7 phát bắn tỉa xa nhất lịch sử: Xạ thủ Ukraine tuyên bố hạ mục tiêu từ 4 km

Những phát bắn tỉa được báo cáo ở khoảng cách từ hơn 2 km đến 4 km đã làm nên các câu chuyện đặc biệt trên chiến trường Afghanistan, Iraq và Ukraine. Tuy nhiên, không phải thành tích nào cũng được xác minh độc lập, khiến cuộc đua lập kỷ lục trở nên phức tạp hơn những con số được công bố.

Một phát bắn tỉa có thể đi vào lịch sử chỉ nhờ một con số: khoảng cách. Nhưng đằng sau con số ấy là cuộc đối đầu trên chiến trường, mục tiêu gần như không thể nhìn rõ ở phía bên kia địa hình và phát đạn mà những chi tiết liên quan có thể vẫn được giữ bí mật hoặc gây tranh cãi suốt nhiều năm.

Những phát bắn tỉa được báo cáo có khoảng cách xa nhất trong lịch sử chiến đấu đều vượt mốc 2 km, trong đó các tuyên bố gần đây nhất lên tới 4 km. Những phát bắn này gắn với các cuộc chiến tại Afghanistan, Iraq và Ukraine, do cả những xạ thủ được nêu danh tính lẫn các tay súng chưa được công bố danh tính thực hiện.

Tuy nhiên, không phải thành tích nào cũng có mức độ xác thực như nhau. Một số được quân đội xác nhận, trong khi những trường hợp khác vẫn chỉ là tuyên bố trong thời chiến. Dưới đây là 7 phát bắn tỉa gây chết người ở khoảng cách xa nhất từng được báo cáo trong lịch sử chiến đấu, xếp theo khoảng cách.

1. Xạ thủ Ukraine thuộc đơn vị Pryvyd (4.000 m)

Phát bắn xa nhất trong danh sách này xuất hiện từ Ukraine vào tháng 8/2025.

Theo thông tin do nhà báo Ukraine Yuriy Butusov chia sẻ, một xạ thủ thuộc đơn vị Pryvyd, có nghĩa là “Bóng ma”, đã bắn trúng binh sĩ Nga ở khoảng cách 4.000 m (13.123 feet), gần khu vực tiền tuyến Pokrovsk–Myrnohrad.

Thông tin này cho biết xạ thủ sử dụng súng trường Alligator cỡ nòng 14,5 mm và tuyên bố một viên đạn đã khiến hai binh sĩ thiệt mạng vào ngày 14/8. Nếu được xác nhận, thành tích này sẽ vượt qua những khoảng cách từng được báo cáo trước đó.

Tuy nhiên, cả khoảng cách 4.000 m lẫn thông tin một viên đạn hạ hai người cần được xem là những tuyên bố được dẫn lại từ nguồn phía Ukraine, thay vì một kỷ lục thế giới đã được xác minh độc lập.

2. Viacheslav Kovalskyi (3.800 m)

Tháng 11/2023, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo một xạ thủ của cơ quan này đã bắn trúng một binh sĩ Nga ở khoảng cách 3.800 m (12.467 feet).

Sau đó, xạ thủ được xác định là Viacheslav Kovalskyi. Thành tích được công bố của ông vượt kỷ lục do quân đội Canada ghi nhận năm 2017 tới 260 m (853 feet).

Theo các thông tin được đăng tải, Kovalskyi sử dụng súng trường Horizon’s Lord do Ukraine sản xuất. Ukraine cũng công bố đoạn video liên quan đến phát bắn, còn Kovalskyi sau đó trực tiếp chia sẻ về thành tích này trước công chúng.

Dù vậy, cách diễn đạt chính xác vẫn là thành tích do cơ quan an ninh Ukraine công bố. Đoạn video và những lời kể sau đó chưa đủ để chứng minh mọi chi tiết của vụ việc đã được xác minh độc lập.

3. Xạ thủ thuộc Lực lượng đặc nhiệm liên quân số 2 Canada (3.540 m)

Một thành viên chưa được công bố danh tính của Lực lượng đặc nhiệm liên quân số 2 Canada (JTF2) lập nên một trong những thành tích có cơ sở xác nhận rõ ràng nhất trong danh sách này, trong một chiến dịch tại Iraq năm 2017.

Bộ chỉ huy Tác chiến đặc biệt Canada xác nhận xạ thủ đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 3.540 m (11.614 feet).

Thành tích được công bố vào tháng 6 cùng năm. Các thông tin trên truyền thông xác định khẩu súng được sử dụng là McMillan TAC-50. Sách Kỷ lục Guinness thế giới cũng ghi nhận vụ việc này là phát bắn tỉa hạ mục tiêu ở khoảng cách xa nhất trong danh mục kỷ lục đã được xác nhận của tổ chức.

