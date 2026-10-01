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Vinamilk tìm kiếm những “phóng viên nhỏ” kể chuyện về môi trường bằng góc nhìn sáng tạo

Yến Linh
Yến Linh

Từ ngày 1/10 đến 15/12/2026, học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có thể tham gia cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” do Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thông qua các video ngắn về chủ đề môi trường, các em có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chia sẻ góc nhìn của mình và lan tỏa những hành động tích cực vì cộng đồng.

Nhằm tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích cho học sinh đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, Vinamilk phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát động cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” dành cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc.

Cuộc thi khuyến khích các em trở thành những “phóng viên nhỏ”, tự mình quan sát, tìm hiểu và ghi lại những câu chuyện về môi trường diễn ra xung quanh bằng các hình thức thể hiện sinh động như bản tin, phóng sự, video phỏng vấn, vlog hoặc tiểu phẩm ngắn.

Cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” dành cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc chính thức nhận bài từ ngày 1/10 đến 15/12/2026. Ảnh minh họa có sử dụng AI.
Cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ năm 2026” dành cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc chính thức nhận bài từ ngày 1/10 đến 15/12/2026. Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Đề tài dự thi có thể xuất phát từ những hoạt động gần gũi trong cuộc sống hằng ngày như giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học, tiết kiệm điện nước, chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống hay các sáng kiến bảo vệ môi trường tại địa phương. Bên cạnh việc phản ánh thực tế, thí sinh cũng được khuyến khích chia sẻ những giải pháp, ý tưởng nhằm góp phần xây dựng lối sống xanh và bền vững.

Cuộc thi dành cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc, tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm từ 2 đến 5 thành viên. Mỗi video dự thi có thời lượng không quá 5 phút, chưa từng được đăng tải trên các kênh thông tin hoặc nền tảng mạng xã hội. Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm tham gia.

Các bài dự thi sẽ được đánh giá theo thang điểm 100. Trong đó, nội dung bám sát chủ đề chiếm 30%; khả năng phát hiện vấn đề và truyền tải thông điệp chiếm 25%; tính sáng tạo chiếm 20%; kỹ năng thực hiện cùng chất lượng hình ảnh, âm thanh chiếm 25%. Tiêu chí đánh giá hướng đến việc ghi nhận những góc nhìn mới mẻ, khả năng kể chuyện và sức lan tỏa của thông điệp bên cạnh yếu tố kỹ thuật.

Nhiều giải thưởng và cơ hội trải nghiệm hấp dẫn

Cuộc thi có 2 giải “Siêu ấn tượng” dành cho hai cấp học, mỗi giải gồm voucher mua sản phẩm Vinamilk trị giá 3 triệu đồng, giấy chứng nhận cùng các phần quà từ ban tổ chức.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao 20 giải “Biệt đội Sáng tạo”, 15 giải “Phóng viên Tích cực” và 10 giải “Trường học lan tỏa” nhằm ghi nhận những tác phẩm có ý tưởng sáng tạo, thông điệp ý nghĩa và sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Đặc biệt, các thí sinh đoạt giải còn có cơ hội tham gia chương trình tham quan và trải nghiệm nhà máy sản xuất của Vinamilk tại Bắc Ninh, qua đó tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại cũng như các hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mỗi học sinh đều có thể trở thành một “phóng viên nhỏ”, ghi lại những câu chuyện về môi trường từ chính góc nhìn và sự sáng tạo của mình. Ảnh minh họa.
Mỗi học sinh đều có thể trở thành một “phóng viên nhỏ”, ghi lại những câu chuyện về môi trường từ chính góc nhìn và sự sáng tạo của mình. Ảnh minh họa.

Đại diện Vinamilk, ông Đỗ Thanh Tuấn - Giám đốc Đối ngoại - cho biết: “Chúng tôi mong muốn cuộc thi trở thành một sân chơi để các em học sinh được quan sát, tìm hiểu và chia sẻ những câu chuyện về môi trường bằng chính góc nhìn của mình. Thông qua mỗi tác phẩm dự thi, các em không chỉ phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm mà còn góp phần lan tỏa những thói quen tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường và cộng đồng”.

Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/12/2026 qua địa chỉ email chungemlampvn@gmail.com. Đối với các tệp dung lượng lớn, thí sinh có thể gửi kèm đường dẫn lưu trữ trực tuyến theo hướng dẫn trong thể lệ.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 31/12/2026 tại Hà Nội.

CUỘC THI “CHÚNG EM LÀM PHÓNG VIÊN NHỎ” 2026

Nhận bài: 01/10 - 15/12/2026
Đối tượng: Học sinh tiểu học, THCS toàn quốc
Tham gia: Cá nhân hoặc nhóm 2-5 thành viên
Hình thức: Video, thời lượng tối đa 5 phút
Email nhận bài: chungemlampvn@gmail.com
Thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật trên Fanpage Vinamilk chung tay vì cộng đồng: https://www.facebook.com/VinamilkChungTayViCongDong

Từ khóa:

#Vinamilk #Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

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