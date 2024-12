Từ 1/1/2025, hàng loạt lỗi vi phạm giao thông tăng mức xử phạt lên tới 30 - 50 triệu đồng

Theo nghị định mới, nhiều lỗi vi phạm giao thông có mức phạt tăng hàng chục lần so với quy định hiện hành. Ngoài ra, có nhiều lỗi có mức phạt cao từ 30-50 triệu đồng.

Nghị định số 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2025. Nghị định này sẽ thay thế cho nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung tại nghị định 123).

Tại Nghị định 168, nhiều lỗi vi phạm giao thông sẽ bị tăng mạnh mức xử phạt.

Cụ thể, tài xế ô tô tham gia giao thông vượt đèn đỏ sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng. Mức phạt này cao gấp hơn 3 lần so với quy định hiện hành là 4-6 triệu đồng.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,25-0,4 mg/lít khí thở hoặc 50-80 mg/100ml máu sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng.

Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, mức phạt từ 30-40 triệu đồng, tăng gấp 2-3 lần so với quy định hiện hành.

Với hành vi lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ, dùng chân điều khiển vô lăng khi đang chạy xe trên đường, tài xế điều khiển ô tô sẽ bị xử phạt từ 40-50 triệu đồng. Mức phạt theo quy định cũng là từ 10-20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hành vi như vận chuyển hàng hóa không đảm bảo an toàn, mở cửa xe, để xe mở không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông... có mức phạt tăng lên gấp hàng chục lần so với trước đây.

CSGT làm nhiệm vụ trên đường. Ảnh: Cục CSGT.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông - Cục Cảnh sát giao thông cho biết cơ quan soạn thảo đã tăng mức xử phạt đối với hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó có những lỗi vi phạm giao thông phổ biến.

Theo đại tá Nhật, các hành vi cố ý, gây nguy hiểm cao độ và trực tiếp dẫn đến tai nạn sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn, với mức phạt tăng đáng kể nhằm mục tiêu răn đe và phòng ngừa.

Mức xử phạt với ôtô từ 1/1/2025:

Mức xử phạt với xe máy: