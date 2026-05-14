Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Yến Linh
Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

Nhằm đồng hành trong hoạt động thương mại quốc tế, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) triển khai Chương trình Ưu đãi dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (CIB Trade Return 2026), mang đến nhiều lợi ích hấp dẫn về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

Chi phí thanh toán quốc tế tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành doanh nghiệp

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế là nghiệp vụ cốt lõi, gắn liền với nhiều giao dịch như phát hành và thanh toán thư tín dụng (L/C), nhờ thu, chuyển tiền quốc tế và xử lý chứng từ. Mỗi nghiệp vụ phát sinh các loại phí riêng, phụ thuộc vào giá trị và tần suất giao dịch của từng doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có quy mô giao dịch lớn hoặc phát sinh thanh toán thường xuyên, các chi phí này không còn mang tính đơn lẻ mà trở thành một cấu phần vận hành đáng kể khi cộng dồn theo thời gian, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI.

Khách hàng giao dịch tại Eximbank.

Ở chiều xuất khẩu, thời gian thu tiền phụ thuộc nhiều vào phương thức thanh toán và quá trình xử lý chứng từ. Việc phát sinh thêm chi phí hoặc kéo dài thời gian xử lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vòng quay vốn và hiệu quả sử dụng dòng tiền của doanh nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp nhập khẩu cần đồng thời đảm bảo thanh toán đúng hạn cho đối tác nước ngoài và kiểm soát chi phí để tối ưu giá vốn hàng hóa.

Trong bối cảnh biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp, chi phí thanh toán quốc tế không còn là chi phí giao dịch đơn thuần mà gắn trực tiếp với hiệu quả sử dụng vốn và năng lực quản trị dòng tiền của doanh nghiệp. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp bắt đầu rà soát kỹ hơn các khoản phí ngân hàng phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Tập trung tối ưu các giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cốt lõi

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, Eximbank triển khai chương trình CIB Trade Return 2026 với trọng tâm tối ưu chi phí tại các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại có tần suất sử dụng cao.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp xuất khẩu, chương trình áp dụng chính sách miễn phí nhận tiền, phí xử lý chứng từ và phí thông báo L/C, đồng thời giảm đến 70% phí thanh toán L/C và nhờ thu. Việc tối ưu chi phí tại các khâu giao dịch giúp doanh nghiệp cải thiện vòng quay vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền và tăng tính chủ động trong hoạt động thương mại quốc tế.

Eximbank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp nhập khẩu, Eximbank miễn phí chuyển tiền quốc tế và ký hậu vận đơn, đồng thời giảm đến 70% phí phát hành L/C, phí thanh toán L/C và nhờ thu. Cấu trúc ưu đãi được thiết kế theo nhu cầu giao dịch thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chi phí nhập khẩu, tối ưu kế hoạch tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành.

Chương trình CIB Trade Return 2026 được triển khai xuyên suốt năm 2026, từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn (có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng trở lên) và doanh nghiệp FDI bao gồm các khách hàng mới hoặc chưa phát sinh doanh số thanh toán quốc tế tại Eximbank trong vòng 6 tháng gần nhất, cũng như các khách hàng hiện hữu đang giao dịch tại ngân hàng.

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần kiểm soát chi phí để duy trì biên lợi nhuận, các giải pháp tối ưu chi phí giao dịch và vận hành dòng tiền đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp có tần suất giao dịch cao và nhu cầu thanh toán thường xuyên.

Doanh nghiệp có thể liên hệ 215 điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc hoặc gọi đến Hotline 1900 6655 để được tư vấn chi tiết.

Website: https://eximbank.com.vn/doanh-nghiep-tai-tro-thuong-mai

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings (Moody's) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức "Ổn định".

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những "cơn sóng", mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Từ công trường '3 không' đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo "khoảng vườn trên cao" hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, dòng tiền không còn chảy đều vào mọi phân khúc mà tập trung mạnh vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí rõ lợi thế và được phát triển bởi các thương hiệu có năng lực, An Bình Homeland đang là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội.