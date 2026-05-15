Vingroup tuyển hơn 20.000 lao động làm việc tại khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội

Yến Linh
Tập đoàn Vingroup vừa công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động, ưu tiên người dân địa phương, làm việc tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác của Vingroup ở Hà Nội.

Chiến dịch tuyển dụng quy mô lớn nhằm đáp ứng tiến độ triển khai dự án trọng điểm, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng địa phương phát triển sinh kế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Cụ thể, Vingroup sẽ tuyển dụng lao động ở nhiều vị trí như công nhân cơ hữu, nhân viên hành chính, vệ sinh, bảo vệ và nhân sự vận hành tại dự án (tạp vụ, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, kỹ thuật, lái xe), cán bộ nhân viên của các trường học, bệnh viện. Các ứng viên cần đáp ứng các điều kiện: độ tuổi từ 18 đến 55, tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông trở lên, có sức khỏe tốt và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Đặc biệt, Vingroup ưu tiên tiếp nhận các lao động đủ điều kiện, đang sinh sống tại 11 xã thuộc phạm vi triển khai dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Với việc tuyển dụng quy mô lớn 20.000 lao động giai đoạn 1 tại khu vực Nam Hà Nội, Vingroup hướng tới hỗ trợ người dân có đất bị thu hồi, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua mức thu nhập và phúc lợi vượt trội so với thị trường.

Đối với các ứng viên chưa có kinh nghiệm, Vingroup sẽ tổ chức đào tạo bài bản và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại công trường nhằm giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, hướng tới cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài trong hệ sinh thái của Tập đoàn.

Về chế độ lương thưởng, Vingroup đảm bảo lao động sẽ nhận được mức thu nhập cạnh tranh hàng đầu trên thị trường, chi trả đúng hạn và ổn định. Về chế độ phúc lợi, người lao động sẽ được nhận chính sách toàn diện với đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ăn ca, nghỉ phép năm, lương tháng 13 cùng thưởng các ngày Lễ, Tết, chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Vingroup.

Với quy mô hơn 20.000 người - lớn bậc nhất trong các chương trình tuyển dụng tại địa phương, Vingroup mong muốn góp phần hỗ trợ người dân tại khu vực triển khai dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội có cơ hội phát triển nghề nghiệp bền vững ngay trên chính quê hương, với thu nhập ngày càng được nâng cao, không phụ thuộc vào thời tiết, mùa vụ. Đây cũng chính là triết lý phát triển xuyên suốt của Vingroup trong chiến lược phát triển kinh doanh, khi luôn lấy con người làm trung tâm, lấy sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và cộng đồng làm nền tảng, từ đó góp phần thay đổi diện mạo đô thị và chất lượng sống của người dân trên địa bàn.

Khi đi vào vận hành, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sẽ góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế

Dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng – ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, tâm điểm là sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ ngồi có mái che là sân vận động lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động. Khi đi vào vận hành, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sẽ góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố trong nhiều thập kỷ.

Eximbank triển khai giải pháp thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp lớn và FDI

Trong bối cảnh doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng chú trọng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và quản trị dòng tiền, chi phí thanh toán quốc tế đang trở thành một cấu phần vận hành cần được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có tần suất giao dịch cao.

HSBC nâng định giá MSR

Theo báo cáo mới nhất từ HSBC Global Research, Masan High-Tech Materials (thành viên Tập đoàn Masan, UPCoM: MSR) hiện được định giá khoảng 54,8 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ USD, trong mô hình định giá tổng hợp (SoTP) của Tập đoàn Masan.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Ratings (Moody's) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức "Ổn định".

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những "cơn sóng", mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Từ công trường '3 không' đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo "khoảng vườn trên cao" hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, dòng tiền không còn chảy đều vào mọi phân khúc mà tập trung mạnh vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí rõ lợi thế và được phát triển bởi các thương hiệu có năng lực, An Bình Homeland đang là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội.