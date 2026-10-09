Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đưa Unitel trở thành doanh nghiệp số hàng đầu tại Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá Unitel không chỉ là một doanh nghiệp viễn thông hàng đầu của Lào mà còn là biểu tượng sinh động của quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.

Unitel phải tiên phong về AI, dữ liệu lớn và kinh tế số tại Lào

Ngày 9/10, tại cuộc làm việc với Công ty Star Telecom (Unitel), thương hiệu của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng Unitel là biểu tượng sinh động, tiêu biểu cho quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành công của Unitel phải gắn với sự phát triển của đất nước và nhân dân Lào. Ảnh: Viettel.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tăng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong tiến trình đó, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy hiện đại hóa hạ tầng số, dữ liệu số và phát triển công nghệ chiến lược, với sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp như Viettel.

Là một trong những tập đoàn tiên phong đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, Viettel đã xây dựng được mô hình hợp tác hiệu quả tại nhiều quốc gia. Trong đó, Unitel là mô hình tiêu biểu tại Lào và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Từ một dự án đầu tư, Unitel đã trở thành một biểu tượng của tình hữu nghị; từ một doanh nghiệp viễn thông, Công ty đang từng bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn dắt về chuyển đổi số, có khả năng đồng hành cùng Chính phủ Lào trong tiến trình phát triển đất nước”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm, làm việc với Unitel. Ảnh: Viettel.

Định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Unitel tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ông nhấn mạnh nhiệm vụ tiên phong trong chuyển đổi số và xây dựng xã hội số, trở thành đối tác công nghệ tin cậy của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Lào.

Unitel cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, không chỉ dừng lại ở vai trò nhà cung cấp dịch vụ mà còn cùng Chính phủ Lào giải quyết những bài toán lớn của đất nước bằng công nghệ và năng lực của đội ngũ nhân lực Việt Nam, Lào.

Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các lĩnh vực kinh tế số. Thủ tướng đề nghị công ty mạnh dạn đi đầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tài chính số, thương mại số, logistics và các nền tảng phục vụ người dân, qua đó tạo ra những sản phẩm có giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và Chính phủ Lào.

Thủ tướng mong muốn Viettel đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sở tại, tạo điều kiện để người lao động Lào làm chủ công nghệ, quản trị và từng bước đảm nhận các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn thể hiện tình cảm của doanh nghiệp và Nhân dân Việt Nam đối với đất nước, Nhân dân Lào.

Unitel trở thành hình mẫu hợp tác Việt Nam – Lào

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết Lào là thị trường đặc biệt của tập đoàn, một trong 2 thị trường nước ngoài đầu tiên của Viettel, đồng thời là nơi nhiều thế hệ cán bộ được rèn luyện và trưởng thành.

Sau 17 năm hoạt động, trong bối cảnh thị trường viễn thông tương đối bão hòa, Unitel vẫn là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Viettel. Doanh thu quý III và 9 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp tăng trưởng khoảng 30%



Ông Tào Đức Thắng cho biết Unitel là nơi nhiều thế hệ cán bộ của Tập đoàn được rèn luyện và trưởng thành. Ảnh: VIettel.

Theo ông Tào Đức Thắng, giá trị của Unitel vượt ra ngoài những kết quả kinh tế. Đây là liên doanh giữa hai doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng hai nước, được hình thành và phát triển trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Vì vậy, Viettel xác định thành công của Unitel không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh doanh mà còn bằng những đóng góp tích cực cho đất nước, Nhân dân Lào và việc vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Hiện Unitel hiện là nhà mạng viễn thông lớn nhất tại Lào, đồng thời là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất. Doanh nghiệp được Đảng và Chính phủ hai nước ghi nhận là hình mẫu tiêu biểu trong hợp tác kinh tế.

Unitel hiện có 3,6 triệu thuê bao di động, chiếm 57% thị phần; 170.000 thuê bao Internet cố định băng rộng FTTH, chiếm 60% thị phần. Dịch vụ ví điện tử Umoney có 900.000 thuê bao, giữ vị trí số một trong lĩnh vực tài chính số tại Lào.

Bên cạnh viễn thông và tài chính số, doanh nghiệp còn cung cấp nhiều dịch vụ số phục vụ người dân như Lao TV, Lao Music, Lao EDU và Lao Health.

Hạ tầng mạng lưới của Unitel gồm hơn 5.600 trạm phát sóng và hơn 43.000 km cáp quang, với vùng phủ sóng đến 100% quận, huyện. Dịch vụ 4G phủ sóng 90% dân số; Unitel cũng là nhà mạng đầu tiên phủ sóng 5G tại toàn bộ 18/18 tỉnh, thành của Lào.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Unitel đạt doanh thu 154,6 triệu USD, lợi nhuận 44,3 triệu USD. Lũy kế từ khi hoạt động, doanh thu công ty vượt 2,5 tỷ USD, lợi nhuận đạt 931,5 triệu USD.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu Unitel đạt 142,1 triệu USD, lợi nhuận 39,2 triệu USD. Đóng góp ngân sách Chính phủ Lào năm 2025 đạt 32,9 triệu USD, nâng tổng mức đóng góp lũy kế lên 654,9 triệu USD.