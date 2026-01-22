Trung tướng Tào Đức Thắng đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Việc Trung tướng Tào Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được kỳ vọng sẽ đóng góp tiếng nói quan trọng từ thực tiễn phát triển doanh nghiệp nhà nước chủ lực, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Ông Tào Đức Thắng sinh năm 1973, là sĩ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và viễn thông. Ông được đào tạo bài bản về kỹ thuật và quản lý, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực viễn thông, công nghiệp quốc phòng và quản trị doanh nghiệp quân đội.

Trong quá trình công tác tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), ông Tào Đức Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng, trực tiếp tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển dài hạn của Viettel. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông từng đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống Viettel, gắn với các mảng kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.

Hiện nay, ông Tào Đức Thắng mang hàm Trung tướng, giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Trên các cương vị này, ông được đánh giá là cán bộ lãnh đạo có tư duy đổi mới, am hiểu sâu về công nghệ, có năng lực tổ chức thực hiện và gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với yêu cầu quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Dưới sự dẫn dắt của ông Tào Đức Thắng, Viettel tiếp tục giữ vai trò tập đoàn kinh tế nhà nước nòng cốt trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ số và công nghiệp công nghệ cao. Viettel không chỉ duy trì vị thế doanh nghiệp viễn thông hàng đầu trong nước mà còn đẩy mạnh phát triển ra thị trường quốc tế, đồng thời đi đầu trong các lĩnh vực chiến lược như hạ tầng số, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, sản xuất thiết bị công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng công nghệ hiện đại.

Những năm gần đây, Viettel được xác định là lực lượng tiên phong trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, tham gia triển khai nhiều nền tảng số dùng chung, giải pháp công nghệ phục vụ quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội. Tập đoàn cũng từng bước làm chủ nhiều công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đất nước.

Việc ông Tào Đức Thắng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 diễn ra trong bối cảnh Đảng coi trọng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là những cán bộ có năng lực quản trị, tư duy đổi mới, kinh nghiệm thực tiễn và đóng góp rõ nét trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và quốc phòng – an ninh.

Việc này phản ánh rõ nét định hướng của Đại hội trong công tác nhân sự, thể hiện rõ xu hướng tăng cường cán bộ có kinh nghiệm quản lý hiện đại, hiểu biết sâu về khoa học công nghệ, kinh tế số, công nghiệp quốc phòng và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.