Phần Lan tính mua 1 triệu quả mìn để tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga

Phần Lan đang tìm cách mua 1 triệu quả mìn chống bộ binh với tổng chi phí dự kiến 100 triệu euro (112 triệu USD), trong bối cảnh Helsinki tăng cường phòng thủ trước những lo ngại về các mối đe dọa từ Nga.

Kế hoạch được đưa ra sau khi Phần Lan cùng một số quốc gia láng giềng trong khu vực rút khỏi Công ước Ottawa của Liên Hợp Quốc, hiệp ước quốc tế cấm sử dụng, sản xuất, tàng trữ và chuyển giao mìn chống bộ binh.

Trong bối cảnh Moscow ngày càng bị cáo buộc tiến hành các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhằm vào những quốc gia ủng hộ Ukraine, đồng thời có thể chuẩn bị các hành động khiêu khích quân sự, Phần Lan đã tuyên bố rút khỏi Công ước Ottawa vào năm ngoái.

Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan, những quốc gia cũng thuộc nhóm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, đã rút khỏi thỏa thuận với lý do cần ứng phó trước nguy cơ đe dọa tiềm tàng từ Moscow.

Phần Lan muốn ưu tiên sản xuất mìn trong nước

Theo hãng tin AFP, Đại tá Riku Mikkonen thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Phần Lan cho biết cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ các nhà cung cấp để chuẩn bị cho thương vụ mua mìn.

Trả lời hãng thông tấn quốc gia Phần Lan STT, ông Mikkonen cho biết Helsinki muốn các doanh nghiệp trong nước đảm nhận việc sản xuất số mìn này. Các hợp đồng dự kiến được ký trước khi năm 2027 kết thúc, trong khi hoạt động sản xuất có thể bắt đầu vào năm 2028.

“Việc các công ty Phần Lan sản xuất mìn chống bộ binh ngay tại Phần Lan sẽ mang lại lợi ích trên nhiều phương diện”, ông Mikkonen nói. Theo vị đại tá, khoảng 6 doanh nghiệp Phần Lan đáp ứng các điều kiện để tham gia sản xuất.

Tuy nhiên, ông Mikkonen cho biết phương án mua mìn từ nước ngoài vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ.

Kế hoạch dự kiến chi 100 triệu euro để mua 1 triệu quả mìn cho thấy Phần Lan đang xem xét bổ sung một loại vũ khí từng bị hạn chế bởi hiệp ước nhân đạo quốc tế vào năng lực phòng thủ của mình.

Phần Lan rút khỏi Công ước Ottawa vì lo ngại an ninh

Phần Lan tham gia Công ước Ottawa năm 2012. Đây là hiệp ước quốc tế nhằm loại bỏ mìn chống bộ binh, yêu cầu các quốc gia thành viên chấm dứt sử dụng, sản xuất, tàng trữ và chuyển giao loại vũ khí này, đồng thời tiêu hủy các kho mìn thuộc diện điều chỉnh.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2025, Helsinki tuyên bố rút khỏi công ước với lý do môi trường an ninh ngày càng xấu đi. Phần Lan chính thức không còn chịu sự ràng buộc của hiệp ước từ tháng 1 năm nay.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nhiều lần mô tả Nga là mối đe dọa lâu dài đối với đất nước. Phần Lan có đường biên giới dài khoảng 1.340 km với Nga ở phía đông.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào năm 2022, Phần Lan đã tăng cường năng lực phòng thủ. Helsinki cũng cáo buộc Moscow sử dụng dòng người di cư như một công cụ gây sức ép, trong đó có việc đẩy người di cư từ phía Nga sang biên giới Phần Lan.

Những diễn biến này khiến vấn đề bảo vệ biên giới phía đông trở thành một trong những ưu tiên an ninh của Helsinki.

Phần Lan kêu gọi EU ngừng cấp thị thực du lịch cho người Nga

Bên cạnh việc tăng cường năng lực quân sự, Phần Lan cũng muốn Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp hạn chế đối với công dân Nga trong thời gian chiến sự tại Ukraine tiếp diễn.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen kêu gọi EU ngừng cấp thị thực du lịch cho công dân Nga cho đến khi cuộc chiến kết thúc.

“Chừng nào Nga còn tiếp tục cuộc xâm lược, công dân Nga không nên được cấp thị thực du lịch”, bà Valtonen tuyên bố.

Ngoại trưởng Phần Lan cho rằng người Nga không nên tiếp tục hưởng các quyền tự do tại châu Âu trong khi đất nước của họ đang ném bom nhà cửa của người Ukraine. Bà nhấn mạnh việc người Nga được tận hưởng những quyền tự do đó trong hoàn cảnh hiện nay là “không đúng đắn”.

Theo bà Valtonen, các quốc gia thuộc khu vực Schengen đã cấp gần 500.000 thị thực du lịch cho công dân Nga trong năm 2025.

Phần Lan đã cấm cấp loại thị thực này cho người Nga từ năm 2022. Bà Valtonen cho rằng các thành viên còn lại của khối nên áp dụng biện pháp tương tự.

Các động thái trên phản ánh cách tiếp cận an ninh ngày càng cứng rắn của Phần Lan đối với Nga, từ tăng cường phòng thủ tại biên giới đến thúc đẩy những hạn chế về đi lại. Trong đó, kế hoạch mua 1 triệu quả mìn chống bộ binh là một phần trong nỗ lực củng cố năng lực phòng thủ của Helsinki trước những rủi ro mà nước này cho rằng có thể phát sinh từ phía đông.

Theo AJ