Nhiều chi tiết tác chiến vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, việc quân đội Canada xác nhận phát bắn trúng mục tiêu và khoảng cách đã tạo nên khác biệt giữa trường hợp này với một số tuyên bố có khoảng cách xa hơn nhưng chưa được kiểm chứng đầy đủ.

4. Hai biệt kích Australia (2.815 m)

Năm 2012, hai biệt kích Australia được cho là đã tham gia một cuộc giao chiến ở Afghanistan, trong đó mục tiêu bị bắn hạ tại khoảng cách 2.815 m (9.236 feet).

Nhà báo Chris Masters mô tả hai người cùng khai hỏa súng Barrett M82A1 vào một chỉ huy Taliban. Theo tường thuật, một trong hai viên đạn đã trúng mục tiêu và khiến người này thiệt mạng.

Tuy nhiên, vụ việc có một điểm chưa rõ ràng: thông tin được công bố không xác định được xạ thủ nào đã bắn viên đạn chí mạng. Masters cũng cho biết Lực lượng Quốc phòng Australia từ chối hỗ trợ xác minh câu chuyện.

Vì vậy, vụ việc có thể được đưa vào danh sách những phát bắn tỉa tầm xa từng được báo cáo. Nhưng nếu khẳng định một trong hai biệt kích đã lập kỷ lục cá nhân được xác minh chính thức, điều đó sẽ vượt quá những gì thông tin công khai hiện có cho phép kết luận.

5. Xạ thủ Ukraine chưa rõ danh tính (2.710 m)

Tháng 11/2022, quân đội Ukraine công bố đoạn video mà họ cho biết ghi lại cảnh một xạ thủ đặc nhiệm bắn hạ binh sĩ Nga ở khoảng cách 2.710 m (8.891 feet).

Đoạn video nhanh chóng lan truyền rộng rãi, được xem là một ví dụ khác về những phát bắn có khoảng cách đặc biệt xa trên chiến trường.

Tuy nhiên, các thông tin được đăng tải vào thời điểm đó lưu ý rằng phát bắn chưa được xác minh độc lập. Danh tính xạ thủ không được công bố, trong khi bằng chứng hiện có cũng chưa xác định chắc chắn mẫu súng được sử dụng.

Những điểm chưa rõ này rất quan trọng. Khoảng cách 2.710 m có thể được nêu như con số do phía Ukraine công bố, nhưng không nên bổ sung các chi tiết về vũ khí khi chúng vẫn chưa được xác nhận.

6. Craig Harrison (2.475 m)

Tháng 11/2009, xạ thủ bắn tỉa quân đội Anh Craig Harrison hạ hai tay súng máy Taliban ở tỉnh Helmand, Afghanistan, tại khoảng cách được báo cáo là 2.475 m (8.120 feet). Trong cuộc giao chiến, ông sử dụng súng trường Accuracy International L115A3.

Hai tay súng bị bắn hạ bằng hai phát đạn riêng biệt. Một số tường thuật cũng cho biết Harrison đã bắn những phát đạn hiệu chỉnh trước khi thực hiện thành công các phát bắn vào mục tiêu.

Chi tiết này cho thấy cuộc giao chiến phức tạp hơn hình ảnh thường được nhắc đến về việc một xạ thủ liên tiếp hạ hai mục tiêu gần như ngay lập tức.

7. Rob Furlong (2.430 m)

Tháng 3/2002, xạ thủ bắn tỉa Canada Rob Furlong lập thành tích bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 2.430 m (7.972 feet) trong Chiến dịch Anaconda tại Afghanistan. Ông sử dụng súng trường McMillan TAC-50.

Thành tích này vượt qua phát bắn ở khoảng cách 2.310 m của đồng đội người Canada Arron Perry trong cùng chiến dịch.

Theo các thông tin được đăng tải, Furlong bắn trúng mục tiêu ở phát đạn thứ ba, chứ không phải ngay từ phát đầu tiên.

Kỷ lục không chỉ được quyết định bằng khoảng cách

Những cuộc giao chiến này cho thấy tầm bắn được báo cáo của các xạ thủ trên chiến trường đã tăng xa đến mức nào, từ thành tích của Rob Furlong năm 2002 cho đến tuyên bố về phát bắn ở khoảng cách 4 km tại Ukraine.

Tuy nhiên, khoảng cách chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Để một thành tích trở thành kỷ lục lịch sử có giá trị lâu dài, bằng chứng đứng sau con số ấy cũng quan trọng không kém chính con số đó.

Cho đến khi những tuyên bố mới hơn được xác minh rõ ràng hơn, danh sách này vẫn bao gồm cả những thành tích đã được xác nhận và những phát bắn mới chỉ được báo cáo.

Theo IE