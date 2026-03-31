Từ thưởng lãm đến trải nghiệm, DOJI Shining Show mang “bữa tiệc” trang sức đến Đà Nẵng

Trong hai ngày 28 - 29/3, triển lãm DOJI Shining Show tại thành phố Đà Nẵng đã để lại những dư âm khó quên trong lòng hàng nghìn khách hàng địa phương, thực sự trở thành một “bữa tiệc” của ánh sáng, nghệ thuật và cảm xúc - nơi trang sức cao cấp được tôn vinh như một phần của dòng chảy văn hóa hiện đại.

DOJI Shining Show Đà Nẵng đã tiếp đón hàng ngàn lượt khách trong 2 ngày diễn ra triển lãm

Ngay trong ngày đầu triển lãm, Shining Show đã nhanh chóng khẳng định sức hút mạnh mẽ khi đón tiếp hàng nghìn lượt khách tham quan. Không gian được đầu tư thiết kế tinh tế, kết hợp cùng nghệ thuật ánh sáng dàn dựng công phu, biến mỗi khu trưng bày trở thành một “sân khấu” trình diễn đúng nghĩa. Tại đây, mỗi khách hàng tham dự không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan mà còn mở ra một hành trình trải nghiệm đầy ấn tượng và cảm xúc.

Lượng khách tham dự đông đảo không chỉ thể hiện niềm tin dành cho thương hiệu DOJI, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các trải nghiệm thưởng lãm trang sức tại “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”. Shining Show vì thế đã trở thành điểm kết nối của những tâm hồn đồng điệu – những người yêu cái đẹp và trân trọng các giá trị bền vững.

Giới mộ điệu chiêm ngưỡng những kiệt tác trang sức “độc bản”.

Tâm điểm của triển lãm lần này là hàng nghìn thiết kế trang sức cao cấp được chế tác công phu, mang đến cho khách tham quan cơ hội trực tiếp chiêm ngưỡng các sản phẩm đa dạng, từ kim cương, đá màu, ngọc trai đến các dòng trang sức vàng 24K ứng dụng công nghệ 5D hiện đại.

Đáng chú ý, sự góp mặt của các thiết kế trang sức thượng hạng, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe, đã tạo nên ấn tượng rõ nét đối với khách tham quan. Qua đó, triển lãm tiếp tục khẳng định năng lực chế tác cũng như vị thế của DOJI trong phân khúc trang sức cao cấp.

51 cặp nhẫn cưới được mở bán với giá ưu đãi đặc biệt được đông đảo cặp đôi trẻ quan tâm.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại Shining Show Đà Nẵng là việc giới thiệu 51 cặp nhẫn cưới gắn kim cương tự nhiên với mức giá khởi điểm từ 7,9 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận trang sức cưới kim cương cho nhiều cặp đôi trẻ tại Đà Nẵng, trong bối cảnh các sản phẩm sử dụng chất liệu cao cấp thường có chi phí khoảng từ 10 triệu đồng trở lên.

Việc đưa ra mức giá hợp lý cho dòng sản phẩm này không chỉ tạo sức hút đối với các cặp đôi, mà còn cho thấy định hướng đa dạng hóa phân khúc của DOJI trên thị trường trang sức cưới.

Sự xuất hiện của Bạc Ngân Bảo tại Shining Show góp phần hoàn thiện bức tranh đa dạng sản phẩm của DOJI.

Tại Shining Show Đà Nẵng, DOJI đã chính thức giới thiệu và mở bán dòng sản phẩm Bạc Ngân Bảo, đánh dấu bước triển khai phân phối sản phẩm này tại thị trường miền Trung, đồng thời được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hệ thống phân phối Bạc Ngân Bảo trên toàn quốc. Đây là dòng sản phẩm mang ý nghĩa tích lũy, đầu tư và trao gửi giá trị bền vững, được thiết kế theo hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu của đa dạng khách hàng, đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ.

Đại diện DOJI cho biết, việc đưa sản phẩm đến Đà Nẵng không chỉ góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm tại khu vực, mà còn thể hiện chiến lược phát triển thị trường của DOJI, hướng tới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng thuộc nhiều vùng miền, bên cạnh các thị trường trọng điểm như Hà Nội và TP.HCM. Đây đồng thời là động thái nhằm khai thác tiềm năng tiêu dùng tại khu vực miền Trung, đặc biệt trong phân khúc khách hàng trung và cao cấp.

Máy bán vàng, bạc tự động được DOJI giới thiệu tại Shining Show Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, chương trình ưu đãi độc quyền lên tới 35% cùng hàng loạt quà tặng giá trị cao như xe máy Piaggio Liberty, vàng 999.9 Kim Mã đã góp phần tạo nên không khí mua sắm hào hứng và tràn đầy may mắn. Những nụ cười rạng rỡ của khách hàng khi sở hữu được món trang sức ưng ý cùng các giải thưởng giá trị chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự thành công của triển lãm.

Sự thành công của Shining Show Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút của mô hình triển lãm kết hợp trải nghiệm mà Tập đoàn DOJI đang theo đuổi. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, thương hiệu từng bước kiến tạo những không gian tương tác, đưa trang sức đến gần hơn với công chúng, đồng thời nâng tầm trải nghiệm mua sắm theo hướng hiện đại và cảm xúc hơn.

Trong tương lai, những mô hình như Shining Show được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng về quy mô lớn và nội dung, góp phần tạo nên những “điểm sáng” mới trên bản đồ trải nghiệm trang sức tại Việt Nam.