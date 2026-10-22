Triều Tiên dọa bật loa dọc biên giới, cảnh báo Hàn Quốc về “tình huống kinh hoàng nhất”

Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa hệ thống loa tuyên truyền chống Hàn Quốc vào trạng thái sẵn sàng triển khai dọc toàn tuyến biên giới trong vài ngày tới, đồng thời cảnh báo Seoul có thể đối mặt với “tình huống kinh hoàng và đau đớn nhất”.

Triều Tiên sẽ đặt các hệ thống loa tuyên truyền chống Hàn Quốc trong trạng thái sẵn sàng triển khai dọc toàn bộ đường biên giới trong vài ngày tới, đồng thời đưa một số biện pháp đáp trả mới chưa được công bố vào trạng thái trực chiến, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố hôm 22/10.

Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo Seoul có thể phải đối mặt với “tình huống kinh hoàng và đau đớn nhất” nếu Hàn Quốc tiếp tục điều mà Triều Tiên gọi là hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Tối thứ Tư, sau chuyến thị sát các vị trí công sự cùng các quan chức quân đội cấp cao, bà Kim cho biết Triều Tiên sẽ triển khai hệ thống loa chống Hàn Quốc dọc biên giới trước khi tháng 10 kết thúc.

Bà nói các đơn vị chiến thuật của Triều Tiên đã chuyển đến những vị trí mới, đồng thời cáo buộc binh sĩ Hàn Quốc phát cảnh báo bằng loa và nổ súng cảnh cáo tại nhiều địa điểm gần biên giới. Seoul cho biết những phát súng cảnh cáo được thực hiện như “biện pháp phòng vệ chính đáng và hợp pháp”.

Bà Kim cảnh báo quân đội Triều Tiên sẽ “tiêu diệt không thương tiếc” lực lượng Hàn Quốc nếu các phát súng cảnh cáo gây thiệt hại cho lãnh thổ hoặc nhân sự Triều Tiên.

Những lời đe dọa này giáng một đòn mạnh vào nỗ lực giảm đối đầu liên Triều của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, đồng thời đẩy căng thẳng dọc tuyến biên giới được quân sự hóa dày đặc lên mức cao nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái.

Hai miền Triều Tiên từng nhiều lần đấu loa tuyên truyền

Trong lịch sử, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều sử dụng hệ thống loa công suất lớn để phát thông điệp tuyên truyền sang bên kia biên giới. Các chương trình phát thanh của Hàn Quốc có cả nhạc K-pop và tin tức — những nội dung từ lâu khiến Bình Nhưỡng khó chịu, dẫn đến các động thái đáp trả qua lại giữa hai bên.

Hai miền bị chia cắt bởi Khu phi quân sự (DMZ), được thiết lập sau khi Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến. Từ năm 2024, Triều Tiên liên tục gia cố khu vực DMZ thuộc phía mình bằng mìn, chướng ngại vật và hàng rào, trong nỗ lực thiết lập điều mà nước này gọi là đường biên giới lâu dài với Hàn Quốc.

Seoul cho biết số mìn Triều Tiên rải trong quá trình củng cố công sự tại DMZ đã gây ra một vụ nổ vào tháng trước, khiến hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng. Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm và gọi đây là sự việc do Hàn Quốc bịa đặt.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee theo đuổi chính sách thúc đẩy tiếp xúc ngoại giao và giảm căng thẳng với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng từ chối nối lại đối thoại và xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch.

Năm ngoái, chính quyền của ông Lee đã dừng các chương trình phát thanh bằng loa hướng sang Triều Tiên và tháo dỡ các hệ thống loa cố định dọc biên giới. Seoul mô tả đây là những biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng. Sau các động thái này, Triều Tiên cũng đình chỉ hoạt động phát thanh bằng loa hướng về phía Nam.

Seoul đứng trước thế khó giữa hòa dịu và sức ép quân sự

Ông Lim Eul-chul, giáo sư tại Đại học Kyungnam ở Seoul, nhận định những cảnh báo mới nhất của bà Kim không nhất thiết đồng nghĩa với việc các hệ thống loa sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Tuy nhiên, theo ông, các tuyên bố này đặt chính quyền Tổng thống Lee trước một “thế lưỡng nan vô cùng lớn”: tiếp tục duy trì chính sách hòa dịu và đối thoại, hay tìm cách kiềm chế các hoạt động quân sự ngày càng cứng rắn của Triều Tiên dọc biên giới.

Nếu Bình Nhưỡng thực sự khôi phục hoạt động phát loa tuyên truyền, nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai miền sẽ đối mặt với một trở ngại mới. Trong khi đó, việc Seoul phản ứng mạnh hơn có thể làm suy yếu chính sách tiếp xúc ngoại giao mà Tổng thống Lee theo đuổi kể từ khi lên nắm quyền.

Theo Reuters