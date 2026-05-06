Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Yến Linh
Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Thời gian gần đây, thị trường tài chính ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Chứng khoán duy trì đà tăng trưởng nhưng dòng tiền không còn lan rộng, thay vào đó tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng tốt. Vàng tiếp tục giữ vai trò trú ẩn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, song biên độ lợi nhuận ngắn hạn không còn quá hấp dẫn.

Trong bức tranh đó, bất động sản không còn xuất hiện những “cơn sóng lớn” như trước, nhưng lại ghi nhận các điểm sáng mang tính cục bộ. Dòng tiền quay lại thị trường theo hướng chậm nhưng chắc, tập trung vào phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, nơi giá trị sử dụng được đặt lên hàng đầu.

Dữ liệu từ DKRA Consulting cho thấy, 3 tháng đầu năm nay, thanh khoản thị trường chưa bùng nổ nhưng đã có tín hiệu cải thiện. Đáng chú ý, người mua không rời bỏ thị trường mà trở nên thận trọng hơn: ưu tiên pháp lý minh bạch, chú trọng môi trường sống, tiện ích và cộng đồng cư dân.

Masteri Cosmo Central Phân khu cao tầng mới nhất tại tâm điểm The Global City, trung tâm TPHCM

Xu hướng “mua để sống” đang quay trở lại, thay thế cho tâm lý “lướt sóng” từng chi phối thị trường trước đây. Điều này phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong hành vi đầu tư, khi yếu tố an toàn và giá trị dài hạn được đặt lên trên lợi nhuận ngắn hạn.

Tại TP.HCM và vùng phụ cận trong quý 1/2026, thị trường ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về nguồn cung và sức cầu ở một số phân khúc chủ đạo. Tuy nhiên, giao dịch vẫn tập trung ở các dự án có hạ tầng hoàn thiện, pháp lý đầy đủ và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

LUMIÈRE Essence Peak - Trọn vẹn hành trình LUMIÈRE Series của Masterise Homes tại trung tâm Global Gate, Hà Nội

Theo nhận định từ DXS-FERI, diễn biến của thị trường bất động sản trong 3 tháng đầu năm không phản ánh sự suy giảm mà là quá trình tái cấu trúc cần thiết. Thị trường đang thiết lập lại các chuẩn mực vận hành theo hướng minh bạch và bền vững hơn – từ pháp lý, chất lượng sản phẩm đến hành vi đầu tư.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc “tạo sóng”, mà dịch chuyển về phía những chủ đầu tư có khả năng đồng hành dài hạn cùng khách hàng – không chỉ ở sản phẩm, mà trên toàn bộ hành trình sở hữu.

Masterise Homes là một trong những đơn vị theo đuổi rõ nét hướng tiếp cận này, khi nhanh chóng triển khai các chính sách tài chính đột phá nhằm tối ưu lợi ích cho người mua. Không đơn thuần là giải pháp kích cầu, các chính sách này được thiết kế để giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính, chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu bất động sản và linh hoạt cân đối dòng tiền ở từng giai đoạn.

Theo đó, khách hàng khi mua các sản phẩm do Masterise Homes phát triển sẽ được áp dụng chính sách lãi suất đặc quyền, với mức lãi suất trần 7,5%/năm trong 24 tháng tiếp theo, tính từ thời điểm kết thúc ưu đãi lãi suất theo chính sách bán hàng hiện hành. Song song đó, khách hàng được ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo, góp phần gia tăng khả năng linh hoạt tài chính trong quá trình sở hữu bất động sản.

Nhìn ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là một giải pháp tài chính giúp việc sở hữu không gian sống chất lượng trở nên chủ động và ít áp lực hơn. Bước đi này còn phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết đồng hành dài hạn của Masterise Homes với khách hàng, đồng thời là một phần trong cách doanh nghiệp kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện – nơi giá trị sản phẩm được duy trì nhất quán, phản ánh đúng chuẩn mực và định vị đã được xác lập.

Gần đây nhất, thương hiệu cũng vừa hợp tác cùng Techcombank cho ra mắt chương trình The Inner – nền tảng đồng hành kiến tạo chuẩn sống và gia tăng gia sản đa thế hệ với nhiều đặc quyền đa tầng cho khách hàng. Thông qua The Inner, hành trình sở hữu không dừng lại ở giao dịch tài sản đơn thuần, mà được mở rộng thành một trải nghiệm xuyên suốt: từ tư vấn tài chính đến phong cách sống. Trong bức tranh đó, các chính sách đặc quyền tài chính đóng vai trò như một “lớp đệm” quan trọng, giúp khách hàng an tâm bước vào hành trình trải nghiệm trọn vẹn, không bị gián đoạn bởi áp lực tài chính ngắn hạn.

Nói cách khác, tài chính - nếu được thiết kế đúng nhu cầu - không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà trở thành một phần của chất lượng sống.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh – Quản lý Kinh doanh cấp cao, Batdongsan.com.vn, cho biết dòng tiền hiện không phân bổ đồng đều mà tập trung vào các phân khúc có giá trị sử dụng thực và khả năng chống chịu tốt trước biến động vĩ mô.

Trong bối cảnh mới, lợi thế cạnh tranh đang dịch chuyển rõ rệt về phía các chủ đầu tư có năng lực triển khai thực tế, các dự án đáp ứng nhu cầu ở thật và nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Đồng thời, lực lượng môi giới cũng đang được tái định vị, chuyển từ vai trò trung gian sang tư vấn chuyên sâu, cung cấp giải pháp tài chính và định hướng giá trị cho khách hàng.

DKRA Consulting dự báo trong quý II/2026, thị trường bất động sản chưa xuất hiện yếu tố bứt phá mạnh, nhưng sẽ vận hành ổn định hơn với dòng tiền mang tính chọn lọc rõ rệt. Những sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh, khả năng khai thác thực và phù hợp nhu cầu sẽ tiếp tục là tâm điểm hấp thụ.

Về dài hạn, quá trình “chọn lọc” hiện nay được xem là bước đệm quan trọng để thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới - nơi giá trị thực, tính minh bạch và trải nghiệm sống toàn diện trở thành nền tảng cốt lõi.

#bất động sản #đầu tư #lãi suất #nhu cầu #chính sách

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Căn hộ Premier Garden: “Khoảng vườn riêng” cho chuẩn sống tinh hoa

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

An Bình Homeland: Vì sao một dự án phía Tây Hà Nội vẫn giữ được sức nóng giữa giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, dòng tiền không còn chảy đều vào mọi phân khúc mà tập trung mạnh vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí rõ lợi thế và được phát triển bởi các thương hiệu có năng lực, An Bình Homeland đang là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội.

VietinBank phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026

Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026, nhằm chia sẻ định hướng chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ tài chính đơn lẻ sang kiến tạo mạng lưới giá trị đồng bộ cho giới tinh hoa.

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh với Khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà

Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Pearl Residence: Tâm điểm căn hộ cao cấp tại đô thị biển Cửa Lò

Trên bức tranh thị trường bất động sản Cửa Lò đang phát triển mạnh mẽ, Pearl Residence nổi lên nhờ khả năng vừa để ở vừa khai thác. Sở hữu vị trí trung tâm, tầm nhìn hướng biển rộng mở, hệ vận hành chuyên nghiệp, và pháp lý sở hữu lâu dài, dự án mở ra cơ hội đầu tư linh hoạt, đón đầu dư địa tăng trưởng của đô thị biển.