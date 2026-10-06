close Đăng nhập

Chủ tịch VINASA lần thứ 3 được bầu làm Phó chủ tịch ASOCIO

Anh Lê
Anh Lê

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), vừa được bầu làm Phó chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO), là đại diện Việt Nam giữ vị trí này 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Ông Nguyễn Văn Khoa nhận chứng nhận Phó Chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ 2027-2028 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: VINASA.
Ông Nguyễn Văn Khoa nhận chứng nhận Phó Chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ 2027-2028 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: VINASA.

Tại Đại hội đồng Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) diễn ra từ ngày 5 đến 7/10, tại Jakarta (Indonesia), ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ 2027-2028.

Ông Nguyễn Văn Khoa sẽ tiếp tục tham gia điều hành hoạt động của ASOCIO trong bối cảnh khu vực đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng về công nghệ. Trước đó, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch ASOCIO 2 nhiệm kỳ liên tiếp gồm 2023-2024 và 2025-2026.

Việc tiếp tục được tín nhiệm trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp khẳng định uy tín, vai trò và tiếng nói ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ số tại khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Trong nhiệm kỳ 2027-2028, phó chủ tịch ASOCIO xác định trọng tâm là tăng cường kết nối, hợp tác và khả năng phản ứng linh hoạt của các thành viên ASOCIO trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và công nghệ vi mạch bán dẫn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa cho biết kỷ nguyên AI và các công nghệ chiến lược đang viết lại luật chơi trên toàn cầu với tốc độ chưa từng có. Đây không phải là lúc các nền kinh tế đi một mình, ASOCIO cần trở thành một nền tảng liên kết chặt chẽ, nơi các thành viên không chỉ chia sẻ công nghệ, nguồn lực mà còn cùng nhau kiến tạo các tiêu chuẩn và định hình tương lai số.

“Với vai trò Phó chủ tịch, tôi và VINASA cam kết sẽ nỗ lực kết nối sức mạnh cộng hưởng của toàn khu vực thông qua các hiệp hội công nghệ thành viên, để châu Á - châu Đại Dương tiếp tục là trọng tâm của sự phát triển kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”, ông Nguyễn Văn Khoa nói.

Dịp này, ASOCIO tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh và giải thưởng kỹ thuật số - AI ASOCIO 2026, với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số và AI vượt ra ngoài sự cường điệu”.

Đồng thời, hội nghị công bố và vinh danh các đề cử xuất sắc tại Giải thưởng số ASOCIO và giải thưởng AI ASOCIO 2026. Trong đó, Việt Nam có 10 đề cử tham gia các hạng mục của giải thưởng năm nay.

Từ khóa:

#Nguyễn Văn Khoa #VINASA

Đừng bỏ lỡ

Tin tức

Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo

Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo

Từ ngày 1/10 đến 15/12/2026, học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” do Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thông qua các video ngắn về chủ đề môi trường, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chia sẻ góc nhìn của mình và lan tỏa những hành động tích cực vì cộng đồng.

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Ngày 28/9/2026, tại xã Phú Xuyên (TP. Hà Nội), đồng chí Tô Huy Vũ - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. 

VinaPhone dành tặng giới trẻ học bổng 100 triệu đồng mùa tựu trường

VinaPhone dành tặng giới trẻ học bổng 100 triệu đồng mùa tựu trường

Nhằm đồng hành cùng giới trẻ trong mùa tựu trường, VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại “Tựu trường Bật Data – Săn quà chất”, mang đến tổng giá trị giải thưởng lên tới 6,609 tỷ đồng. Học sinh, sinh viên có cơ hội nhận 5 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng mỗi suất, cùng iPhone 17 Pro, laptop HP và hàng trăm nghìn phần quà công nghệ, giải trí.

Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia” ngày mai 24/9: Vướng ở đâu, gỡ thế nào?

4 điểm nghẽn mà VNeID đang đối mặt

Với hơn 500 triệu lượt truy cập và hàng chục triệu hồ sơ, giấy tờ được tích hợp, VNeID đang mở rộng nhanh hệ sinh thái số. Tuy nhiên, C06 cho rằng phía trước vẫn còn những nút thắt cần tháo gỡ.

Tắt sóng 2G: Chuyển người dùng trước khi tắt mạng

Tắt sóng 2G: Chuyển người dùng trước khi tắt mạng

Ngày 15/9/2026, những kết nối 2G cuối cùng theo lộ trình được chuyển sang các thế hệ công nghệ mới, khép lại một quá trình đã được các nhà mạng chuẩn bị trong nhiều năm. Với VNPT, công việc bắt đầu từ năm 2021 và bài toán không chỉ nằm ở việc nâng cấp mạng lưới, mà còn ở việc đưa người dùng sang công nghệ mới trước khi 2G rời mạng.

Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt?

Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt?

Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng hướng tới tập hợp những giải pháp xuất phát từ thực tiễn cơ sở, kết nối sáng kiến với người sử dụng và đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.