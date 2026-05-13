close Đăng nhập

Giá APT từ 1.500 USD/mtu: MSR hướng tới tiền mặt ròng trong năm 2027

Yến Linh
Yến Linh

Masan High-Tech Materials (UpCOM: MSR) đang bước vào một điểm chuyển quan trọng trong năm 2026, khi đồng thời hưởng lợi từ chu kỳ giá vonfram thuận lợi và các yếu tố nền tảng mang tính cấu trúc được củng cố.

Giá APT từ 1.500 USD/mtu: MSR hướng tới tiền mặt ròng trong năm 2027

Việc được phép tiếp tục huy động và khai thác phần trữ lượng 28 triệu tấn đã được phê duyệt trước đó tại mỏ Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram đa kim lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, không chỉ gia tăng nguồn cung trong bối cảnh giá toàn cầu tăng mạnh, mà còn tạo nền tảng để mở rộng sản lượng trong giai đoạn tới.

Đồng thời, việc nhà thầu khai thác được cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp giúp đảm bảo hoạt động khai thác được duy trì liên tục, tạo điều kiện để triển khai phần trữ lượng bổ sung này, dự kiến bắt đầu đóng góp rõ nét từ nửa cuối năm 2026.

Từ lợi nhuận bứt phá đến lộ trình giảm đòn bẩy

Quý I/2026 đánh dấu bước ngoặt khi MSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 537 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay và đảo chiều rõ rệt so với cùng kỳ. Nền tảng này đang được củng cố bởi diễn biến giá APT thuận lợi và cải thiện hiệu quả vận hành.

Quan trọng hơn, triển vọng tài chính của MSR đang dần trở nên có thể dự báo theo các kịch bản tương đối rõ ràng. Trong trường hợp thận trọng, với giả định giá APT bình quân khoảng 1.500 USD/mtu, doanh nghiệp vẫn có khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể và từng bước giảm phần lớn nợ trong vài năm tới.

nghien-cuu-phat-trien-san-pham-tai-masan-high-tech-materials.jpg
Nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Masan High-Tech Materials

Theo đó, MSR dự kiến giảm tỷ lệ nợ ròng/EBITDA từ khoảng 3,5 lần xuống còn 1,7 lần trong năm 2026, qua đó tiến gần tới trạng thái tiền mặt ròng (tức lượng tiền mặt lớn hơn tổng nợ vay) vào giai đoạn 2027–2028. Diễn biến này không chỉ củng cố nền tảng tài chính mà còn góp phần gia tăng giá trị cho Tập đoàn Masan, đơn vị hiện nắm giữ hơn 90% lợi ích kinh tế tại MSR.

Trong kịch bản thuận lợi hơn, khi giá APT duy trì quanh mức 2.000 USD/mtu, Ban lãnh đạo cho biết quá trình này có thể được rút ngắn, với khả năng đạt trạng thái tiền mặt ròng ngay trong năm 2027, đồng thời mở ra giai đoạn tăng trưởng lợi nhuận mạnh hơn và tiềm năng chi trả cổ tức.

Như vậy, dù trong kịch bản thận trọng hay thuận lợi, điểm chung là quỹ đạo giảm đòn bẩy đã trở nên có thể dự báo, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động ngắn hạn của thị trường hàng hóa.

Chu kỳ giá mở khóa dòng tiền: từ cải thiện lợi nhuận đến tái cấu trúc bảng cân đối

Sự cải thiện của MSR không chỉ đến từ yếu tố giá, mà còn từ cấu trúc vận hành đã được tối ưu trong các năm trước. Doanh nghiệp sở hữu chuỗi giá trị tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu, cho phép gia tăng giá trị sản phẩm và kiểm soát chi phí tốt hơn so với các mô hình khai khoáng thuần túy.

Trong bối cảnh giá APT tăng, đặc điểm của ngành khai khoáng cho thấy lợi nhuận có xu hướng tăng nhanh hơn doanh thu, do chi phí cố định được giữ ổn định. Điều này giúp dòng tiền cải thiện nhanh hơn kỳ vọng khi chu kỳ thuận lợi kéo dài.

