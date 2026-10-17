Triều Tiên thử ngư lôi tích hợp AI, tăng khả năng tự phát hiện và truy đuổi mục tiêu

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công ngư lôi Zam-2.0 tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để tự phát hiện và dẫn đường tới mục tiêu. Động thái diễn ra sau các vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược từ dưới nước, cho thấy Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh phát triển năng lực tác chiến hải quân.

Triều Tiên đã thử nghiệm một loại ngư lôi mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để tự phát hiện và dẫn đường đến mục tiêu, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đẩy mạnh củng cố năng lực hải quân và phát triển các loại vũ khí có thể tạo ra thách thức lớn hơn đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngư lôi tốc độ cao, dẫn đường chính xác mang tên Zam-2.0 đã được thử nghiệm dưới nước hôm thứ Năm nhằm kiểm chứng những cải tiến về công nghệ. Trong bản tin công bố hôm 17/10, KCNA tuyên bố cuộc thử nghiệm thành công, cho biết kết quả cho thấy những tiến bộ về công nghệ động lực đẩy và đánh dấu bước phát triển có thể mang ý nghĩa đáng kể đối với năng lực hải quân Triều Tiên.

Cuộc thử nghiệm diễn ra sau khi Triều Tiên phóng thử hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ dưới nước hôm thứ Tư. Theo The Washington Post, đây là những vụ thử tên lửa dưới nước đầu tiên được Bình Nhưỡng công khai trong gần 3 năm.

Các động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên ngày càng gia tăng, khi cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều phát triển những hệ thống vũ khí tiên tiến nhằm vượt qua các mạng lưới phòng thủ tên lửa của đối phương.

Công nghệ AI và 5 năm phát triển ngư lôi

KCNA cho biết công nghệ trí tuệ nhân tạo đã được tích hợp vào hệ thống phát hiện mục tiêu và dẫn đường của ngư lôi Zam-2.0. Tuy nhiên, hãng thông tấn này không công bố thêm thông số kỹ thuật của vũ khí, cũng như không giải thích cụ thể AI được vận hành như thế nào.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm hôm thứ Năm nhằm kiểm chứng các công nghệ đã được nâng cấp trên ngư lôi, trong đó có những cải tiến về hiệu suất động lực đẩy và khả năng hoạt động của hệ thống đẩy bằng tên lửa.

Hãng thông tấn Triều Tiên cho biết hơn 180 cuộc thử nghiệm liên quan đã được tiến hành trong 5 năm qua nhằm phát triển các công nghệ nền tảng cho loại vũ khí này.

Dẫn thông tin từ KCNA, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin các quan chức quốc phòng Triều Tiên giám sát cuộc thử nghiệm đánh giá đây là thành công lớn, có thể tạo ra “sự thay đổi đáng kể” trong quá trình phát triển hải quân nước này.

Thông báo trên là diễn biến mới nhất trong chuỗi hoạt động phô diễn vũ khí của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un ưu tiên tăng cường sức mạnh hải quân song song với chương trình tên lửa đạn đạo vốn đã được phát triển trong nhiều năm.

Triều Tiên cũng đã đưa vào biên chế hai tàu khu trục lượng giãn nước 5.000 tấn mang tên Choe Hyon và Kang Kon, đồng thời theo đuổi chương trình phát triển tàu ngầm có khả năng phóng vũ khí chiến lược.

Thử nghiệm từ tàu ngầm làm gia tăng lo ngại an ninh khu vực

Cuộc thử nghiệm ngư lôi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thông báo phóng hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ một bệ phóng dưới nước tại vùng biển phía đông nước này hôm thứ Tư.

KCNA cho biết các vụ thử nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của những hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời chứng minh độ tin cậy của năng lực răn đe quân sự Triều Tiên.

Trong bài viết ngày 15/10, tờ Washington Post nhận định các tên lửa nhiều khả năng được phóng từ tàu ngầm Hero Kim Kun Ok, phương tiện được Bình Nhưỡng giới thiệu vào năm 2023 và tuyên bố có khả năng phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Tuy nhiên, các chuyên gia bên ngoài Triều Tiên đã đặt câu hỏi về năng lực thực tế của con tàu, trong khi tình trạng sẵn sàng hoạt động của phương tiện này vẫn chưa rõ ràng.

Theo các thông tin được công bố, quân đội Hàn Quốc đánh giá hai tên lửa đã được phóng từ tàu ngầm bằng những cơ chế phóng khác nhau. Các nhà phân tích cho rằng những cuộc thử nghiệm này có thể cho thấy Triều Tiên đang đạt tiến triển trong quá trình đưa tàu ngầm vào triển khai, qua đó khiến việc phát hiện và theo dõi các vụ phóng vũ khí của nước này trở nên phức tạp hơn.

Bình Nhưỡng cũng đang phát triển một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được giới thiệu trong quá trình đóng vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, thời điểm hoàn thành con tàu hiện vẫn chưa được xác định rõ.

Theo TOI