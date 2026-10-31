Khám phá Giải Golf Truyền thông số Cúp VietTimes lần thứ III – 2026

Viettimes Media
Video Lễ trao giải VDA 2026: Tôn vinh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu
Với 467 hồ sơ tham dự, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) 2026 vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu, nhấn mạnh hiệu quả ứng dụng công nghệ và khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội.
Công an Hà Nội đưa AI vào những nhiệm vụ nào?
Từ trợ lý AI hỗ trợ điều tra hiện trường đến camera thông minh phục vụ quản lý giao thông, Công an TP Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự.
Những doanh nhân đang định hình diện mạo kinh tế Việt Nam
Đằng sau những chuyển động của kinh tế Việt Nam là dấu ấn của những doanh nhân tiên phong, những người góp phần thay đổi diện mạo nhiều ngành kinh tế và định hình hướng phát triển của doanh nghiệp Việt qua từng giai đoạn.
Giải mã nguồn gốc khối tài sản khổng lồ của 8 tỷ phú USD Việt Nam
Từ bất động sản, sản xuất, hàng không đến ngân hàng và bán lẻ, 8 tỷ phú USD Việt Nam gây dựng tài sản qua những hệ sinh thái kinh doanh khác nhau, với dấu ấn riêng về sở hữu và chiến lược phát triển.
Kaliningrad: Vì sao vùng đất hơn 1 triệu dân có thể trở thành điểm nóng giữa Nga và NATO?
Tách khỏi phần còn lại của nước Nga, Kaliningrad nằm giữa các thành viên NATO và giữ vị trí đặc biệt trên bản đồ an ninh Baltic. Lịch sử, địa lý và giá trị quân sự khiến vùng đất này trở thành điểm nhạy cảm trong quan hệ Nga - NATO.
Giải mã tính toán chiến lược và công nghệ phía sau “siêu kênh đào” 10,8 tỷ USD của Trung Quốc
Từ một tuyến kênh dài 134,2 km đến một hành lang logistics mới, “siêu kênh đào” Bình Lục đặt ra những bài toán không chỉ về công nghệ xây dựng, mà còn về cách Trung Quốc tổ chức lại dòng chảy hàng hóa tới biển và ASEAN.
Rời Trung Nguyên của “Vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây King Coffee thành đế chế mới ra sao?
Sau khi ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và rời Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục gắn bó với cà phê, xây dựng King Coffee theo hướng riêng. Từ Mỹ, thương hiệu này đã mở rộng hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trước khi thành 'vua cà phê', ông Đặng Lê Nguyên Vũ đi qua năm tháng nghèo khó thế nào?
Trước khi được biết đến với danh xưng “vua cà phê”, Đặng Lê Nguyên Vũ từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, bươn chải để theo học và luôn mang khát vọng đổi đời. Những năm tháng ấy đã góp phần định hình con đường kinh doanh của ông.
Trọng dụng nhân tài: Chuyển từ "đủ hồ sơ" sang "đủ năng lực và tạo ra kết quả"
Trọng dụng nhân tài không thể dừng ở việc tuyển được người có hồ sơ tốt, mà phải tạo cơ chế để người có năng lực thực sự được trao cơ hội, phát huy sở trường và chứng minh giá trị bằng kết quả cụ thể.
Cách OCB kiến tạo lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI
Lịch sử ngành Ngân hàng luôn được định hình bởi những lợi thế cạnh tranh khác nhau. Nếu trước đây là vốn, mạng lưới hay quy mô, thì trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), điều tạo nên khác biệt không còn đơn thuần nằm ở tốc độ ứng dụng công nghệ, mà ở khả năng tái cấu trúc mô hình kinh doanh để tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là cách OCB tiếp cận và thực thi hành trình chuyển đổi của mình bắt đầu từ tư duy quản trị, lấy khách hàng làm trung tâm và xem công nghệ là động lực cho tăng trưởng, thay vì đích đến của chuyển đổi.
“Ông lớn” hạ tầng CII loay hoay với bài toán nợ và dòng tiền
Làn sóng đầu tư công mở ra nhiều cơ hội cho CII trong lĩnh vực BOT và hạ tầng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt bài toán doanh thu suy giảm, áp lực nợ vay, dòng tiền âm và gần 4.900 tỷ đồng hàng tồn kho đang “găm” tại các dự án bất động sản.
Đèo Cả “hái quả ngọt” từ BOT, dòng tiền kinh doanh lập đỉnh
Trong khi nhiều doanh nghiệp hạ tầng giao thông chật vật với chi phí đầu vào leo thang và áp lực vốn lưu động, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả lại ghi nhận một năm kinh doanh khởi sắc khi doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền đều tăng trưởng hai chữ số.
Hội nghị Trung ương 3: Bước tiến về chất trong tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia
“Nếu tinh thần chỉ đạo của Hội nghị Trung ương 3 được triển khai nghiêm túc và nhất quán, thì điều thay đổi lớn nhất là bộ máy nhà nước sẽ chuyển từ tư duy “hoàn thành nhiệm vụ” sang tư duy “tạo ra kết quả”, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm VPQH nói như vậy với VietTimes.
“Trùm thầu” hạ tầng CIENCO4 hụt hơi giữa làn sóng đầu tư công
Nguồn việc gia tăng nhờ đầu tư công nhưng chưa đủ bù đắp áp lực chi phí đầu vào, mảng BOT suy giảm và gánh nặng vốn lưu động, khiến lợi nhuận sau thuế của CIENCO4 giảm hơn 54% trong năm 2025.
Ông Trần Bá Dương: Từ cậu bé làm rẫy, kỹ sư chui gầm ô tô vét mỡ bò đến người sáng lập THACO
Từ cậu bé theo mẹ làm rẫy ở Trảng Bom đến chàng kỹ sư từng chui dưới gầm ô tô vét mỡ bò, ông Trần Bá Dương đã gây dựng THACO trở thành một trong những tập đoàn công nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
"Nghị quyết 10 đánh dấu bước chuyển trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài"
Theo Chủ tịch VAFIE, Nghị quyết 10 tạo bước chuyển trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài, hướng tới dòng vốn chất lượng cao, tăng cường chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.
Nuen Moto: Vốn tăng hơn 600 lần, ra mắt xe cao cấp và dấu hỏi về tiến độ giao xe
Startup Nuen Moto gây chú ý khi ra mắt mô tô điện N1-S và tăng vốn nhanh với sự góp mặt của nhà đầu tư ngoại, song tiến độ triển khai sản phẩm thực tế vẫn đặt ra không ít câu hỏi.
"Sức khoẻ" tài chính Vietnam Airlines và Vietjet Air qua những con số: Ai đang vượt trội hơn?
Đằng sau bức tranh tăng trưởng của Vietnam Airlines và Vietjet Air là hàng loạt con số biết nói, phản ánh cuộc đua về quy mô, lợi nhuận và sức khỏe tài chính giữa 2 hãng bay dẫn đầu thị trường.
Những con số “biết nói” đưa Bắc Ninh tiến gần mục tiêu thành phố trực thuộc Trung ương
Sau hợp nhất, hàng loạt chỉ số như quy mô dân số gần 4 triệu người, GRDP hơn 522.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân cao hơn cả nước và cơ cấu kinh tế vượt ngưỡng 80% đã cho thấy Bắc Ninh đang tiến gần mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Ba điệp viên huyền thoại thay đổi lịch sử trong vỏ bọc nhà báo
Phạm Xuân Ẩn, Richard Sorge và Kim Philby, những nhân vật huyền thoại đã hoạt động trong bóng tối, góp phần quyết định số phận thế giới và chiến tranh.