Theo kế hoạch tài chính năm 2026, Masan High-Tech Materials đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong khoảng 1.700 – 2.500 tỷ đồng, dựa trên giả định giá APT thận trọng bình quân ở mức 1.164 – 1.246 USD/mtu. Trong trường hợp giá APT duy trì ở mặt bằng cao như hiện tại, doanh nghiệp có khả năng vượt mức kế hoạch này, qua đó mở rộng đáng kể quy mô lợi nhuận và dòng tiền. Trên nền tảng đó, MSR đang bước vào giai đoạn ưu tiên củng cố bảng cân đối kế toán, với trọng tâm là giảm nợ, tiết giảm chi phí lãi vay và nâng cao hiệu quả tài chính tổng thể, tạo tiền đề cho việc tích lũy tiền mặt và hướng tới trạng thái tài chính lành mạnh hơn trong các năm tới.

Từ giảm nợ đến cổ tức: hàm ý tái định giá trong chu kỳ mới

Khi một doanh nghiệp hàng hóa bước qua giai đoạn tái cấu trúc và chuyển sang tạo dòng tiền mạnh, cách thị trường định giá cũng có xu hướng thay đổi.

Đối với MSR, lộ trình chuyển đổi này đang dần trở nên rõ nét. Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn lợi nhuận tăng mạnh nhờ sự kết hợp giữa chu kỳ giá thuận lợi và cải thiện nội lực vận hành. Bước sang năm 2027, doanh nghiệp có thể đẩy nhanh quá trình giảm đòn bẩy, thậm chí tiến tới trạng thái không còn nợ trong kịch bản thuận lợi. Trong giai đoạn 2027–2028, MSR hướng tới việc đạt trạng thái tiền mặt ròng, tạo nền tảng tài chính vững chắc hơn. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể mở ra khả năng chi trả cổ tức, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tạo giá trị trực tiếp cho cổ đông.

Việc chuyển sang trạng thái tạo tiền và có khả năng hoàn vốn cho cổ đông là yếu tố then chốt đối với nhà đầu tư dài hạn. Trong ngành khai khoáng, không nhiều doanh nghiệp có thể vừa tận dụng chu kỳ để tăng trưởng, vừa nhanh chóng cải thiện bảng cân đối và tiến tới phân phối lợi nhuận.

Đồng thời, trong bối cảnh toàn cầu ngày càng chú trọng an ninh tài nguyên, AI, bán dẫn và chuỗi cung ứng chiến lược, vonfram đang dần được nhìn nhận như một tài sản chiến lược. Với vị thế là nhà cung cấp ngoài Trung Quốc quy mô lớn và chuỗi giá trị tích hợp, MSR có cơ sở để được nhìn nhận lại không chỉ như một doanh nghiệp khai khoáng, mà như một nền tảng vật liệu công nghệ cao.

Năm 2026 có thể là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới của MSR. Ngay cả trong kịch bản thận trọng với giá APT khoảng 1.500 USD/mtu, doanh nghiệp vẫn có thể giảm mạnh đòn bẩy trong vòng vài năm. Trong kịch bản thuận lợi hơn, thời điểm xóa nợ có thể đến sớm từ năm 2027, đi kèm khả năng chi trả cổ tức.

Khi lợi nhuận, dòng tiền và bảng cân đối kế toán cùng cải thiện, MSR đang dần hội tụ các yếu tố của một nền tảng tạo tiền có thể được định giá lại trong chu kỳ mới, có khả năng mang lại giá trị dài hạn cho cổ đông.

Từ khóa:

#giá APT #MSR #tiền mặt ròng #dự báo năng lượng #đầu tư

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

MB được Moody’s nâng hạng tín nhiệm lên mức Ba2

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) vừa công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB; HoSE: MBB) từ Ba3 lên Ba2, tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam. Triển vọng được duy trì ở mức “Ổn định”.

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Bất động sản nhu cầu ở thực thu hút nhà đầu tư nhờ các chính sách đặc quyền lãi suất

Thị trường bất động sản đang bước vào một giai đoạn tái định hình rõ rệt – nơi quyết định xuống tiền không còn được dẫn dắt bởi những “cơn sóng”, mà bởi mức độ phù hợp với một hành trình sống dài hạn. Trong bối cảnh đó, các chính sách tài chính không chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà đang dần trở thành một phần trong trải nghiệm sở hữu nhà ở.

