quy Nhơn - Gia Lai, một trong những điểm đến nổi bật của khu vực Nam Trung Bộ nhờ lợi thế cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và sự đa dạng của sản phẩm du lịch.

Quy Nhơn liên tục xuất hiện trong danh sách những điểm đến được du khách trong và ngoài nước yêu thích nhờ sở hữu bờ biển đẹp, hệ thống sân golf ven biển, các danh thắng như Eo Gió, Kỳ Co, Cù Lao Xanh và chuỗi trải nghiệm văn hóa bản địa. Sự đa dạng về sản phẩm du lịch góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tạo nền tảng cho các mô hình nghỉ dưỡng cao cấp phát triển.

Theo nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, Quy Nhơn được đánh giá là một trong những thị trường nghỉ dưỡng còn nhiều dư địa phát triển nhờ quỹ đất ven biển, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và tốc độ tăng trưởng du lịch tích cực. Việc cao tốc Bắc - Nam từng bước đưa vào khai thác, kết nối thuận lợi với sân bay Phù Cát cùng định hướng phát triển trục du lịch biển - cao nguyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút của khu vực trong những năm tới.

Đặc biệt, việc Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hình thành trục liên kết du lịch biển - cao nguyên tại Gia Lai. Theo thống kê, 5 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón gần 7 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ; lượng khách quốc tế đạt hơn 112.000 lượt, tăng khoảng 80%. Những tín hiệu tích cực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng và lưu trú chất lượng cao tại khu vực.

Khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhon đón hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.
Khách sạn FLC Grand Hotel Quy Nhon đón hàng trăm nghìn lượt du khách đổ về Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm và nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng hoàn thiện không nhiều, Capri Villa được xem là một trong những quỹ hàng đáng chú ý trên thị trường hiện nay. Không chỉ sở hữu vị trí trong quần thể nghỉ dưỡng đã vận hành đồng bộ, dòng sản phẩm còn được hoàn thiện nội thất, sở hữu bể bơi riêng và có mức giá dự kiến từ 73-107 triệu đồng/m², mang đến thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng hướng tới tài sản nghỉ dưỡng có giá trị sử dụng và khả năng khai thác lâu dài.

Trong bối cảnh du lịch Quy Nhơn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và nhu cầu sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng có khả năng khai thác gia tăng, Capri Villa được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng chất lượng cao cho thị trường, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú tại FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort.

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