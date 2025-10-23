Trung Quốc bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, thay 11 Ủy viên Trung ương

Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc chiều 23/10. Hội nghị đã xem xét và thông qua Đề xuất của Trung ương ĐCSTQ về xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 và quyết định công tác nhân sự.

Thông cáo về hội nghị do Tân Hoa xã phát chiều 23/10 nêu rõ (tóm tắt):

Về thành tựu và định hướng

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu to lớn đạt được trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”: Sức mạnh kinh tế, năng lực khoa học - công nghệ và tổng hợp quốc gia đều được nâng lên một tầm cao mới; Tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã đạt bước tiến vững chắc; Mục tiêu trăm năm thứ hai (xây dựng Trung Quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại mạnh mẽ) đã có khởi đầu thuận lợi.

Hội nghị nhấn mạnh rằng giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” sẽ là thời kỳ then chốt – vừa củng cố nền tảng để cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, vừa là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong tiến trình phát triển toàn diện.

Mục tiêu chủ yếu của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”

Hội nghị đề ra các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu cho thời kỳ tới:

- Đạt thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao.

- Tự chủ và tự cường về khoa học - công nghệ được nâng lên rõ rệt.

- Cải cách toàn diện sâu rộng đạt bước đột phá mới.

- Trình độ văn minh xã hội được nâng cao rõ rệt.

- Chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

- Xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (mục tiêu sinh thái) đạt tiến triển lớn.

- Lá chắn an ninh quốc gia ngày càng vững chắc hơn.

Đoàn chủ tịch hội nghị gồm các Ủy viên Ban thường vụ: Tập Cận Bình, Lý Cường, Triệu Lạc Tế, Vương Hỗ Ninh, Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy. Ảnh: Xinhua.

Các nhiệm vụ trọng tâm

Hội nghị đề ra một loạt nhiệm vụ then chốt, bao gồm:

- Xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, củng cố nền tảng kinh tế thực.

- Đẩy nhanh tự cường về khoa học - công nghệ ở trình độ cao, phát triển “năng lực sản xuất mới”.

- Phát triển thị trường nội địa mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN trình độ cao.

- Mở rộng đối ngoại chất lượng cao, xây dựng cục diện hợp tác cùng thắng mới.

- Thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, tiến hành chấn hưng toàn diện nông thôn.

- Tối ưu hóa bố cục kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển hài hòa giữa các khu vực.

- Khơi dậy sức sáng tạo văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa XHCN phồn vinh.

- Bảo đảm và cải thiện đời sống dân sinh, thúc đẩy phồn vinh chung của toàn dân.

- Thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng “Trung Quốc xanh”.

- Hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, xây dựng “Trung Quốc an toàn” ở trình độ cao.

- Thực hiện đúng hạn mục tiêu 100 năm thành lập quân đội, đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, bao gồm tăng tốc xây dựng sức chiến đấu tiên tiến, hiện đại hóa quản trị quân sự, và củng cố hệ thống chiến lược quốc gia tích hợp.

Ứng phó tình hình hiện tại

Hội nghị nhấn mạnh cần kiên quyết hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm, tập trung: Ổn định việc làm, doanh nghiệp, thị trường và kỳ vọng; Tăng cường bảo đảm dân sinh, đẩy mạnh ổn định việc làm cho nhóm trọng điểm; Xử lý nợ lương tồn đọng, bảo đảm an toàn sản xuất, duy trì ổn định xã hội; Siết chặt giám sát toàn chuỗi an toàn thực phẩm và dược phẩm.

Ngoài ra, hội nghị cũng tái khẳng định cam kết: Thúc đẩy Hong Kong và Macau duy trì thịnh vượng, ổn định lâu dài; Thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển, tiến tới sự nghiệp thống nhất đất nước; Đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Ông Trương Thăng Dân, tân Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

﻿Ảnh: Singtao.

Hội nghị đã quyết định một số nội dung công tác nhân sự quan trọng

Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông Trương Thăng Dân trước đó là Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương, mang quân hàm Thượng tướng Lực lượng Tên lửa.

Ông Trương Thăng Dân, sinh năm 1958 tại tỉnh Thiểm Tây, xuất thân từ Lực lượng Tên lửa, là cán bộ chính trị. Ông từng giữ chức Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu Chính trị của Văn phòng Tổng bộ Chính trị, sau đó là Chính ủy Học viện Chỉ huy Lực lượng Pháo binh 2 (tên lửa) và Chủ nhiệm Cục Chính trị Lực lượng Pháo binh 2.

Năm 2015, ông được điều về Bắc Kinh giữ chức Chính ủy Bộ Huấn luyện và Quản lý Quân ủy Trung ương, sau đó là Chính ủy Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương, kiêm Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCS Trung Quốc, và đã đảm nhiệm vị trí này hơn 8 năm. Ông là Ủy viên Quân ủy Trung ương khóa XIX và XX.

Theo quy định của Điều lệ Đảng, hội nghị đã quyết định bổ sung 11 Ủy viên dự khuyết Trung ương gồm: Vu Hội Văn, Mã Hán Thành, Vương Kiện, Vương Hi, Vương Vĩnh Hồng, Vương Đình Khải, Vương Tân Vĩ, Vi Thao, Đặng Diệc Vũ, Đặng Tu Minh, Lư Hồng làm Ủy viên Trung ương chính thức.

Hội nghị đã xem xét và thông qua báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương về các vấn đề vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật của các ông Đường Nhân Kiện, Kim Tương Quân, Lý Thạch Tùng, Dương Phát Sâm và Chu Chi Tùng; đồng thời xem xét và thông qua báo cáo của Quân ủy Trung ương về các hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật của các ông Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, Hà Hồng Quân, Vương Tú Bân, Lâm Hướng Dương, Tần Thụ Đồng, Viên Hoa Trí, Vương Xuân Ninh và Trương Phụng Trung.

Hội nghị xác nhận quyết định trước đó của Bộ Chính trị về việc khai trừ khỏi Đảng các cá nhân bao gồm: Hà Vệ Đông, Miêu Hoa, Đường Nhân Kiện, Kim Tương Quân, Hà Hồng Quân, Vương Tú Bân, Lâm Hướng Dương, Tần Thụ Đồng, Viên Hoa Trí, Vương Xuân Ninh, Lý Thạch Tùng, Dương Phát Sâm, Chu Chi Tùng và Trương Phụng Trung.

Theo Xinhua, Dongfang