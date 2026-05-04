Agribank đồng hành cùng Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh: Đưa hành chính số tới các đặc khu, hải đảo

Yến Linh
Chiều 29/4 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hành chính công tại địa phương, đưa dịch vụ công số đến gần hơn với người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và các đặc khu kinh tế.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Vân - Giám đốc TTPVHCC tỉnh.

Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) có sự tham dự của đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); các đồng chí thành viên HĐTV: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Thảo, Trần Văn Dũng, Từ Thị Kim Thanh; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Hoàng Minh Ngọc, Lê Hồng Phúc, Đỗ Đức Thành, Vương Hồng Lĩnh; cùng các thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và Giám đốc một số Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự sự kiện còn có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, đại diện cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 Chính phủ (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an); đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh; cùng các đơn vị phối hợp triển khai.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại buổi lễ

Bước tiến mới trong cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, chứng thực bản sao từ bản chính là một trong những thủ tục hành chính có tần suất phát sinh lớn, ước tính khoảng 30.000 - 40.000 hồ sơ mỗi tháng. Nhu cầu này gắn với học tập, lao động, giao dịch dân sự, sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại biên giới - những lĩnh vực có tính đặc thù của địa phương.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Kiosk thông minh được kỳ vọng góp phần giải quyết căn bản áp lực về thủ tục hành chính thông qua tự động hóa các khâu tiếp nhận, xác thực và trả kết quả. Hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, đồng thời vẫn bảo đảm vai trò kiểm soát, giám sát của cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của Agribank trong quá trình triển khai mô hình. Theo đồng chí, việc Agribank tài trợ Kiosk thông minh thể hiện tinh thần doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền địa phương trong kiến tạo giá trị, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung vận hành hệ thống hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin cá nhân; đồng thời đề nghị Agribank tiếp tục phối hợp, nghiên cứu tích hợp thêm các tiện ích để Kiosk sớm trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện người dân trong thời gian tới.

Kiosk thông minh - Giải pháp tối ưu trong số hóa hành chính công

Báo cáo kết quả phối hợp triển khai mô hình, đồng chí Nguyễn Hải Vân - Giám đốc TTPVHCC tỉnh Quảng Ninh cho hay: Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Agribank và Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Phương Đông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai thí điểm Kiosk thông minh trên toàn tỉnh, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương; Tổ chức khảo sát, lắp đặt và cấu hình hệ thống Kiosk tại 09 điểm (TTPVHCC tỉnh và 08 Chi nhánh cấp xã, phường, đặc khu); Kết nối, tích hợp hệ thống Kiosk với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đồng bộ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, có sự tham gia thẩm định, giám sát của Công an tỉnh theo đúng quy định. Đặc biệt, mô hình được triển khai theo hình thức xã hội hóa 100%, với sự tài trợ của Agribank.

Đồng chí Nguyễn Hải Vân - Giám đốc TTPVHCC tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả phối hợp triển khai mô hình

Hệ thống Kiosk được thiết kế như một điểm phục vụ tự động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công, dịch vụ số và tiện ích ngân hàng trên cùng một thiết bị. Giao diện trực quan, dễ thao tác, phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Các chức năng chính gồm: cấp bản sao số, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, chụp và in giấy tờ, sử dụng dịch vụ công Bộ Công an, hướng dẫn sử dụng và đánh giá góp ý.

Với chức năng cấp bản sao số, người dân có thể số hóa giấy tờ ngay tại Kiosk thông qua đăng nhập bằng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip, kết hợp xác thực khuôn mặt. Tài liệu được chụp hoặc scan trực tiếp; trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện loại giấy tờ, kiểm tra chất lượng ảnh, cảnh báo tài liệu không hợp lệ và chuẩn hóa thành file PDF. Bản sao số có thể được ký số, lưu trữ, đồng bộ để phục vụ nộp hồ sơ trực tuyến.

Người dân cũng có thể nộp hồ sơ dịch vụ công ngay tại Kiosk, từ khai báo thông tin, tải hoặc scan tài liệu đến gửi hồ sơ lên hệ thống. Các dịch vụ tiêu biểu gồm liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; chứng thực bản sao từ bản chính; cấp trích lục hộ tịch, giấy khai sinh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe và các dịch vụ công khác.

Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao có mã QR chỉ mất khoảng 3-5 phút, thay vì 15 phút như trước đây, giúp hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp có thể tăng 3-5 lần, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý. Giai đoạn đầu, 10 Kiosk do Agribank tài trợ được triển khai tại 9 đơn vị, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các điểm tại Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên, Đông Triều, Cửa Ông, Tiên Yên. Sau thí điểm, Agribank tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình theo hướng tích hợp dịch vụ công với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, gia tăng tiện ích cho người dân.

