Trung Quốc thay thế J-8 bằng tiêm kích tàng hình đa năng

Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 11 tháng 4 được xác nhận đã đưa một đơn vị máy bay chiến đấu hạng nặng J-16 mới vào biên chế dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh tác chiến Vùng trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc. J-16 được cho là sẽ thay thế máy bay đánh chặn J-8 thuộc lữ đoàn không quân số 78 của Bộ tư lệnh. J-16 là một trong ba máy bay chiến đấu của Trung Quốc được lực lượng không quân PLA đặt hàng cùng với máy bay chiến đấu hạng nhẹ J-10C và máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ thứ năm J-20. Được đưa vào hoạt động từ những năm 2015, ước tính có gần 200 chiếc J-16 đã được chế tạo.

Trong quá khứ, J-16 đã thay thế các máy bay nhẹ hơn nhiều so với J-8 bao gồm cả J-7. Là một loại máy bay chiến đấu lớn nên chi phí vận hành của J-16 cao hơn đáng kể. Ngoài chi phí vận hành và các yêu cầu bảo trì, J-16 vượt trội hơn J-8 về mọi thông số. Một số điểm đáng chú ý nhất sẽ là hệ thống điện tử hàng không và khả năng nhận biết tình huống, với radar của J-16 lớn hơn đáng kể và sử dụng công nghệ đi trước vài thập kỷ so với J-8. Trong khi các biến thể của máy bay chiến đấu J-8 chỉ có thể sử dụng được tên lửa không đối không tầm xa PL-12 thì J-16 có thể sử dụng PL-15 cho phạm vi hoạt động lên đến 250-300km. J-16 cũng có khả năng cơ động vượt trội hơn so với J-8.

J-8 là máy bay chiến đấu nội địa duy nhất của Trung Quốc được đưa vào sử dụng trong Chiến tranh Lạnh. Hiện có khoảng 75 chiếc J-8 đang được lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sử dụng. Việc loại bỏ J-8 khỏi biên chế sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng phòng không của Trung Quốc.

Theo Military Watch Magazine