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

VietABank thông qua kế hoạch tăng vốn hơn 55%, lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng

Sáng 25/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank – Mã: VAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua toàn bộ các Tờ trình và Nghị quyết quan trọng, nổi bật là kế hoạch tăng hơn 55% vốn điều lệ lên 12.688 tỷ đồng, tái cấu trúc danh mục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Kỷ lục cổ đông, quỹ lớn đồng hành, vốn ngoại mở rộng: Niềm tin bền bỉ, sự chuyển mình và tầm vóc SHB

Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Regal Complex: Khi biểu tượng sống trở thành ''Nơi chữa lành'' và chuyển hóa lối sống nguyên bản

Trong kỷ nguyên mà sự kiệt sức trở thành "căn bệnh" của giới thành đạt, thước đo cao nhất của sự xa xỉ không còn là những vật phẩm hữu hình, mà là một tâm trí tĩnh tại và một cơ thể tráng kiện. Tại Regal Complex, Regal Group đã kiến tạo một hệ sinh thái Wellness độc bản – biến không gian sống thành một "trạm sạc" năng lượng vĩnh cửu với 4 liệu pháp phục hồi chuyên sâu.

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Bac A Bank thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 11.500 tỷ đồng

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của các cổ đông chiếm tỷ lệ 96,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và đại diện CBNV BAC A BANK.

Những cánh quạt gió của Dự án Savan 1 trên đất bạn Lào

Từ công trường ‘3 không’ đến dòng điện vượt biên giới: Cách Bầu Hiển làm nên kỳ tích Savan 1 trong 16 tháng

Ngày 26/12/2025, Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức đạt vận hành thương mại (COD). Từ cao nguyên gió Savannakhet, dòng điện được phát ra, đi theo tuyến truyền tải 220 kV riêng, vượt biên giới và hòa vào hệ thống điện Việt Nam tại Lao Bảo. Tính tới nay, nhà máy đã vận hàng ổn định, đưa 0,9 tỷ kWh mỗi năm về hệ thống lưới điện quốc gia – một kết quả đạt được trong thời gian được xem là kỷ lục với một dự án điện gió xuyên biên giới.

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

KienLongBank Priority: Khi ngân hàng không chỉ là nơi làm việc, mà là nơi kiến tạo trải nghiệm tài chính đẳng cấp

Khi trải nghiệm được thiết kế lại, giá trị của ngân hàng không còn nằm ở sản phẩm, mà ở cách các giá trị được kết nối và vận hành. Tại KienlongBank, những Priority Lounge cùng nền tảng công nghệ đang mở ra một cách làm nghề khác - nơi mỗi banker trở thành những chuyên gia tư vấn, đồng hành chiến lược trong quản trị tài sản của khách hàng thượng lưu và năng lực tư vấn được ghi nhận bằng thu nhập có thể đạt tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1%

Sau những định hướng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã nhanh chóng phản ánh chiến lược vào kết quả kinh doanh thực tế. Báo cáo tài chính Quý 1/2026 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 8,1% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm.

Căn hộ Premier Garden: “Khoảng vườn riêng” cho chuẩn sống tinh hoa

Căn hộ Premier Garden: “Khoảng vườn riêng” cho chuẩn sống tinh hoa

Hướng tới chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên và sự tiện nghi, Pearl Residence Cửa Lò mang đến bộ sưu tập Premier Garden với 12 căn hộ giới hạn, kết hợp không gian xanh riêng tư, kiến tạo “khoảng vườn trên cao” hiếm có giữa trung tâm đô thị biển, đồng thời mở ra dư địa gia tăng giá trị trong dài hạn.

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Lan tỏa dòng vốn giá rẻ, Agribank tạo động lực mới cho tăng trưởng

Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

An Bình Homeland: Vì sao một dự án phía Tây Hà Nội vẫn giữ được sức nóng giữa giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh?

An Bình Homeland: Vì sao một dự án phía Tây Hà Nội vẫn giữ được sức nóng giữa giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, dòng tiền không còn chảy đều vào mọi phân khúc mà tập trung mạnh vào những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, vị trí rõ lợi thế và được phát triển bởi các thương hiệu có năng lực, An Bình Homeland đang là một trong những dự án đáng chú ý tại khu Tây Hà Nội.

VietinBank phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026

VietinBank tổ chức diễn đàn chiến lược khách hàng ưu tiên 2026, kiến tạo hệ sinh thái giá trị toàn diện

Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Boston Consulting Group (BCG) tổ chức Diễn đàn Chiến lược Khách hàng Ưu tiên 2026, nhằm chia sẻ định hướng chuyển đổi mô hình cung cấp dịch vụ tài chính đơn lẻ sang kiến tạo mạng lưới giá trị đồng bộ cho giới tinh hoa.