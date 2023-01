UAV tự sát Lancet-3 của Nga phá hủy hàng loạt thiết bị Ukraine

Những cuộc tấn công phá hủy một radar phản pháo kích AN/TPQ-48 do Mỹ sản xuất, lắp đặt trên nóc một tòa nhà công cộng, một xe bọc thép Kozak-2 do Ukraine sản xuất đang chở đạn và một chiếc SUV cải tiến do lực lượng đặc biệt Ukraine và các chiến binh nước ngoài thường xuyên sử dụng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hiển thị video.

Quân đội Nga tăng cường sử dụng rộng rãi đạn lượn thông minh (UAV tự sát Lancet-3) tấn công vũ khí trang bị quân đội Ukraine trong vài tháng qua. Truyền thông đại chúng Nga chia sẻ khoảng 90 cuộc tấn công bằng Lancet-3 gần đây kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Theo South Front