close Đăng nhập

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Yến Linh
Yến Linh

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Đồng thời, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) của MB ở mức ba3, phản ánh đánh giá tích cực đối với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như triển vọng tăng trưởng bền vững của ngân hàng.

Theo Moody’s, quyết định nâng hạng đối với MB được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời duy trì ở mức cao so với nhiều ngân hàng cùng quy mô, cùng với nền tảng huy động vốn ngày càng được củng cố. Tính đến cuối năm 2025, thị phần tiền gửi của MB đã tăng lên khoảng 5% toàn hệ thống, so với khoảng 3% vào năm 2021.

Moody’s đồng thời đánh giá mức độ hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam đối với MB đã tăng từ “Trung bình” lên “Cao”, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của ngân hàng trong hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông có liên hệ chặt chẽ với Nhà nước tiếp tục là một trong những yếu tố củng cố hồ sơ tín nhiệm của MB, với tỷ lệ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước tại ngân hàng đạt khoảng 48% vào cuối năm 2025.

z7806699390859-6ef8aacab36e2957ed4a12195fc8d3c6.jpg
MB được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Việc được Moody’s nâng hạng lên Ba2 có ý nghĩa quan trọng đối với MB trong việc củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế, đồng thời tạo thêm dư địa thuận lợi cho ngân hàng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực huy động vốn trên thị trường quốc tế và tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Kết thúc Quý I/2026, MB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô tổng tài sản hợp nhất vượt 1,61 triệu tỷ đồng. Đồng thời, MB luôn giữ vững định hướng quản trị rủi ro thận trọng, kỷ luật với việc duy trì các chỉ số an toàn hoạt động ở mức cao.

Động lực tăng trưởng của MB đến từ nền tảng khách hàng mở rộng mạnh mẽ, chiến lược số hóa toàn diện. Đến nay, ngân hàng đã phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, đồng thời ghi nhận khối lượng giao dịch lớn trên các nền tảng số, qua đó củng cố vị thế trong nhóm các định chế tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số tại Việt Nam.

Thành lập năm 1994, MB là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa năng trong các lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư và dịch vụ tài chính số.

MB hiện phục vụ hơn 36 triệu khách hàng trong và ngoài nước thông qua mạng lưới rộng khắp cùng hệ sinh thái số đang được mở rộng mạnh mẽ. Ngân hàng kiên định theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tài chính toàn diện, đồng thời tích cực đưa các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế và quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Từ khóa:

#MB #Moody’s

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Những cánh quạt gió của Dự án Savan 1 trên đất bạn Lào

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Căn hộ Premier Garden: “Khoảng vườn riêng” cho chuẩn sống tinh hoa

Căn hộ Premier Garden: “Khoảng vườn riêng” cho chuẩn sống tinh hoa

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

An Bình Homeland: Vì sao một dự án phía Tây Hà Nội vẫn giữ được sức nóng giữa giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh?

An Bình Homeland: Vì sao một dự án phía Tây Hà Nội vẫn giữ được sức nóng giữa giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, dòng tiền không còn chảy đều vào mọi phân khúc mà tập trung mạnh vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí rõ lợi thế và được phát triển bởi các thương hiệu có năng lực, An Bình Homeland đang là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội.

VietinBank phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026

VietinBank tổ chức diễn đàn chiến lược khách hàng ưu tiên 2026, kiến tạo hệ sinh thái giá trị toàn diện

Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026, nhằm chia sẻ định hướng chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ tài chính đơn lẻ sang kiến tạo mạng lưới giá trị đồng bộ cho giới tinh hoa.

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh với Khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh với Khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà

Tối 15/4, trong khuôn khổ trao giải Cống Hiến lần thứ 20 – năm 2026, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã được vinh danh ở hạng mục Khát vọng cống hiến vì những đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao; khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.