Agribank đồng hành thúc đẩy số hóa hành chính công

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh, Agribank luôn xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ nội tại của một Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, tại Quảng Ninh - địa phương đi đầu cả nước về cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và phát triển chính quyền số - việc triển khai mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử hôm nay mang ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là một bước tiến trong tư duy phục vụ: lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự thuận tiện, an toàn và hiệu quả làm mục tiêu; lấy hợp tác công - tư và liên thông dữ liệu làm phương thức để tạo ra giá trị mới cho xã hội.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank trao tặng tài trợ Kiosk thông minh cho TTPVHCC tỉnh Quảng Ninh

“Agribank cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh và các Sở, Ngành để vận hành mô hình hiệu quả, an toàn, thiết thực; qua đó góp phần cùng Quảng Ninh xây dựng chính quyền số hiện đại, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ công trực tuyến và lan tỏa những giá trị tích cực của chuyển đổi số tới người dân, doanh nghiệp”, đồng chí Tô Huy Vũ khẳng định.

Mô hình Kiosk không đơn thuần là một giải pháp công nghệ, mà là phương thức phục vụ mới, tích hợp tại một điểm chạm các dịch vụ hành chính công, xác thực pháp lý và tài chính - ngân hàng. Với dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ xác thực sinh trắc học và khả năng cấp bản sao số, tài liệu điện tử tức thời, Kiosk giúp cắt giảm thủ tục, bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật dữ liệu. Người dân có thể nộp hồ sơ, xác thực thông tin, nhận kết quả điện tử, cấp bản sao số và thanh toán nghĩa vụ tài chính thuận tiện, an toàn, nhanh chóng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tại Quảng Ninh - địa phương đặt mục tiêu vươn lên nhóm đầu cả nước về chuyển đổi số, sự đồng hành của Agribank trong thí điểm Kiosk thông minh góp phần hiện thực hóa mô hình chính quyền số “không giấy tờ”, giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng tính minh bạch trong nền hành chính; đồng thời minh chứng cho cam kết của Agribank trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn hoạt động ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sự kiện ra mắt Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Quảng Ninh cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp theo định hướng lấy người dân làm trung tâm. Như “cánh tay nối dài” của Chính phủ số, mô hình này khi được nhân rộng sẽ góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, thể hiện tư duy phục vụ mới: Chính quyền phục vụ - Ngân hàng đồng hành - Người dân là trung tâm. Đây cũng là dấu ấn trong cam kết ESG của Agribank vì mục tiêu xây dựng cộng đồng thịnh vượng, phát triển bền vững

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank và đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng đại biểu tham gia trải nghiệm mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử

Kết quả ghi nhận tại Hà Nội - địa phương đầu tiên thí điểm triển khai mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử - cho thấy, trong thời gian 3 tháng đầu (từ ngày 15/11/2025 đến ngày 10/02/2026) đã có hơn 1.300 lượt hồ sơ chứng thực bản sao được thực hiện qua hệ thống Kiosk; dữ liệu tích hợp hiệu quả với hệ sinh thái số của Thành phố (Cổng Dịch vụ công và chức năng ví giấy tờ điện tử trên ứng dụng iHanoi); người dân bắt đầu hình thành thói quen sử dụng bản sao điện tử (hơn 60.000 lượt truy cập chức năng “Ví giấy tờ” trên iHanoi);…

Tại tỉnh Thanh Hóa, mặc dù mới triển khai chưa đầy 1 tháng, mô hình Kiosk thông minh bắt đầu hoạt động từ ngày 07/4/2026, song kết quả ghi nhận đã cho thấy hiệu quả tích cực: Có tới gần 2.500 lượt sử dụng hệ thống, tập trung đúng nhu cầu dịch vụ hành chính công thực tế như chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao, cấp bản sao trích lục hộ tịch, khẳng định hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu thường xuyên của người dân.

Tiếp nối kết quả thành công tại Hà Nội và Thanh Hóa, việc lựa chọn Quảng Ninh - một địa phương năng động, luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chuyển đổi số - để triển khai thí điểm mô hình Kiosk thông minh khẳng định tính phù hợp, hiệu quả và khả năng nhân rộng của mô hình trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, quá trình triển khai nhanh chóng, có kết quả cụ thể trong thời gian ngắn đã góp phần củng cố niềm tin của lãnh đạo địa phương và nhân dân đối với giải pháp do Agribank tài trợ.

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, dòng tiền không còn chảy đều vào mọi phân khúc mà tập trung mạnh vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí rõ lợi thế và được phát triển bởi các thương hiệu có năng lực, An Bình Homeland đang là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội.

VietinBank tổ chức diễn đàn chiến lược khách hàng ưu tiên 2026, kiến tạo hệ sinh thái giá trị toàn diện

Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026, nhằm chia sẻ định hướng chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ tài chính đơn lẻ sang kiến tạo mạng lưới giá trị đồng bộ cho giới tinh hoa.

Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Trên bức tranh thị trường bất động sản Cửa Lò đang phát triển mạnh mẽ, Pearl Residence nổi lên nhờ khả năng vừa để ở vừa khai thác. Sở hữu vị trí trung tâm, tầm nhìn hướng biển rộng mở, hệ vận hành chuyên nghiệp, và pháp lý sở hữu lâu dài, dự án mở ra cơ hội đầu tư linh hoạt, đón đầu dư địa tăng trưởng của đô thị biển.

Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng giá trị ước tính 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của Hãng tại thị trường trọng điểm này.