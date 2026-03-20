TS Trần Văn Tùng: Vi phạm dữ liệu cá nhân diễn ra hàng ngày

“Mạch sống” của kinh tế số cần được bảo vệ

Ngày 20/3, tại Hội thảo "Tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân - Những thách thức, rủi ro và giải pháp công nghệ", TS Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN, nhìn nhận việc tiết lộ thông tin cá nhân trái phép để bôi nhọ hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín người khác là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ông Tùng nhấn mạnh đây là vấn đề cấp thiết, diễn ra hàng ngày trong đời sống xã hội mặc dù đã được cụ thể hóa bằng các quy định pháp luật.

TS. Trần Văn Tùng - Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Chúng ta không thể bảo vệ dữ liệu chỉ bằng các văn bản trên giấy, mà cần triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến như mã hóa và ẩn danh dữ liệu, quản trị phân quyền hiện đại, xây dựng hệ thống thông tin khoa học minh bạch.

"Dữ liệu cá nhân khi được số hóa và quản lý trên hệ thống là một cấu phần quan trọng của thông tin khoa học công nghệ hiện đại", ông Tùng nói và nhấn mạnh rằng việc nắm vững pháp luật sẽ giúp các đơn vị vận hành, sản xuất và kinh doanh đúng quy định, tạo thuận lợi cho cả chủ thể thực hiện lẫn cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ông Lưu Quang Định, Tổng biên tập Tạp chí Một Thế Giới, đơn vị tham gia tổ chức hội thảo, cho biết thông điệp truyền đạt tới cộng đồng là nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, không chỉ vì chính bản thân mình. Bảo vệ dữ liệu chính là bảo vệ nguồn sống của nền kinh tế số.

Theo Ban tổ chức, trong kỷ nguyên số hiện nay, dữ liệu được ví như mạch sống, là huyết mạch và nguồn tài nguyên chiến lược của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Trên thế giới, dữ liệu được coi là loại dầu mỏ mới hay oxy trong không khí, còn tại Việt Nam, đây là tư liệu sản xuất quan trọng, là năng lượng mới thúc đẩy nền kinh tế số phát triển.

Mở đường hình thành thị trường dữ liệu số minh bạch

Tại hội thảo, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), đánh giá việc Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 chính thức được triển khai là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện khung pháp lý, hướng tới sự minh bạch, chặt chẽ và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Trong đó, Bộ Công an giữ vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức thực thi pháp luật.

Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin Nguyễn Khắc Lịch.

Theo ông Lịch, bảo vệ dữ liệu cá nhân không phải là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý, mà cần có sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.

Từ góc độ phát triển công nghiệp công nghệ số, ông Lịch cho rằng việc tuân thủ các quy định về dữ liệu không nên bị xem là rào cản, mà cần được nhìn nhận như một động lực phát triển mới. Điều này góp phần hình thành thị trường dữ liệu số minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền lợi người dùng và khuyến khích người dân chia sẻ dữ liệu để tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao hơn.

Đáng chú ý, các công nghệ như phi cá nhân hóa dữ liệu (data de-identification) cho phép khai thác giá trị dữ liệu mà vẫn bảo đảm quyền riêng tư. Bên cạnh đó, việc tuân thủ còn thúc đẩy chuẩn hóa năng lực quản trị, giúp doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao uy tín và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là tại các thị trường có yêu cầu cao như Liên minh châu Âu.

Việc thực thi các quy định về bảo vệ dữ liệu cũng mở ra dư địa phát triển cho thị trường công nghệ tuân thủ (RegTech), tạo cơ hội để các doanh nghiệp Make in Viet Nam phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ tuân thủ pháp luật. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng niềm tin số – nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong toàn xã hội.

Ông Nguyễn Khắc Lịch khẳng định Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bên liên quan, góp phần phát triển ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam theo hướng an toàn, sáng tạo và hội nhập quốc tế.