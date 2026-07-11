Đại diện FLC: ‘Chúng tôi không chỉ bán phòng nghỉ, mà cùng địa phương bán điểm đến đủ sức cạnh tranh’

Chương trình do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo; Liên chi hội Lữ hành Việt Nam (VISTA), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai và Tập đoàn FLC - nhà tài trợ chính - phối hợp tổ chức.

Diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp du lịch

Sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17/8/2026. Đây là một trong những sự kiện xúc tiến du lịch chuyên ngành quy mô lớn của ngành du lịch Việt Nam, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Ngày hội quy tụ hơn 550 đại biểu đến từ cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, bao gồm 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (buyer quốc tế) đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và khối CIS, Thái Lan, Malaysia, Philippines; 200 doanh nghiệp lữ hành trong nước cùng các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch, cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch cùng cơ quan báo chí trong nước, quốc tế.

Họp báo Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 được tổ chức sáng 11/7/2026 tại FLC City Hotel, Quy Nhơn

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp sẽ được tổ chức như: Chương trình khảo sát sản phẩm du lịch Gia Lai, Chương trình kết nối giao thương các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế (B2B), Diễn đàn Lữ hành Quốc tế với chủ đề "Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới", Chương trình Tọa đàm “Các giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai” và Gala Dinner kết nối doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại Gia Lai tiếp nối thành công của Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ nhất tại Quảng Ninh, nhằm tôn vinh và khẳng định vị thế của ngành lữ hành. Sự kiện được kì vọng trở thành hoạt động du lịch thường niên danh giá hàng đầu cả nước.

“Ngày Lữ hành Việt Nam lần 2 năm 2026 sẽ là cầu nối chiến lược thúc đẩy giao thương, xúc tiến quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch mới, hướng tới ký kết hợp đồng hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành Gia Lai, các địa phương với đối tác quốc tế, nhằm thu hút mạnh mẽ dòng khách ngoại quốc đến với Việt Nam”, bà Cao Thị Ngọc Lan cho biết.

Tập đoàn FLC đồng hành cùng du lịch Gia Lai

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort được lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động trọng điểm Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, bao gồm Lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, Chương trình kết nối giao thương B2B và Gala Dinner. Đây sẽ là nơi để hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, đơn vị lưu trú, cơ quan xúc tiến du lịch, hiệp hội và các địa phương để gặp gỡ, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Với vai trò là Nhà tài trợ chính, đồng thời là đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam 2026, ông Ricky Ho - Tổng quản lý FLC Quy Nhơn cho biết: “Chúng tôi tin rằng muốn du lịch phát triển bền vững, doanh nghiệp không thể đi một mình; phải cùng địa phương và các đối tác tạo nên sức hút của điểm đến. Và một điểm đến hấp dẫn không được tạo nên bởi một khách sạn, mà bởi cả một hệ sinh thái trải nghiệm”.

Tinh thần này cũng là cơ sở để Tập đoàn FLC đồng hành cùng Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 tại Gia Lai, tiếp tục khẳng định cam kết sát cánh cùng địa phương trong phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy liên kết vùng và xây dựng những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao.

Ông Ricky Ho - Tổng quản lý FLC Quy Nhơn, đại diện Nhà tài trợ chính phát biểu tại sự kiện

Lợi thế của FLC không chỉ là những khu nghỉ dưỡng, mà là khả năng kết nối toàn bộ hệ sinh thái để tạo ra những trải nghiệm khác biệt. Tại Gia Lai, Tập đoàn FLC ghi dấu ấn đậm nét với hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort. Sở hữu vị trí đắc địa bên bờ biển Nhơn Lý, quần thể FLC Quy Nhơn không chỉ là tâm điểm giúp du khách dễ dàng khám phá các danh thắng nổi tiếng của Gia Lai, mà còn là trạm trung chuyển lý tưởng nối liền hành trình trải nghiệm các giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trải qua một thập kỷ phát triển (2016 - 2026), FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch địa phương, đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến nổi bật của du lịch nghỉ dưỡng, golf và MICE tại Việt Nam.

“Thành công của FLC không được đo bằng số phòng bán ra, mà bằng việc có thêm nhiều du khách lựa chọn Quy Nhơn nói riêng và Gia Lai nói chung. Chúng tôi xác định cạnh tranh hôm nay không còn là giữa các khách sạn, mà là giữa các điểm đến. Vì vậy, chúng tôi chọn đồng hành thay vì cạnh tranh. Tập đoàn FLC tin tưởng rằng khi doanh nghiệp, địa phương và các hãng lữ hành cùng chung một mục tiêu, chúng ta sẽ không chỉ thu hút thêm du khách mà còn nâng tầm hình ảnh điểm đến Việt Nam”, đại diện Tập đoàn FLC cho biết



Quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn – địa điểm tổ chức các hoạt động của Ngày Lữ hành Việt Nam 2026



Tập đoàn FLC cũng nhấn mạnh Quy Nhơn và Pleiku không nên nhìn nhận là hai điểm đến riêng lẻ, mà là một hành trình kết nối giữa biển và đại ngàn Gia Lai. Ít nơi nào có thể mang đến cho du khách trải nghiệm từ biển đến rừng chỉ trong một hành trình, đó chính là lợi thế khác biệt mà Tập đoàn muốn cùng Gia Lai khai thác. “Giá trị lớn nhất của FLC là khả năng đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp lữ hành để biến những lợi thế tài nguyên thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chúng tôi không chỉ bán phòng nghỉ, mà còn ‘bán’ điểm đến đủ sức cạnh tranh”, đại diện FLC cho biết.