Agribank đồng hành cùng Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh: Đưa hành chính số tới các đặc khu, hải đảo

Chiều 29/4 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hành chính công tại địa phương, đưa dịch vụ công số đến gần hơn với người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo và các đặc khu kinh tế.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Vân - Giám đốc TTPVHCC tỉnh.

Về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) có sự tham dự của đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); các đồng chí thành viên HĐTV: Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Thị Thảo, Trần Văn Dũng, Từ Thị Kim Thanh; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Hoàng Minh Ngọc, Lê Hồng Phúc, Đỗ Đức Thành, Vương Hồng Lĩnh; cùng các thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và Giám đốc một số Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự sự kiện còn có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, đại diện cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 Chính phủ (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an); đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh; cùng các đơn vị phối hợp triển khai.

Bước tiến mới trong cải cách hành chính tỉnh Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, chứng thực bản sao từ bản chính là một trong những thủ tục hành chính có tần suất phát sinh lớn, ước tính khoảng 30.000 - 40.000 hồ sơ mỗi tháng. Nhu cầu này gắn với học tập, lao động, giao dịch dân sự, sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại biên giới - những lĩnh vực có tính đặc thù của địa phương.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Kiosk thông minh được kỳ vọng góp phần giải quyết căn bản áp lực về thủ tục hành chính thông qua tự động hóa các khâu tiếp nhận, xác thực và trả kết quả. Hệ thống giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, đồng thời vẫn bảo đảm vai trò kiểm soát, giám sát của cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của Agribank trong quá trình triển khai mô hình. Theo đồng chí, việc Agribank tài trợ Kiosk thông minh thể hiện tinh thần doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền địa phương trong kiến tạo giá trị, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung vận hành hệ thống hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật thông tin cá nhân; đồng thời đề nghị Agribank tiếp tục phối hợp, nghiên cứu tích hợp thêm các tiện ích để Kiosk sớm trở thành “trạm dịch vụ số” đa năng, phục vụ toàn diện người dân trong thời gian tới.

Kiosk thông minh - Giải pháp tối ưu trong số hóa hành chính công

Báo cáo kết quả phối hợp triển khai mô hình, đồng chí Nguyễn Hải Vân - Giám đốc TTPVHCC tỉnh Quảng Ninh cho hay: Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Agribank và Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Phương Đông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai thí điểm Kiosk thông minh trên toàn tỉnh, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương; Tổ chức khảo sát, lắp đặt và cấu hình hệ thống Kiosk tại 09 điểm (TTPVHCC tỉnh và 08 Chi nhánh cấp xã, phường, đặc khu); Kết nối, tích hợp hệ thống Kiosk với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đồng bộ dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, có sự tham gia thẩm định, giám sát của Công an tỉnh theo đúng quy định. Đặc biệt, mô hình được triển khai theo hình thức xã hội hóa 100%, với sự tài trợ của Agribank.

Hệ thống Kiosk được thiết kế như một điểm phục vụ tự động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công, dịch vụ số và tiện ích ngân hàng trên cùng một thiết bị. Giao diện trực quan, dễ thao tác, phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Các chức năng chính gồm: cấp bản sao số, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, chụp và in giấy tờ, sử dụng dịch vụ công Bộ Công an, hướng dẫn sử dụng và đánh giá góp ý.

Với chức năng cấp bản sao số, người dân có thể số hóa giấy tờ ngay tại Kiosk thông qua đăng nhập bằng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip, kết hợp xác thực khuôn mặt. Tài liệu được chụp hoặc scan trực tiếp; trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhận diện loại giấy tờ, kiểm tra chất lượng ảnh, cảnh báo tài liệu không hợp lệ và chuẩn hóa thành file PDF. Bản sao số có thể được ký số, lưu trữ, đồng bộ để phục vụ nộp hồ sơ trực tuyến.

Người dân cũng có thể nộp hồ sơ dịch vụ công ngay tại Kiosk, từ khai báo thông tin, tải hoặc scan tài liệu đến gửi hồ sơ lên hệ thống. Các dịch vụ tiêu biểu gồm liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; chứng thực bản sao từ bản chính; cấp trích lục hộ tịch, giấy khai sinh; cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe và các dịch vụ công khác.

Toàn bộ quy trình từ xác thực đến in bản sao có mã QR chỉ mất khoảng 3-5 phút, thay vì 15 phút như trước đây, giúp hiệu suất làm việc của cán bộ tư pháp có thể tăng 3-5 lần, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và giá trị pháp lý. Giai đoạn đầu, 10 Kiosk do Agribank tài trợ được triển khai tại 9 đơn vị, gồm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các điểm tại Cô Tô, Vân Đồn, Hồng Gai, Hà Lầm, Quảng Yên, Đông Triều, Cửa Ông, Tiên Yên. Sau thí điểm, Agribank tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình theo hướng tích hợp dịch vụ công với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, gia tăng tiện ích cho người dân.

Agribank đồng hành thúc đẩy số hóa hành chính công

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch HĐTV Agribank nhấn mạnh, Agribank luôn xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ nội tại của một Ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, tại Quảng Ninh - địa phương đi đầu cả nước về cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và phát triển chính quyền số - việc triển khai mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử hôm nay mang ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là một bước tiến trong tư duy phục vụ: lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự thuận tiện, an toàn và hiệu quả làm mục tiêu; lấy hợp tác công - tư và liên thông dữ liệu làm phương thức để tạo ra giá trị mới cho xã hội.

“Agribank cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh và các Sở, Ngành để vận hành mô hình hiệu quả, an toàn, thiết thực; qua đó góp phần cùng Quảng Ninh xây dựng chính quyền số hiện đại, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển dịch vụ công trực tuyến và lan tỏa những giá trị tích cực của chuyển đổi số tới người dân, doanh nghiệp”, đồng chí Tô Huy Vũ khẳng định.

Mô hình Kiosk không đơn thuần là một giải pháp công nghệ, mà là phương thức phục vụ mới, tích hợp tại một điểm chạm các dịch vụ hành chính công, xác thực pháp lý và tài chính - ngân hàng. Với dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ xác thực sinh trắc học và khả năng cấp bản sao số, tài liệu điện tử tức thời, Kiosk giúp cắt giảm thủ tục, bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật dữ liệu. Người dân có thể nộp hồ sơ, xác thực thông tin, nhận kết quả điện tử, cấp bản sao số và thanh toán nghĩa vụ tài chính thuận tiện, an toàn, nhanh chóng.

Tại Quảng Ninh - địa phương đặt mục tiêu vươn lên nhóm đầu cả nước về chuyển đổi số, sự đồng hành của Agribank trong thí điểm Kiosk thông minh góp phần hiện thực hóa mô hình chính quyền số “không giấy tờ”, giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng tính minh bạch trong nền hành chính; đồng thời minh chứng cho cam kết của Agribank trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn hoạt động ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sự kiện ra mắt Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử tại Quảng Ninh cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp theo định hướng lấy người dân làm trung tâm. Như “cánh tay nối dài” của Chính phủ số, mô hình này khi được nhân rộng sẽ góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, thể hiện tư duy phục vụ mới: Chính quyền phục vụ - Ngân hàng đồng hành - Người dân là trung tâm. Đây cũng là dấu ấn trong cam kết ESG của Agribank vì mục tiêu xây dựng cộng đồng thịnh vượng, phát triển bền vững

